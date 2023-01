Meilleurs concentrateurs et commutateurs Ethernet 2023

2. Zyxel GS-108BV3 – Le plus polyvalent

Le hub de Zyxel est un peu inhabituel en ce sens qu’il a un corps en métal, mais contrairement à la plupart des rivaux, il conserve les ports et le connecteur d’alimentation à l’arrière. Il n’est pas mal non plus, avec sa finition argentée et ses fentes de calandre inclinées sur les côtés.

Une autre raison pour laquelle il est inhabituel est qu’il offre une QoS sur des ports spécifiques. Les ports sept et huit sont destinés aux appareils de haute priorité – tels que les streamers multimédias ou tout ce qui repose sur de faibles latences – et six et cinq sont marqués pour les appareils de priorité moyenne. Les quatre autres sont pour tous les autres appareils – et la connexion à votre routeur.

Il y a des supports en dessous pour le montage mural – ou suspendu sous un bureau – mais gardez à l’esprit que les ports réseau font face au mur (ou au bureau) et qu’il peut donc être difficile de libérer les languettes si vous devez retirer un câble d’un prise.

Il existe des versions en plastique disponibles, et celles-ci reflètent les versions métalliques à 5 et 8 ports dans la conception et également avec leurs ports de priorité faible, moyenne et élevée. Comme ils ne sont pas moins chers, il est logique d’acheter la version en métal, et c’est formidable de voir une garantie de cinq ans.