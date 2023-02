Meilleurs chargeurs, stations d’accueil, batteries, concentrateurs et accessoires USB-C

L’USB-C a pris son envol. Le port de charge et de données est intégré à presque tous les ordinateurs portables et téléphones Android. Et maintenant, une abondance d’accessoires tire le meilleur parti de la norme pour accélérer le transfert de données et recharger vos gadgets plus rapidement.

Même Apple, qui pendant des années a privilégié son connecteur Lightning concurrent, est intégrer l’USB-C dans les futurs iPhones, pas seulement les iPad et les Mac. C’est formidable, car plus d’appareils USB-C signifient plus de ports de charge USB-C partout, vous êtes donc moins susceptible d’être coincé avec une batterie déchargée dans un aéroport, un bureau ou la voiture d’un ami.

Les accessoires libèrent le potentiel de l’USB-C. Les stations d’accueil et les concentrateurs USB multiplient les capacités d’un seul port USB-C sur votre ordinateur portable ou votre tablette. Les chargeurs multiports sont parfaits pour les personnes ayant de nombreux appareils à charger, et ils deviennent de plus en plus petits et légers grâce à une nouvelle électronique efficace construite avec des composants en nitrure de gallium. Et maintenant, l’USB-C est de plus en plus utile comme port vidéo pour connecter des moniteurs externes.

Nous avons testé une gamme de produits pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’USB-C. Ceci est une liste générale, mais vous pouvez également consulter nos choix pour meilleurs chargeurs USB-C et meilleurs concentrateurs et stations d’accueil USB-C.

Mais d’abord, une petite explication, car les normes USB peuvent prêter à confusion. USB-C est la connexion physique. C’est le port ovale et les câbles réversibles qui sont désormais monnaie courante sur les ordinateurs portables et les téléphones Android. Le la norme USB principale est actuellement à USB 4.0. Cela régit les connexions de données entre les appareils, par exemple le branchement d’un lecteur de sauvegarde sur votre PC. Alimentation USB régit la manière dont les appareils coopèrent pour la charge et a été récemment mis à niveau pour atteindre de puissants niveaux de 240 watts.

L’USB-C est bon pour remplacer à la fois les ports USB-A rectangulaires d’origine qui sont arrivés pour la première fois sur les PC des années 1990 pour connecter les imprimantes et les souris et les petits ports trapézoïdaux qui se sont répandus pour le chargement du téléphone, appelés USB Micro B.

Stephen Shankland / Crumpe Cette petite unité GaN à deux ports est tellement meilleure que les chargeurs de téléphone conventionnels qu’elle m’a empêché d’être grognon que les fabricants de téléphones ont cessé de les inclure. Le Nano Pro 521 d’Anker est juste un peu plus gros mais capable de pomper du jus à 37 watts – suffisamment pour que je l’utilise pour alimenter mon ordinateur portable la plupart du temps. Ce n’est pas autant de puissance que les chargeurs d’ordinateurs portables plus gros, mais c’est super petit et suffisant pour mes besoins quotidiens. Vous pouvez jeter dans votre sac à dos avant d’aller à l’école ou au travail. (Vous pouvez trouver un coupon clippable sur Amazon qui vous fera économiser jusqu’à 15 % sur le prix indiqué.) Vous recevez des alertes de prix pour Anker Nano Pro 521 USB-C chargeur

Stephen Shankland / Crumpe Si vous vous dirigez vers l’avenir de l’USB-C, ce chargeur est génial. Il se passe entièrement des ports USB-A hérités tout en offrant beaucoup de puissance sur ses quatre ports. Il utilise la technologie de charge GaN, qui permet aux concepteurs de réduire les chargeurs à des tailles compactes incroyablement petites par rapport à il y a quelques années. Celui-ci délivre 165 watts au total. Son câble d’alimentation inclus peut être pratique mais gonfle le paquet si vous voyagez.

Stephen Shankland / Crumpe Ce concentrateur à prix raisonnable ajoute beaucoup d’utilité à un seul port de votre ordinateur portable. Il possède deux ports USB-A, des emplacements pour cartes microSD et SD, une prise Ethernet gigabit et un port HDMI prenant en charge la vidéo 4K à 60 Hz. Son port USB-C peut transmettre 100 watts de puissance à partir d’un chargeur externe ou se connecter à des périphériques. Vous recevez des alertes de prix pour Monoprice Adaptateur HDMI 4K Multiport USB-C 7-en-1, HDMI 4K@60Hz, Lecteurs de Cartes, Ethernet et Alimentation 100W, Compatible avec MacBook Pro/Air 2020, Galaxy S21, iPad Pro 2020

