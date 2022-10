Meilleurs conseils budgétaires pour les étudiants universitaires au Canada

Partout au pays, les frais de scolarité des universités ont augmenté.

Un coup d’œil au rapport sur les frais de scolarité de Statistique Canada montre que pour les classes 2021/2022, les étudiants canadiens de premier cycle ont payé en moyenne 6 693 $ pour les frais de scolarité par an (une augmentation de 1,7 % par rapport à 2021).

Les coûts des étudiants canadiens diplômés sont légèrement plus élevés, avec un coût moyen de 7 472 $ pour les frais de scolarité par an (une augmentation de 1,5 %).

Il existe cependant des moyens pour les étudiants de budgétiser, d’économiser de l’argent et de réduire leurs coûts, afin qu’ils ne soient pas aussi gravement touchés par la hausse des coûts. Aujourd’hui, je vais partager quelques-uns des meilleurs conseils de budgétisation pour les étudiants universitaires au Canada.



Meilleurs conseils de budgétisation pour les étudiants universitaires

Pour de nombreux étudiants canadiens, fréquenter l’université est la première fois qu’ils pratiquent l’établissement d’un budget dans la vie réelle. Avec la hausse des frais de scolarité, créer un budget et économiser de l’argent est plus difficile qu’auparavant. Cependant, il est toujours possible d’économiser en suivant des conseils pratiques, tels que :

Utiliser une application de budgétisation

Utiliser les transports en commun

Préparation des repas

Adopter des loisirs à moindre coût

Travailler en parallèle

Ci-dessous, je vais vous donner un aperçu rapide de ces conseils et de la manière dont ils peuvent vous aider à économiser de l’argent, à réduire les coûts et à faciliter la vie d’un étudiant universitaire.



1. Utilisez une application de budgétisation pour suivre les dépenses et les revenus

Autrefois, établir un budget signifiait sortir une calculatrice et dresser une longue liste de toutes vos dépenses, recettes et revenus. Heureusement, la technologie a rendu cela beaucoup plus facile ! Les applications de budgétisation gratuites vous permettent de connecter vos cartes de débit et de crédit, vos comptes bancaires, etc., afin que vous puissiez suivre votre argent.

La plupart des applications de budgétisation catégorisent automatiquement vos dépenses, vous permettant de voir où vous pouvez réduire et économiser davantage. Ils garderont également une trace de vos revenus, afin que vous puissiez dépenser moins que vous ne gagnez.



2. Utilisez les transports en commun ou marchez et faites du vélo lorsque cela est possible

Si votre ville dispose d’un bon système de transport en commun, vous pouvez l’utiliser pour éviter les pièges de la hausse des prix du carburant, des paiements de voiture à intérêt élevé et des frais d’assurance.

Envisagez également de marcher et de faire du vélo dans plus d’endroits, ce qui vous permet de rester en forme pendant vos études.



3. Achetez vos propres produits d’épicerie et préparez vos repas

Selon Statistique Canada, les prix des aliments ont augmenté de 9,8 % en raison de l’inflation entre août 2021 et août 2022.

Manger au restaurant coûte nettement plus cher que de cuisiner ses propres repas à la maison. Vous n’avez pas besoin d’être un chef étoilé au Michelin, mais apprendre à cuisiner quelques repas simples, rapides et sains est un excellent moyen de commencer à économiser de l’argent sur la nourriture. De plus, la préparation des repas pour la journée à venir peut vous éviter d’être tenté de manger au restaurant lorsque vous êtes pressé.



4. Trouvez des passe-temps peu coûteux

Sortir dans des clubs et des universités branchées est un excellent moyen de dépenser l’argent d’une semaine en une seule nuit. Si vous voulez économiser de l’argent, limitez au minimum ces lieux plus chers et trouvez des passe-temps peu coûteux, tels que :

Cyclisme

Aller à la gym

Clubs universitaires libres

Ligues sportives locales

Ligues locales de jeux/eSports

Randonnée



5. Profitez des réductions étudiantes

De nombreux types d’entreprises offrent des rabais aux étudiants postsecondaires au Canada, en particulier pour les programmes où vous devez payer des frais mensuels. Certaines catégories incluent :

Les services de streaming tels qu’Amazon Prime, Spotify et Apple Music offrent des réductions ou des offres spéciales aux étudiants

Magasins d’électronique

Restaurants

Abonnements à la salle de sport

comptes bancaires

Assurez-vous de vous renseigner s’il existe un plan étudiant avant de vous inscrire à quoi que ce soit.



6. Choisissez un concert parallèle pour faire des économies

Le professeur d’affaires néo-écossais Ed McHugh déclare : « De plus en plus de personnes travaillent à temps plein, mais ajoutent également l’économie des petits boulots à leur structure », en réponse à la hausse des coûts et à l’inflation.

En tant qu’étudiant, travailler en parallèle est un excellent moyen de compenser la hausse des frais de scolarité et de commencer à économiser pour l’avenir. Pour quelques idées, consultez l’article que j’ai écrit sur les meilleurs emplois à temps partiel pour les étudiants universitaires.

Se préparer au succès après l’université

Si vous jouez bien vos cartes, le temps que vous passerez à l’université peut vous préparer au succès après l’obtention de votre diplôme. En intégrant de simples conseils de budgétisation à votre routine quotidienne, vous pourrez économiser plus d’argent pendant vos études et vous n’aurez pas à faire face à certaines des pressions financières auxquelles vos collègues diplômés pourraient être confrontés.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.