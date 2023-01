Meilleurs choix et pronostics de la NFL pour les matchs Wild Card de dimanche

Le week-end NFL Wild Card est arrivé, il est donc temps de placer nos paris.

Dimanche devrait être une liste pleine d’action avec trois matchs prévus.

Les Buffalo Bills et les Miami Dolphins donneront le coup d’envoi dimanche à 13 h et. Ce match sera suivi d’une confrontation NFC entre les Giants de New York et les Vikings du Minnesota à partir de 16h30 et. Le match de dimanche soir sera un match AFC North entre les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati.

Vous voulez des choix pour l’ardoise de dimanche ? Nous les avons.

Choix du dimanche de la Wild Card de la NFL

Choix des dauphins contre les projets de loi

Dauphins +13,5

La ligne s’est ouverte pour ce match à -10,5 en faveur des Bills, mais une fois qu’il a été officiellement annoncé que Skylar Thompson serait le quart partant, la ligne a gonflé à -13,5. C’est, à mon avis, une réaction excessive à la nouvelle.

La défense des Dolphins est à égalité au premier rang pour les verges adverses par jeu au cours de leurs trois derniers matchs. Non seulement la défense de Miami joue la meilleure de toute la saison, mais les Bills ont des drapeaux rouges. Principalement, ils tournent la balle sur une tonne. En fait, ils ont en moyenne 1,7 cadeaux par match, ce qui était le deuxième plus grand nombre de la NFL en saison régulière.

C’est assez difficile de couvrir un écart de 13,5 points, mais c’est presque impossible lorsque vous retournez le ballon.

Donnez-moi les dauphins pour couvrir ce nombre.

Choix des géants contre les Vikings

Géants +3

Notre propre Josh Yourish soutient les Giants pour au moins garder ce match serré. Vous pouvez lire sa répartition complète dans son aperçu des paris ici.

Prenons un aperçu d’un extrait de sa panne:

“Daniel Jones a été très bon cette année, c’est un gars différent avec Brian Daboll, et il avait l’air génial contre Minnesota il y a trois semaines. Dans ce match, le Minnesota a gagné, mais New York a gagné près de 100 verges de plus. Il est temps que la saison des trèfles et des fers à cheval du Minnesota se termine.

KJ Osborn PLUS DE 40,5 verges sur réception

KJ Osborn est l’arme secrète des Vikings du Minnesota. Il a dépassé ce nombre lors de trois de ses quatre derniers matchs, tout en dépassant les 100 verges lors de deux de ces compétitions.

Dans la dernière partie de la saison, les équipes faisaient équipe avec Justin Jefferson, ce qui a ouvert les choses pour Osborn. Si les Giants suivent le même plan de match, Osborn est prêt pour un autre gros match.

Choix des Ravens contre les Bengals

Corbeaux +10

Reed Wallach cherche à soutenir les Ravens pour couvrir l’écart dans ce match AFC North. Il a cassé son choix dans son aperçu des paris cette semaine, que vous pouvez lire ici.

Voici une partie de ce qu’il avait à dire :

«Ce qui était le plus intéressant, c’est que l’attaque des Bengals était limitée dans le match, avec une moyenne de quatre verges par jeu et moins de trois verges par course. Peut-être qu’une partie de cela était le scénario du match étant donné que Cincinnati a pris une avance de 17-0, mais il convient de noter que Baltimore a également limité l’offensive des Bengals à 17 points et à moins de cinq verges par jeu lors de la première rencontre.

Ja’Marr Chase PLUS DE 6,5 réceptions

Ja’Marr Chase a été sur une larme absolue ces derniers temps. Il a dépassé 6,5 attrapés en huit matchs consécutifs. La dernière fois qu’il n’a pas réussi à atteindre ce nombre, c’était la semaine 4 contre les Dolphins. Donc, nous sommes en mesure d’obtenir plus de 6,5 réceptions avec plus d’argent ? Oui s’il te plaît.

Les Ravens abandonnent 23,2 passes complétées par match, ce qui les classe au 26e rang de la NFL. Chase va manger le week-end Wild Card.

