Si vous enseignez à vos enfants la valeur d’un dollar, vous pouvez emprunter la voie à l’ancienne : mettre des pièces de monnaie et de l’argent dans une tirelire sur l’étagère. Mais de nos jours, les banques offrent une meilleure alternative dont les parents et les enfants peuvent bénéficier.

Les comptes d’épargne pour enfants et adolescents leur permettent de placer leur épargne en lieu sûr et de profiter de quelques avantages. Bien que cette approche à l’ancienne puisse être amusante, le bon compte d’épargne peut offrir des leçons de finances personnelles et peut même être intéressant pour aider votre enfant à gagner plus pour atteindre ses objectifs d’épargne.

Voici un aperçu des meilleurs comptes d’épargne pour les enfants et les adolescents et comment les choisir dès maintenant.

Qu’est-ce qu’un compte épargne enfant ?

Un compte d’épargne pour enfants est conçu pour les jeunes épargnants. Voici comment cela fonctionne : un parent ou un tuteur ouvre et détient en copropriété le compte bancaire de son enfant, dans la plupart des cas, bien qu’il existe quelques exceptions pour les comptes d’adolescents. Les enfants peuvent ensuite transférer, déposer et retirer de l’argent. Les meilleurs comptes d’épargne pour enfants ont des frais minimes, aucune exigence de solde minimum et une application mobile permettant aux parents et aux enfants de gérer facilement le compte. Selon le compte, les parents peuvent généralement définir des contrôles pour leurs enfants afin de les empêcher de dépenser trop.

Certaines banques demandent aux parents de lier leur compte bancaire externe pour les virements. Les comptes d’épargne pour enfants sont généralement destinés aux moins de 18 ans, mais certaines banques exigent que les enfants aient au moins 12 ans.

Meilleurs comptes d’épargne pour enfants et adolescents

3,10 % APY avec un solde minimum de 100 $

Pas de frais

Livré avec une carte ATM

Doit être membre pour ouvrir un compte

Pour les 12 ans et moins

Le compte d’épargne pour enfants d’Alliant Credit Union paie un APY très compétitif de 3,10 % une fois que le compte atteint un solde quotidien moyen de 100 $. Il est livré avec quelques avantages conviviaux pour les parents, notamment le suivi du compte de votre enfant en ligne et les dépôts de chèques mobiles via l’application. Le compte est également livré avec une carte de guichet automatique pour aider les enfants à apprendre à effectuer des dépôts et des retraits aux guichets automatiques. Il est uniquement conçu pour les enfants de 12 ans et moins. Lorsque votre enfant aura 13 ans, il sera éligible au compte-chèques Alliant Teen, qui est accompagné d’un compte d’épargne. Cependant, vous devrez être membre d’Alliant Credit Union pour ouvrir un compte. Le moyen le plus simple de se qualifier est de devenir membre de Foster Care 2 Success; Alliant couvrira les frais d’adhésion uniques de 5 $. Lisez notre Revue bancaire d’Alliant Credit Union. Idéal pour les adolescents Première banque Internet de l’Indiana 0,80 % APY

Pas de frais ni d’exigences de solde minimum

Nécessite un dépôt minimum de 100 $

Pour les 18 ans et moins

Le compte Tomorrow’s Tycoons de First Internet Bank vérifie toutes les cases les plus importantes d’un compte d’épargne pour enfants : pas de frais et la possibilité de gagner des intérêts. Même si le compte n’est pas fourni avec une carte de guichet automatique et qu’il nécessite un dépôt minimum de 100 $, le compte paie également un APY de 0,80 %. Il se transforme en compte d’épargne gratuit lorsque votre enfant atteint l’âge de 18 ans. Jusque-là, un parent ou un tuteur légal doit être cotitulaire du compte. Et gardez à l’esprit que First Internet Bank est une banque en ligne uniquement, vous devrez donc être à l’aise pour gérer le compte en ligne avec vos enfants. 0,30 % APY

Pas de frais

Pas d’exigence de solde minimum

Pour les 18 ans et moins

Le compte 360 ​​Performance Savings de Capital One figure déjà sur notre liste des meilleurs comptes d’épargne pour adulteset son compte d’épargne pour enfants peut constituer un excellent point de départ pour vos enfants.



