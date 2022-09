Meilleurs contrôleurs et accessoires pour Xbox Cloud Gaming

Les jeux de console à part entière ne doivent plus être confinés aux consoles, avec Xbox Cloud Gaming nous permettant d’apporter ces jeux à peu près partout où nous pouvons obtenir un signal. Xbox Cloud Gaming peut être utilisé sur pratiquement tous les appareils connectés à Internet, des appareils Android et iPhone aux iPad et ordinateurs portables, entre autres. Si vous voulez tirer le meilleur parti de Xbox Cloud Gaming, vous voudrez avoir les bons contrôleurs et accessoires.

Xbox Cloud Gaming, anciennement Project xCloud, vous permet de jouer à un sous-ensemble de Passe de jeu Xbox jeux sur un appareil autre qu’une console en les diffusant depuis le cloud. C’est semblable à Google Stadia et Nvidia GeForce maintenant. Pour l’utiliser, vous devez être abonné au Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 15 $ par mois ou 160 $ ​​par an ( ). Pour les PC Windows, il vous permet de jouer à des jeux que votre système n’aurait autrement pas la puissance ou l’espace nécessaire pour s’exécuter localement via Game Pass pour PC. Accédez aux jeux Xbox Game Pass sur votre console et recherchez les jeux avec une icône de nuage, puis cliquez sur le bouton “jouer”.

je ne suis pas là pour donner mon avis , qui nécessite une connexion Internet rapide pour une diffusion fluide du jeu. Je mets plutôt en évidence les meilleurs contrôleurs et accessoires à utiliser avec les appareils pris en charge. Comme vous vous en doutez, les différentes itérations des contrôleurs Xbox sont vos principales options, mais il existe de nombreux autres contrôleurs et accessoires parmi lesquels choisir et certains sont conçus exclusivement pour les téléphones Android, les PC Windows et les appareils iOS.

Selon Microsoft, c’est le , mais vous en trouverez d’autres qui fonctionnent. Microsoft indique que si vous utilisez un navigateur Web pour jouer à des jeux en nuage, la manette sans fil Xbox “est actuellement la seule manette officiellement prise en charge”. Cependant, “d’autres contrôleurs peuvent ou non fonctionner pour les jeux en nuage sur un navigateur”.

Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que de nouveaux contrôleurs et accessoires Xbox Cloud Gaming seront publiés, et que nous testerons des produits supplémentaires.

Meilleurs contrôleurs Xbox Cloud pour les appareils Apple

Colonne vertébrale Le Backbone One est mon préféré des contrôleurs iPhone qui imitent l’expérience physique de la Nintendo Switch, tout comme le Razer Kishi. Mais dans le cadre de la Conçu pour le programme Xbox, il possède également des fonctionnalités spécifiques conçues pour vous donner l’impression de jouer sur une Xbox ou un appareil autonome. Le Backbone One est compatible avec l’application Xbox ainsi que l’application PlayStation Remote Play. La manette de jeu Backbone One utilise une disposition similaire, mais pas identique, à celle des propres contrôleurs Xbox de Microsoft. Mais le logiciel de Backbone est l’une des clés de son succès et fait du contrôleur une mise à jour facile pour les propriétaires actuels souhaitant obtenir les nouvelles fonctionnalités. Il est compatible avec tous les iPhones exécutant iOS 13 ou une version ultérieure. Par exemple, il dispose déjà d’un bouton de capture de gameplay dédié, il peut marquer le gameplay et le partager sous forme de lien, il intègre un flux dynamique et parce qu’il est conçu pour être utilisé avec tous les jeux mobiles, il peut servir de hub central pour ces titres. Le Backbone One viendra également avec un mois gratuit de Game Pass Ultimate pour les nouveaux abonnés (bien que vous soyez mieux avec l’offre actuelle de Microsoft, qui vous rapporte trois mois pour seulement 1 $).

