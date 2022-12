Meilleurs choix de pari du même jeu de football du lundi soir pour les Chargers contre les Colts

Une des choses que ma famille fait pour Noël est de se donner des billets à gratter.

Je les mets dans mon bas, je les emmène chez ma grand-mère et j’ai même gagné un jeu-questionnaire de Noël pour un prix d’un grattoir de 10 dollars.

Au total, j’ai obtenu 11 grattages hier et j’ai gagné un total énorme de cinq dollars. Au lieu de prendre mon argent et de courir, étant le joueur que je suis, je le réinvestis dans un SGP Monday Night Football.

Un même pari de jeu ressemble beaucoup à un billet de loterie. Vous dépensez un peu et espérez gagner beaucoup, sauf que ce n’est pas un jeu de hasard car j’ai les réponses au test.

J’ai mis en place un SGP à quatre manches pour les Chargers de Los Angeles et les Colts d’Indianapolis, mais avant d’en arriver à ces choix, jetons un coup d’œil aux cotes pour Monday Night Football au Lucas Oil Stadium.

Les Colts ont eu une longue mise à pied depuis leur dernier match, il y a neuf jours, mais ils auraient probablement préféré être de retour en action le lendemain pour essayer de se débarrasser du mauvais goût après avoir soufflé une avance de 33-0 au Minnesota. . Ils étaient à la réception du plus grand retour de l’histoire de la NFL dans la défaite 39-36 OT. Maintenant, ils accueilleront LA à 4-9-1. Les Chargers ont une fiche de 8-6 et peuvent décrocher les séries éliminatoires avec une victoire ce soir.

Chez FanDuel Sportsbook, ce SGP à quatre pattes rapporte +581 ; ce qui signifie qu’un pari de 25 $ rapporterait 145,44 $. Pas mal pour un lendemain de cadeau de Noël.

Meilleurs choix de jeu dans le même jeu pour Chargers vs Colts

Chargers -205 contre Colts

Deon Jackson PLUS DE 31,5 verges au sol (-110)

Keenan Allen Cours de réception suppléants 50+ (-200)

Suppléant Total PLUS DE 40,5 (-230)

Chargers -205 contre Colts

Il y a eu des moments où j’ai remis en question le sens aigu de l’entraînement de Brandon Staley, mais je pense qu’il commence à faire ses preuves dans le rôle au moins un peu.

Jeff Saturday, d’autre part, n’a pas prouvé et ne prouvera probablement jamais qu’il est apte à occuper le poste.

Les deux dernières semaines ont été désastreuses, car ils étaient à la réception d’une explosion au quatrième trimestre contre les Cowboys de Dallas dans une défaite de 54-19, puis ont permis le plus grand retour de l’histoire de la NFL contre les Vikings du Minnesota. Les deux dans les jeux autonomes.

Quel désastre cette équipe nous réserve-t-elle ce soir, surtout avec Nick Foles au QB ?

Deon Jackson Plus de 31,5 verges au sol

Alors que Staley pourrait se révéler être un entraîneur-chef décent, il accroche son chapeau du côté défensif du football. Pourtant, ils ne peuvent toujours pas tout à fait arrêter la course, accordant 5,4 verges par course pour le pire de la NFL.

Lorsque Jonathan Taylor est sorti la semaine dernière, Zack Moss a principalement pris la relève en tant que RB1, mais Jackson était impliqué et est principalement leur troisième arrière. Je m’attends à ce qu’Indianapolis sorte davantage du fusil de chasse avec Foles au QB, car c’est ainsi qu’il a eu le plus de succès dans sa carrière et cela signifiera probablement que Jackson prendra plus de clichés tout au long du match.

Keenan Allen Cours de réception suppléants 50+

Justin Herbert doit être ravi d’avoir Keenan Allen de retour et surtout en bonne santé. Allen n’est pas sur le rapport de blessure cette semaine, ce qui est une excellente nouvelle après ses huit attrapés pour 86 verges la semaine dernière.

Au cours de ses cinq derniers matchs, Allen a vu huit cibles, puis sept, 14, 14 et neuf. Il verra probablement environ 10 cibles ce soir et terminera avec environ sept attrapés pour 78 verges.

Total alternatif supérieur à 40,5 (-230)

Tu te souviens quand je t’ai dit comment les deux derniers matchs des Colts se sont terminés ?

Cette défense est sous assistance respiratoire et ne peut pas attendre que quelqu’un débranche la prise. Même l’attaque catastrophique des Steelers leur a accordé 24 points.

Les Chargers pourraient atteindre ce total par eux-mêmes, mais sinon, nous pourrions obtenir un peu de magie de BDN lui-même.

Les meilleures cotes de jeu du même match de football du lundi soir pour les Chargers contre les Colts

