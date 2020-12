C’est presque la période la plus merveilleuse de l’année et si vous êtes un passionné de beauté, Noël est le meilleur moment pour mettre la main sur des ensembles de beauté et de soins de la peau en édition limitée.

Si vous souhaitez vous organiser avant la ruée vers Noël, il existe de nombreuses options pour les amateurs de beauté et de soins de la peau, y compris de nombreuses options pour les hommes si vous recherchez des idées de cadeaux pour lui. Si vous avez un budget limité, nous avons trouvé des ensembles à partir d’aussi peu que 12 £.

En un coup d’œil, les options populaires dans ce domaine proviennent de GLOSSYBOX et Drunk Elephant, avec des marques populaires telles que Simple et Garnier disponibles à une bonne affaire sur Amazon.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures collaborations de Noël à garder sur votre radar pour que tous les rêves d’amoureux de la beauté deviennent réalité.

Meilleurs coffrets cadeaux de beauté de Noël pour les accros du maquillage et des soins de la peau

1. Garnier Ultimate Mask Trio pour le visage, les cheveux et les yeux









Offrez à quelqu’un ce coffret cadeau de Garnier pour une détente de la tête aux pieds.

Le coffret contient un masque en tissu Garnier, un masque en tissu pour les yeux et un masque capillaire à la banane, les masques pour le visage sont végétaliens et possèdent des propriétés hydratantes pour les peaux déshydratées.

Le traitement au masque capillaire est mieux utilisé sur les cheveux secs et terne, fournissant une nutrition et une condition profonde.

Prix: 8,66 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Kit Nice to Meet You par Drunk Elephant









Drunk Elephant est la marque de soins de la peau dont tout le monde raffole. C’est généralement assez cher, donc ce kit contenant trois des agrafes est un vol complet à 19 £.

The Nice to Meet You Set, est un ensemble d’introduction comprenant le nettoyant au beurre fondant Slaai, le booster de bambou et la crème polypeptidique Protini.

Prix: £ 19, Space NK – achetez ici maintenant

3. Coffret cadeau simple et complet de gentillesse









Si vous souffrez de peau sensible, Simple est la marque à surveiller – le coffret cadeau complet de gentillesse contient tout ce dont vous aurez besoin pour des soirées de plaisir.

En plus d’un sac seau réutilisable, l’ensemble comprend cinq essentiels de soin de la peau, un chiffon en mousseline et un serre-tête.

La gamme est sans cruauté et certifiée végétalienne.

Prix: 15 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Kit de soins de la barbe Percy Nobleman









S’il y a un homme barbu que vous aimez, qui aime autant sa barbe, cet ensemble de soin de barbe de luxe de Percy Nobleman est une excellente idée.

L’ensemble garantit que les barbes restent parfaitement nettoyées, intelligentes et saines. Revitalisez et coiffez votre barbe selon vos préférences avec quatre produits pleine grandeur.

Prix: 21,95 £, Amazon – achetez ici maintenant

5. Profitez de votre coffret cadeau maquillage B.Right to Party









Pour tous vos looks inspirés des fêtes, le set de maquillage B.Right to Party de Benefit Cosmetics a un peu de tout pour vous aider à obtenir des looks de rêve.

L’ensemble contient la crème pour le visage Total Moisture, la base revitalisante BrowVo, une mini base hydratante The POREfessional et le It’s Puent! Crème pour les yeux.

Prix: £ 35.27, John Lewis – acheter ici maintenant

6. Trousse de voyage pour trousse de toilette Bergamot









Un autre bon ensemble de toilette, adapté aux hommes et aux femmes – le kit de voyage Ready Set Go est une option bon marché et gaie.

L’ensemble comprend trois articles de toilette végétaliens parfumés à la bergamote et est présenté dans un sac de lavage réutilisable.

Prix: 12,50 £, Marks and Spencer – achetez ici maintenant

7. Route de triomphe et de catastrophe moins fréquentée









Restez élégant et soigné où que vous soyez, même en déplacement avec ce kit de base de Triumph & Disaster.

Cet ensemble-cadeau comprend des versions au format voyage des produits coiffants cultes de la marque, notamment un shampooing et un revitalisant naturels, une débarbouillette et plus encore. Il y a même un sac de transport élégant pour tout ranger lorsque vous voyagez.

Prix: 45 £, Triumph and Disaster – achetez ici maintenant

8. Elements Boutique Spa Rebalance and Revigorate Set









Offrez-vous un peu de TLC, après tout, vous le méritez.

Revigorez les sens, avec cette collection rafraîchissante de produits de soin du corps et de la peau conçus pour rajeunir et hydrater la peau. Il convient à tous les types de peau et en plus d’être sans cruauté envers les animaux, les gammes sont également végétaliennes, naturelles, écologiques et respectueuses des abeilles.

L’ensemble comprend une huile corporelle Air, un baume nettoyant et une huile visage équilibrante.

Prix: £ 52, Elements Boutique Spa – achetez ici maintenant

9. Ensemble de 3 étapes Glow Hub Calm & Soothe









Pas de chichi, pas plus de trois étapes – juste des vibrations de peau éclatantes.

Doté d’ingrédients de héros tels que le chanvre hydratant, le Jajoba et la glycérine, cet ensemble unique est tout ce qui entre vous une peau douce et soyeuse. Il est particulièrement adapté aux peaux facilement irritées, rafraîchit et apaise la peau, sans la stresser.

L’ensemble contient le nettoyant gel-huile, un toner / essence hydratant et bien sûr un hydratant pour garder les choses charnues.

Prix: 19,90 £, Glow Hub – achetez ici maintenant

10. Ensemble de mini pinces Tweezerman 40e anniversaire









Gardez vos sourcils apprivoisés et en parfait état à tout moment, avec cet ensemble élégant de Tweezerman.

L’ensemble comprend une paire de mini pinces inclinées et une paire pointue. Ils sont livrés dans un étui de rangement pailleté assorti.

Prix: 20 £, Feel Unique – achetez ici maintenant