David Carnoy/CNET Contrairement au Backbone One, le Razer Kishi pour iPhone n’est pas répertorié comme un contrôleur officiellement pris en charge pour Xbox Cloud Gaming. Cependant, cela fonctionne bien et se vend moins cher que le contrôleur officiel Kishi Xbox iPhone de Razer (il existe quelques petites différences esthétiques entre les deux et la version Xbox inclut un code pour un mois gratuit de Game Pass Ultimate pour les nouveaux abonnés). Il se distingue des contrôleurs mobiles typiques grâce à sa conception de type Nintendo Switch, avec les palettes se fixant de chaque côté de l’écran. Il se connecte également directement au téléphone, dans ce cas via Lightning, plutôt que d’utiliser Bluetooth, c’est ainsi que les contrôleurs de jeu fonctionnent généralement sur mobile. Il dispose également d’un port passthrough pour charger votre iPhone pendant que vous jouez. Il s’étend suffisamment pour s’adapter à tous les modèles d’iPhone et se replie dans un boîtier compact. C’est une bonne manette, même si je préfère l’ergonomie du Backbone, notamment pour les longues sessions de jeu. Vous recevez des alertes de prix pour Razer Kishi

Microsoft Si vous avez accès à Xbox Cloud Gaming, vous avez probablement un système Xbox, ce qui signifie que vous avez déjà une console Xbox. Toute manette sans fil Xbox version 2 avec Bluetooth se couplera sans fil avec tout, des iPhones aux iPads en passant par les Mac. Vous pouvez également utiliser la voie filaire avec un Mac en branchant le contrôleur sur un port USB. Microsoft vend un contrôleur avec un câble USB-C afin que vous puissiez vous connecter au port USB-C sur divers appareils, y compris les Mac équipés d’USB-C. (Assurez-vous de mettre à jour le dernier firmware sur votre manette Xbox.) Cette manette Bluetooth vous aide à rester sur la cible avec le nouveau D-pad hybride et la poignée texturée sur les déclencheurs, et à jumeler et basculer facilement entre les appareils. La Manette Xbox Core répertorie pour 60 $ mais vend parfois pour 50 $ ou moins. La Série Xbox Elite les listes de contrôleurs pour 180 $, mais peuvent parfois être trouvées pour plus de 150 $. Alors que le contrôleur Elite Series comprend une batterie rechargeable, le contrôleur Core ne le fait pas, ce qui est la seule chose irritante à ce sujet. Vous pouvez trouver un assortiment complet de contrôleurs Xbox sur la page des accessoires Xbox de Microsoft. Microsoft indique qu’iOS 14.5 ou supérieur est requis pour jouer sur tous les appareils Apple. Vous recevez des alertes de prix pour Manette sans fil Xbox

Sarah Tew / Crumpe Bien qu’il soit probablement préférable d’utiliser une manette Xbox si vous en avez une, la manette sans fil PlayStation DualShock 4 est compatible avec les appareils Apple, y compris les Mac, via Bluetooth. Et ce qui est bien avec le DualShock 4, c’est que contrairement à la manette sans fil Xbox, il dispose d’une batterie rechargeable intégrée. Il figure sur la liste des contrôleurs XCloud pris en charge par Microsoft, mais notez que Microsoft indique que si vous utilisez un navigateur Web pour jouer à des jeux en nuage, le contrôleur sans fil Xbox “est actuellement le seul contrôleur officiellement pris en charge” et “d’autres contrôleurs peuvent fonctionner ou non. pour le cloud gaming sur un navigateur.” Le contrôleur PlayStation DualShock 4 a bien fonctionné pour moi, même si j’ai ressenti un léger décalage. Notez que les boutons sont étiquetés différemment de ceux d’un contrôleur Xbox, vous voudrez donc vérifier comment ils correspondent avant de jouer. Voici comment jumeler votre DualShock 4 avec des appareils Apple. Vous recevez des alertes de prix pour Sony DualShock 4

Capture d’écran Si vous possédez une Sony PlayStation 5, les nouveaux contrôleurs DualSense de Sony se couplent via Bluetooth avec les iPhones, iPads, Mac et Apple TV tant qu’ils exécutent les dernières versions de leurs systèmes d’exploitation (iOS 14.5, iPad OS 14.5, MacOS Big Sur 11.3, TVOS 14.5 ou supérieur.) C’est un contrôleur coûteux si vous ne possédez pas de PS5, mais cela a bien fonctionné pour moi avec un iPad. Encore une fois, les boutons sont étiquetés différemment de ceux d’un contrôleur Xbox, alors notez simplement comment ils correspondent. Comme son prédécesseur le DualShock 4, le contrôleur DualSense dispose d’une batterie rechargeable intégrée. Voici comment coupler la manette DualSense. Lisez notre revue Sony DualSense. Vous recevez des alertes de prix pour Sony DualSense Manette

