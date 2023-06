Meilleurs comptes d’épargne à haut rendement pour les étudiants

Compte d’épargne Performance 360 ​​de Capital One

Pas de frais

Possibilité de définir plusieurs objectifs d’épargne

Accès au programme Money & Life

Accès physique à la succursale

360 Performance Savings de Capital One coche toutes les cases essentielles – pas de frais, des exigences de solde minimum et un APY généreux de 4,15 %. De plus, si vous préférez une assistance en personne pour gérer votre argent sur le campus ou à domicile, Capital One possède des succursales et des cafés dans tout le pays.

Capital One se démarque avec un programme de mentorat appelé L’argent et la vie. Vous pouvez obtenir jusqu’à trois séances de coaching gratuites de 60 minutes, ainsi qu’un accès à une formation autoguidée pour affiner vos compétences en finances personnelles. Bien qu’ils ne soient pas uniquement réservés aux étudiants, le programme peut faire une énorme différence dans votre parcours financier. Parmi les autres fonctionnalités que nous aimons, citons le plan d’épargne automatique pour programmer des virements récurrents pour atteindre votre objectif, le dépôt de chèque mobile et la possibilité de gérer plusieurs comptes via l’application mobile.