Stephen Shankland / Crumpe J’aime ce chargeur Baseus compact pour ses deux ports USB-C et ses deux ports USB-A, mais ce qui le distingue des autres, c’est une paire de prises de terre régulières que vous pouvez utiliser pour plus de chargeurs ou d’autres appareils. C’est utile pour les familles qui voyagent, où vous n’avez peut-être pas assez de prises de courant, ou pour les excursions pleines de gadgets. En ce moment, j’ai un chargeur USB-C supplémentaire branché dessus pour charger une multitude de gadgets sur mon bureau à domicile. Ses ports USB-C ont fourni 61 watts sains à mon ordinateur portable lors de mes tests de charge. Son cordon d’alimentation intégré est robuste pour gérer les prises supplémentaires, il n’est donc pas aussi petit qu’un chargeur avec des broches d’alimentation rabattables, malgré son électronique de puissance GaN compacte. À mon avis, cependant, la longueur du cordon d’alimentation est souvent très utile. Autre avantage : il est livré avec un câble de charge USB-C. Vous recevez des alertes de prix pour Baseus Powercombo 65W Power Strip

Stephen Shankland / Crumpe Si vous avez besoin d’une puissance importante, le Nexode à 6 ports d’Ugreen peut pomper 200 W sur ses quatre ports USB-C et ses deux ports USB-A. C’est très bien si vous avez deux ordinateurs portables ou un ordinateur portable et des accessoires gourmands en énergie comme des chargeurs de batterie ou des drones. Vous recevez des alertes de prix pour Ugreen Nexode 200W 6 ports USB-C et USB-A Desktop Charger

Stephen Shankland / Crumpe L’USB-C a évolué au-delà des limites initiales qui signifiaient que les concentrateurs n’avaient qu’un seul port. Avec quatre ports USB-C et trois ports USB-A, c’est le hub qu’il vous faut si vous avez besoin de brancher de nombreux périphériques tels que des clés USB ou des disques externes. Tous les ports peuvent charger des téléphones ou des tablettes, mais vous devrez brancher un chargeur sur l’un de ses ports USB-C si vous avez besoin de niveaux de puissance plus élevés. Les ports USB-C du concentrateur ne peuvent malheureusement pas gérer les moniteurs.

Stephen Shankland / Crumpe Cette batterie de 26 800 mAh est exactement ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement, que vous soyez photographe sur un tournage ou homme d’affaires sur de longs vols en avion. Il possède quatre ports USB-C, deux évalués à 100 watts pour les ordinateurs portables et deux ports à faible consommation pour les téléphones. Un affichage d’état OLED est utile pour suivre l’utilisation et la durée de vie restante de la batterie, le tout dans un boîtier en aluminium robuste. Vous recevez des alertes de prix pour Zendure SuperTank Pro

Stephen Shankland / Crumpe La combinaison de l’USB-C et du GaN a été une aubaine pour la recharge des voitures. Ce chargeur Anker compact dispose de deux ports USB-C relativement puissants, suffisants pour fournir 27 watts à mon ordinateur portable. C’est suffisant pour une charge moyennement rapide. Si vous avez un iPhone, assurez-vous d’avoir un câble USB-C vers Lightning. Vous recevez des alertes de prix pour Anker A2725 48W Chargeur 2 ports

Stephen Shankland / Crumpe Cette conception intelligente s’enclenche dans les deux ports USB-C/Thunderbolt sur le côté d’un MacBook. Une cale étroite assure un ajustement parfait, bien que vous puissiez l’ignorer et utiliser le câble court inclus pour le brancher sur n’importe quel port USB-C si vous êtes loin de votre MacBook. En plus des ports USB-A et USB-C 5 Gbit/s, il dispose d’un port Thunderbolt/USB-C complet qui atteint 40 Gbit/s, d’une prise Ethernet pop-up, d’un emplacement pour carte SD, d’un port HDMI et d’une prise audio 3,5 mm. . Vous recevez des alertes de prix pour Hub USB-C 7-en-2 Hyperdrive Duo Pro

Stephen Shankland / Crumpe Si le disque SSD de votre ordinateur portable manque d’espace, ce hub dispose d’un compartiment pour les SSD M.2 pour augmenter facilement l’espace de stockage. Il dispose également d’un port de charge USB-C pass-through, de deux ports USB-A et d’un port vidéo HDMI. Le SSD n’est pas inclus. Vous recevez des alertes de prix pour Satechi Adaptateur multiport hybride USB-C

Stephen Shankland / Crumpe Si vous avez besoin de brancher trois moniteurs 4K sur votre ordinateur – et certaines personnes le font, pour des tâches telles que la programmation, la surveillance des finances et la conception de bâtiments – le VisionTek VT7000 vous permettra de le faire à partir d’un seul port USB-C. Il possède également une prise Ethernet, une prise audio 3,5 mm et deux ports USB-C et deux ports USB-A pour d’autres périphériques. Le câble de votre ordinateur portable fournit une puissance allant jusqu’à 100 watts avec le câble inclus, ce qui en fait une station d’accueil très polyvalente. L’un des ports du moniteur est uniquement HDMI, mais les deux autres vous permettent de brancher des câbles HDMI ou DisplayPort. Notez qu’il est livré avec un adaptateur secteur costaud, et vous devez installer les pilotes pour la technologie DisplayLink de Synaptics pour prendre en charge tous ces moniteurs.