David Carnoy/CNET Ce n’est pas bon marché à 40 $, mais le clip de jeu Mobile MagSafe d’OtterBox est un accessoire bien conçu pour les personnes qui souhaitent coller magnétiquement leur iPhone 12 ou 13 sur un support à clip. Personnellement, j’utilise un étui MagSafe avec cet accessoire pour protéger mon téléphone. Cependant, si vous n’avez pas d’étui MagSafe, vous pouvez certainement utiliser votre iPhone compatible MagSafe nu (le téléphone adhère bien au support mais il n’est pas serré, il peut donc tomber si vous faites tomber votre contrôleur) . Le clip est réglable pour différentes itérations de contrôleurs Xbox, y compris la dernière version pour la Xbox Series X et le contrôleur Elite. L’utilisation de MagSafe facilite la mise en place et le retrait de votre iPhone du support à clip afin que vous puissiez rapidement prendre un appel si nécessaire pendant une session de jeu.

PuissanceA Si vous recherchez simplement un clip de jeu pour monter votre iPhone sur votre manette Xbox, le PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2.0 est une bonne option pour 15 $. Ce n’est pas aussi chic que l’option Otterbox MagSafe, qui a un peu plus un look premium, mais elle fait certainement le travail.

Meilleures manettes Xbox Cloud pour PC Android et Windows

Lori Grunin/Crumpe Le Razer Kishi pour Xbox Android est similaire à la version iOS mais se connecte via USB-C au lieu de Lightning (il n’y a pas de Bluetooth) et dispose d’un port d’intercommunication pour le chargement pendant que vous jouez. Comme la version iPhone, celle-ci a un design de type Nintendo Switch, avec les palettes se fixant de chaque côté de l’écran. Il s’étend suffisamment pour s’adapter à une variété de smartphones Android et se replie dans un boîtier compact. Il peut s’adapter aux appareils Android avec des ports USB-C montés au centre et des dimensions de 145,3 mm à 163,7 mm (hauteur) sur 68,2 mm à 78,1 mm (largeur) sur 7 mm à 8,8 mm (profondeur). Si vous recherchez un contrôleur qui s’enroule autour de votre téléphone Android, le Kishi est vraiment le seul jeu en ville (Backbone ne fabrique actuellement qu’un contrôleur iOS). Mais c’est un bon contrôleur et il est souvent réduit bien en dessous de son prix catalogue de 100 $. Vous recevez des alertes de prix pour Razer Kishi pour Xbox Android

Lori Grunin/Crumpe Le PowerA MOGA XP5-X Plus comprend une manette de jeu sans fil et un clip pour monter votre téléphone. C’est un contrôleur décent qui dispose également d’une batterie intégrée de 3000 mAh pour charger votre téléphone pendant que vous jouez. C’est un peu kludgy, avec le câble allant du contrôleur à votre téléphone, mais cela fonctionne et est d’une grande aide lors de sessions de jeu plus longues. Le contrôleur est compatible avec les appareils Android et les PC Windows. C’est sans doute le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les accessoires Xbox Cloud Gaming pour votre téléphone Android. Il figure sur la liste des contrôleurs de jeu officiellement pris en charge par Microsoft et ressemble à une version moins chère d’un contrôleur Xbox. Vous recevez des alertes de prix pour PowerA MOGA XP5-X Plus

David Carnoy/CNET Bien que le contrôleur de jeu sans fil SteelSeries Stratus Duo ne figure pas sur la liste des contrôleurs de jeu officiellement pris en charge par Microsoft pour Android, il a bien fonctionné lors de nos tests, est ergonomique et solide. (L’ancienne Stratus XL figure sur la liste des contrôleurs pris en charge par Microsoft). Il est également conçu pour fonctionner avec les PC Windows, les Chromebooks et certains appareils VR. L’une des principales raisons de l’obtenir à la place de la manette sans fil Xbox est qu’elle dispose d’une batterie rechargeable intégrée. Hélas, il utilise Micro-USB pour le chargement, mais ce n’est qu’un inconvénient mineur. Nous supposons que les futures versions seront mises à jour avec USB-C. Vous recevez des alertes de prix pour Manette de jeu sans fil SteelSeries Stratus Duo

PuissanceA Le PowerA MOGA XP5-X Plus est répertorié ci-dessus, mais vous pouvez également acheter le PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2.0 séparément si vous possédez déjà une manette sans fil Xbox et souhaitez y monter votre téléphone. Je l’ai répertorié comme un bon clip pour les iPhones, mais il fonctionne aussi bien avec les appareils Android. Vous recevez des alertes de prix pour PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2.0