Il n’y a pas de frais ni d’exigences de solde minimum, et vous pouvez même montrer à votre enfant comment fonctionnent les opérations bancaires en personne dans l’une des succursales, des guichets automatiques ou des cafés de Capital One. Alors que l’APY n’est que de 0,30 %, c’est encore bien mieux que les autres grandes banques. Quelques éléments que nous aimons dans ce compte : vous pouvez lier votre compte bancaire externe au compte d’épargne de votre enfant pour programmer l’envoi de son allocation tout en effectuant des dépôts réguliers. Nous aimons également que les parents puissent créer plusieurs comptes pour différents objectifs et continuer à utiliser l’application Capital One pour gérer leurs économies. Lisez notre Avis sur Capital One Bank. Idéal pour gagner des intérêts Bethpage Federal Credit Union 5,00 % APY sur les soldes jusqu’à 1 000 $

Dépôt minimal de 5 $

Pas de frais mensuels

Pour les 20 ans et moins

Le compte d’épargne étudiant de Bethpage Federal Credit Union est disponible pour les enfants jusqu’à 20 ans, ce compte peut donc servir votre enfant pendant longtemps. Cependant, les services bancaires numériques ne sont disponibles que pour les enfants de 13 ans et plus.



Vous aurez besoin d’un dépôt minimum de 5 $ pour commencer et il y a une limite de retrait de 1 000 $ aux guichets automatiques qu’il peut être utile de garder à l’esprit si votre enfant épargne vers un grand objectif. Son APY de 5,00 % est certainement une offre intéressante, mais vous ne gagnerez cela que sur un solde allant jusqu’à 1 000 $. Cependant, les titulaires de compte gagnent toujours des intérêts sur des soldes plus importants – entre 1,39 % et 5,00 % sur des soldes compris entre 1 000 $ et 10 000 $. Même si les emplacements physiques de Bethpage sont limités à New York, vous pouvez ouvrir et gérer un compte numériquement partout aux États-Unis – gardez simplement à l’esprit la limite de 13 ans et plus pour les services bancaires numériques. Pas de dépôt minimum

Pas de frais mensuels pour les titulaires de compte de moins de 18 ans

Offre une expérience d’apprentissage interactive avec les personnages de Sesame Street

Pour les 18 ans et moins

Le compte S is for Savings de PNC se glisse sur notre liste en raison d’une conception qui rend l’apprentissage de la budgétisation amusant. Regardons les choses en face : votre enfant n’est peut-être pas très intéressé par votre point de vue sur l’épargne, mais il sera plus disposé à écouter Elmo, Cookie Monster et d’autres personnages familiers de Sesame Street parler d’argent. Vous pouvez également leur enseigner la gestion de l’argent dans l’une des 2 600 succursales en personne de PNC ou gérer le compte entièrement en ligne.



Il n’y a pas de dépôt minimum ni de frais mensuels pour les moins de 18 ans. Cependant, il y a un inconvénient : le taux d’intérêt est un maigre 0,01 % pour les soldes d’au moins 1,00 $. Mais ce n’est pas trop surprenant puisque le meilleurs taux d’épargne ne se trouvent généralement pas dans les grandes banques. Bien que vous puissiez techniquement conserver ce compte une fois que votre enfant atteint l’âge de 19 ans, vous devrez peut-être payer des frais de service mensuels de 5 $ si vous ne remplissez pas d’autres exigences de solde minimum. Mais les frais sont supprimés pour les enfants de 18 ans et moins. Lisez notre Examen de la Banque PNC.

Avantages et inconvénients des comptes d’épargne pour les enfants et les adolescents

Devriez-vous ouvrir un compte pour votre enfant ou simplement cacher une partie de son argent dans votre propre compte ? Étant donné que votre enfant en sera au début de la gestion de son argent, cette décision entraînera un travail supplémentaire de votre part et vous expliquera comment vous voulez enseigner à votre enfant ce qu’est l’argent. Vous avez peut-être tendance à donner à votre enfant plus d’indépendance avec son propre compte d’épargne, mais vous ne souhaitez peut-être pas non plus gérer un autre compte.

Voici quelques avantages et inconvénients à considérer avant d’ouvrir un autre compte.