Stephen Shankland / Crumpe Les longs câbles de charge USB-C sont courants, mais ils ne sont généralement conçus que pour des vitesses de transfert de données lentes. Plugable offre le meilleur des deux mondes avec son câble USB-C de 6,6 pieds (2 mètres). Il est conçu pour un transfert de données de 40 Gbps – suffisant pour deux moniteurs 4K – et une puissance de 100 watts. Vous paierez une prime pour ces fonctionnalités à cette longueur, mais parfois un câble de 1 mètre n’atteint pas là où vous en avez besoin. Il est également certifié pour la technologie de connexion Thunderbolt d’Intel, sur laquelle les nouvelles normes de transfert de données USB utilisent.

Stephen Shankland / Crumpe La gamme AtlasFlex de Monoprices est robuste et utilement pliable. Leur débit de données de 10 Gbps est suffisant pour la plupart des utilisations, mais pas jusqu’à 40 Gbps pour les câbles haut de gamme. Mais le prix est une grande valeur.

Stephen Shankland / Crumpe J’ai eu des problèmes d’effilochage avec les câbles précédents de Satechi, mais ils ont renforcé le boîtier tressé et les connecteurs pour leurs nouveaux modèles. Ils ont l’air chic, se sentent souples, comprennent une attache pour ranger les bobines et sont conçus pour un transfert de données de 40 Gbps et une puissance de 100 watts.

Stephen Shankland / Crumpe Le câble bon marché mais robuste d’Amazon fait le travail. Il n’est pas aussi souple ou durable que les options haut de gamme, et il ne prend en charge que les vitesses de transfert de données lentes et archaïques de 480 Mbps de l’USB 2, mais vous ne voudrez peut-être pas toujours payer une prime si vous ne faites que charger vos contrôleurs Nintendo Switch. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Basics Câble de charge USB-C de 1,8 m

Stephen Shankland / Crumpe Que puis-je dire ? Ce câble tressé de 6 pieds est abordable et a fière allure en rouge. Mes modèles de test ont fonctionné de manière fiable, chargeant les iPhones pendant des mois au cours de nombreux trajets en voiture et au bureau. Vous pouvez économiser quelques dollars si vous n’avez besoin que de 3 pieds, mais 6 pieds est agréable pour atteindre la prise lorsque vous êtes allongé dans votre lit en faisant défiler TikTok jusqu’à 1 h du matin.

Stephen Shankland / Crumpe Un peu plus gros qu’une batterie de 9 volts, le Chargerito est le plus petit chargeur USB-C que j’ai trouvé. Il est même livré avec une boucle porte-clés. Il se branche au mur avec des broches d’alimentation rabattables et un autre connecteur USB-C rabattable, vous n’avez donc pas besoin de cordon. Il est assez solide, mais ne le mettez pas dans le couloir où vous ou votre chien pourriez vous cogner dessus. Vous recevez des alertes de prix pour Le plus petit chargeur mural au monde – Chargerito pour USB-C

Stephen Shankland / Crumpe Cette batterie imposante de 512 Wh possède un seul port USB-C, trois ports USB-A et quatre prises de courant conventionnelles. Je préférerais avoir plus de ports USB-C et moins d’USB-A, mais cela reste utile, avec une capacité suffisante pour recharger plusieurs appareils. C’est une bonne idée pour les pannes de courant d’urgence ou pour travailler sur la route, surtout si vous chargez des batteries de drones ou videz la batterie de votre téléphone en l’utilisant comme point d’accès Wi-Fi. Le port USB-C a atteint son maximum à un taux sain de 56 watts. Mais brancher l’adaptateur secteur de mon Mac dans sa prise d’alimentation me permet d’atteindre 90 watts – une approche que j’utiliserais avec parcimonie car elle gaspille de l’énergie en convertissant l’énergie du courant continu en courant alternatif et inversement. Un panneau d’état avant vous permet de surveiller sa capacité et une poignée de transport le rend plus portable. Il est également doté d’une barre d’éclairage intégrée pratique. Pour vous assurer que la Power Station ne se vide pas lorsqu’elle n’est pas utilisée, assurez-vous d’activer le mode d’économie d’énergie. Et désactivez-le pour garder le système éveillé pour les travaux intermittents en prenant des photos en accéléré ou en faisant fonctionner du matériel médical CPAP. Je l’ai trouvé pratique pour alimenter un télescope numérique. Si vous faites du camping en voiture, vous pouvez le recharger à partir du port 12 volts de votre voiture. Vous recevez des alertes de prix pour Anker 535 Portable Power Station

FAQ USB-C

La norme USB-C est apparue en 2015 pour résoudre une variété de problèmes qui sont apparus lorsque l’USB s’est étendu au-delà du branchement des imprimantes pour devenir un port de charge et de données polyvalent. Tout d’abord, il s’agit d’un connecteur plus petit que l’ancien port USB-A rectangulaire, ce qui signifie qu’il convient aux téléphones, tablettes et autres petits appareils. Deuxièmement, il est réversible, ce qui signifie qu’il n’y a pas de manipulation pour s’assurer que le connecteur est à l’endroit. Troisièmement, il dispose d’un “mode alt” intégré qui peut étendre les capacités d’un port USB-C afin qu’il puisse gérer la vidéo HDMI et DisplayPort ou les données Thunderbolt d’Intel et les connexions de charge.