Meilleurs choix de pool de survivants de la NFL, prévisions pour la semaine 5 de la saison

Après quatre semaines épuisantes et imprévisibles de football de la NFL, il n’y a peut-être pas beaucoup de personnes encore en vie dans les pools de survivants, mais ceux d’entre vous qui sont encore en vie sont probablement en train de prospérer. Bien sûr, vous transpirez peut-être jusqu’au front, nerveux à l’idée qu’une semaine puisse vous éliminer une fois pour toutes, mais vous vous épanouissez néanmoins parmi les élites de votre pool.

La semaine 5 apporte quelques jeux solides sur lesquels parier cette semaine. Avec des acteurs clés comme Tua Tagovailoa et Riz Rashee cette semaine, il pourrait y avoir une opportunité de parier contre leurs équipes pour rester en vie. Cela dit, vous ne devriez jamais parier contre le Chefs de Kansas City.

Voici trois équipes qui vous aideront à rester en vie dans votre pool de survivants encore une semaine.

Classement de puissance de la NFL Semaine 5 :La montée en puissance des Ravens de Baltimore atteint-elle le numéro 1 ?

Jeux de pool de survivants de la semaine 5 de la NFL :

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Dolphins de Miami

Vous avez regardé Monday Night Football, n’est-ce pas ? Vous avez vu à quel point l’offensive des Dolphins était atroce contre le Tennessee, n’est-ce pas ? Ils ont été doublés par les Titans, et les Titans n’avaient même pas leur quart partant. Les Patriots ont peut-être une attaque pire et une défense égale ou même légèrement pire, mais les Patriots sont-ils 19 points pires que les Titans ? Probablement pas.

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Les Patriots sont à domicile et viennent de remporter un match où ils ont quand même réussi un touché contre une défense coriace des 49ers. Les Dolphins ne peuvent pas en dire autant.

Les Seahawks de Seattle contre les Giants de New York

Les Seahawks étaient largement considérés comme l’équipe 3-0 la plus douce avant leur match de la semaine 4 contre les Lions de Détroit. Cela dit, les Seahawks se sont battus durement contre les Lions et ont forcé les Lions à réaliser un ou deux tours de passe-passe pour gagner. On pensait que la plus grande force de Seattle était leur défense, mais Geno Smith et sa compagnie ont montré qu’ils pouvaient suivre les meilleures attaques de la ligue.

Après cette défaite, ils chercheront à rebondir. À domicile contre une équipe faible des Giants, c’est l’occasion idéale de le faire. Ils gagneront ce match haut la main.

Les Broncos de Denver contre les Raiders de Las Vegas

La défense des Broncos vient de surpasser les Jets de New York. Ce n’est pas une tâche facile. Maintenant, ils ont une pire attaque à Vegas qui n’aura probablement pas Davante Adams ? Prenez ce pari tous les jours de la semaine.

Mieux encore, vers la fin de la semaine dernière, le quart-arrière recrue Bo Nix a commencé à trouver son rythme. Il construit vraiment une connexion avec Courtland Sutton, et avec Javonte Williams et Jaleel McLaughlin cherchant chacun à se montrer dignes de la place RB1 dans l’équipe, les Broncos devraient être en mesure de contrôler le chronomètre pendant toute la durée de cette compétition, remportant ce match de division. sans trop de problème.

Options commerciales des Chiefs WR :La blessure de Rashee Rice pourrait-elle inciter à envisager des remplacements ?