Meilleurs choix et pronostics de la NFL pour les matchs Wild Card de samedi

Les éliminatoires de la NFL sont enfin là et nous avons une liste chargée de jeux pour le week-end Super Wild Card.

Le match de samedi comportera deux matchs. Une confrontation NFC West entre les Seahawks de Seattle et les 49ers de San Francisco débutera à 16h30 et.

Le deuxième match sera une confrontation AFC aux heures de grande écoute entre les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville, qui débutera à 20h15 et. Justin Herbert et Trevor Lawrence feront leurs débuts en séries éliminatoires dans leur jeune carrière.

Comme nous le faisons toujours, nous allons vous donner quelques choix pour la liste des séries éliminatoires de samedi.

Avant de plonger dans ceux-ci, consultez cette fantastique promo de BetMGM.

Promotion NFL BetMGM

Les nouveaux utilisateurs de BetMGM recevront un pari sans risque allant jusqu’à 1 000 $ sur leur premier dépôt. Tout ce que tu dois faire est:

S’inscrire pour BetMGM en utilisant ce lien Effectuez votre premier dépôt

C’est tout ce que vous devez faire pour gagner un premier pari sans risque ! Avec Wild Card Weekend ici, c’est le moment idéal pour profiter de cette promotion.

Sélections du samedi NFL Wild Card

Choix des Seahawks contre les 49ers

MOINS DE 43 ANS

Si vous recherchez un jeu sur le total, notre propre Reed Wallach a expliqué pourquoi il aime le UNDER dans cet aperçu des paris pour le jeu, que vous pouvez lire ici.

Voici un extrait de l’article :

“Alors que l’attaque des Niners bourdonnait avec Purdy sous le centre, je ne suis toujours pas convaincu de la façon dont il se comportera en séries éliminatoires pour l’instant. Il n’a pas encore été chargé de l’adversité, les Seahawks sont la seule équipe de plus de 0,500 qu’il a joué en tant que partant, et ils ont été la seule unité à le ralentir.

Il y a beaucoup de familiarité entre ces deux équipes et je pense que nous voyons des points difficiles à trouver. Je vais prendre le dessous qui est un peu gonflé étant donné le calendrier souple des 49ers ces derniers temps.

Christian McCaffrey PLUS DE 114,5 verges au sol + réception

Les 49ers risquent de s’appuyer sur leur meilleur joueur, Christian McCaffrey, contre les Seahawks. Ce sera le premier départ en séries éliminatoires de Brock Purdy, donc je m’attends à ce qu’il ait un gros match dans la ronde Wild Card.

Il a éclipsé 100 verges au sol lors de trois de ses cinq derniers matchs, donc pour lui, dépasser 114,5 verges au sol et en réception combinées ne devrait pas être trop difficile.

Choix des Chargers contre les Jaguars

Jaguars +100 contre Chargers

Peter Dewey a écrit dans son aperçu des paris, que vous pouvez lire ici, qu’il va soutenir les Jaguars brûlantes. Voici un extrait de ce qu’il avait à dire :

“Les Jaguars sont l’une des meilleures équipes contre l’écart en tant que chiens à domicile cette saison, avec une fiche de 4-0 contre l’écart, et ils jouent vraiment avec l’argent de la maison dans ce match après une fin de saison miraculeuse pour remporter l’AFC Sud. .

L’argent rentre déjà sur les Jags, et je pense que c’est pour une bonne raison, car les Chargers sont peut-être un peu surestimés dans ce match.

Travis Etienne PLUS DE 75,5 verges au sol

Travis Etienne doit affronter la pire défense de la NFL samedi soir. Les Chargers allouent 5,4 verges par course cette saison et 5,8 verges par course au cours de leurs trois derniers matchs.

Avec Etienne en moyenne 5,1 verges par course sur la saison, attendez-vous à ce qu’il ait un gros match et aide à mener les Jaguars à une victoire dans la ronde Wild Card.

–

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.