Avantages Stimule la littératie financière et les compétences en gestion de l’argent, y compris l’épargne et l’établissement d’objectifs

Les parents peuvent être copropriétaires du compte pour un accès complet

De nombreuses options de comptes d’épargne rémunérés

Assurance FDIC ou NCUA pour protéger vos fonds

Habituellement livrés sans frais et avec des exigences de solde minimum peu élevées Les inconvénients Disponibilité limitée dans les grandes banques

Nécessite souvent qu’un parent ait un compte dans la même institution

Le potentiel d’intérêt peut être inférieur à celui des comptes d’épargne pour adultes

Certains enfants peuvent ne plus être éligibles aux comptes après un certain âge

Comment choisir un compte d’épargne pour votre enfant ou adolescent

Lorsque vous choisissez les meilleurs comptes d’épargne pour votre enfant ou votre adolescent, voici un aperçu de quelques-uns des conseils clés à suivre :

Regardez local : Il existe de nombreuses coopératives de crédit qui offrent des avantages supplémentaires avec leurs comptes d’épargne, tels que des bonus pour les bonnes notes, comme Sky Federal Credit Union. Il s’agit généralement d’institutions financières locales plus petites – c’est pourquoi elles n’apparaissent pas sur notre liste. Mais s’il y en a un dans votre ville, cela peut être très avantageux pour tous : de meilleurs résultats scolaires et de meilleures habitudes en matière de finances personnelles.

Commencez par où vous effectuez déjà vos opérations bancaires : De nombreuses institutions exigent que le parent ou le tuteur du titulaire du compte d’épargne pour enfants ait également un compte dans la même banque ou coopérative de crédit. Si vous ne souhaitez pas ouvrir un autre compte ailleurs, commencez par l’endroit où vous effectuez déjà vos opérations bancaires. Étant donné que les comptes pour adultes sont souvent assortis de frais et d’exigences de solde minimum, assurez-vous de réfléchir à votre propre situation financière, y compris l’APY de votre épargne, les exigences de solde minimum et les frais.

Renseignez-vous sur les outils pédagogiques : Un compte d’épargne pour enfants devrait offrir plus qu’un endroit où garer leur argent. Évaluez l’application mobile de la banque pour voir si c’est un moyen facile de parler d’argent à votre enfant – certains proposent des cours et des jeux de littératie financière, comme PNC. Si votre enfant voit simplement le solde de l’épargne, il n’apprend pas grand-chose. Au lieu de cela, des guides et des leçons sur la gestion de l’argent peuvent les aider à prendre des décisions budgétaires intelligentes.

Comment ouvrir un compte d’épargne pour votre enfant

Les conditions d’ouverture d’un compte d’épargne pour votre enfant varient d’une banque à l’autre. Généralement, vous devrez suivre ces étapes :

Trouvez la banque et le compte qui vous conviennent : Alors que certaines banques en ligne uniquement peuvent offrir des taux d’épargne plus élevés, les coopératives de crédit ont également quelques avantages exceptionnels. Pensez aux services et produits bancaires dont vous aurez besoin en plus du compte d’épargne de votre enfant, car certaines institutions peuvent exiger que le copropriétaire du compte y ait également un compte.

Rassemblez vos informations : Que vous ayez besoin ou non de votre propre compte, vous devrez inclure vos données personnelles – y compris votre numéro de sécurité sociale et celui de votre enfant – en tant que copropriétaire. La banque aura également besoin du numéro de sécurité sociale de votre enfant ou d’un passeport en cours de validité, mais si votre enfant est plus âgé, vous pouvez également inclure une carte d’identité scolaire ou un permis de conduire. De plus, la banque aura besoin d’autres informations personnelles, telles que votre adresse physique, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.

Complétez votre demande pour votre enfant : De nombreuses banques et coopératives de crédit vous permettront de soumettre votre demande de compte d’épargne pour enfants en ligne. Cependant, il existe des exceptions. Certains exigent que vous et votre enfant vous rendiez en succursale ou preniez un rendez-vous virtuel pour ouvrir le compte.

Effectuez un premier dépôt : Bien que de nombreux comptes d’épargne pour enfants n’exigent aucun dépôt minimum, il est toujours judicieux d’approvisionner le compte. Assurez-vous de demander à votre banque quelles sont les exigences de dépôt telles que les espèces, les chèques ou les dépôts directs. Envisagez également d’organiser un transfert mensuel automatique. Par exemple, si votre enfant est assez âgé pour comprendre le concept d’allocation, vous pouvez également transférer de l’argent une fois les tâches accomplies pour lui montrer la valeur du travail en échange d’argent.