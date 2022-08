Meilleurs chargeurs sans fil MagSafe et magnétiques pour Apple iPhone 13

Jouer avec le câble de charge de votre téléphone peut parfois être irritant. Cependant, l’une des avancées les plus pratiques d’Apple dans sa technologie a rendu cela beaucoup plus facile avec ses nouveaux modèles de téléphones et d’accessoires. Un chargeur MagSafe utilise des aimants pour se fixer facilement à des produits Apple spécifiques et les charger, tels que l’iPhone 13 et 12, les AirPods Pro et plus encore. Il peut sembler idiot de remplacer vos chargeurs sans fil pour iPhone qui fonctionnent parfaitement bien, mais une fois que vous aurez commencé à utiliser les chargeurs MagSafe, vous ne voudrez plus revenir en arrière.

Plusieurs options d’étuis de chargement sans fil compatibles MagSafe – pas seulement ceux d’Apple – figurent sur notre liste de meilleurs accessoires iPhone MagSafe (pour l’iPhone 12, nous travaillons à l’examen des éléments de notre liste mise à jour de l’iPhone 13). Mais cette meilleure liste concerne les chargeurs MagSafe sans fil qui permettent une charge sans fil Qi rapide. Pour cela, il y a quelques éléments à garder à l’esprit :

Un véritable chargeur sans fil MagSafe vous offrira le potentiel du taux de charge sans fil le plus rapide (jusqu’à 15 watts au lieu de 7,5 watts ou 10 watts fournis par certains chargeurs) sur les iPhones.

Les produits officiels MagSafe – ceux bénis par Apple – incluent un badge Made for MagSafe sur la boîte. Cependant, de nombreux autres fabricants ont créé des chargeurs magnétiques sans fil qui ressemblent aux accessoires MagSafe. Ces appareils de copie de la technologie MagSafe sont également beaucoup plus abordables que les offres officielles de MagSafe, mais voici le hic : ils offrent une charge moins puissante (limitée à 7,5 watts). Nous avons inclus ces produits non officiels dans cette liste, mais sachez qu’ils ne chargeront que deux fois moins vite (pour les iPhones), même s’ils sont capables de charger sans fil certains smartphones Android jusqu’à 15 watts, tant qu’ils le supportent. niveau de charge sans fil rapide.

Pour obtenir cette puissance maximale, vous aurez besoin d’un chargeur USB-C PD de 20 watts – idéalement un qui est Livraison de puissance 3.0-agréé. (L’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 13 Mini incluent un câble USB-C vers Lightning dans la boîte, mais pas le chargeur.) Certaines entreprises proposent des offres groupées comprenant une rondelle de chargement sans fil MagSafe avec un câble USB- Adaptateur secteur C tandis que d’autres, comme Apple, vendent la rondelle et l’adaptateur secteur séparément.

La plupart des chargeurs MagSafe (après-vente et certifiés MagSafe) chargeront d’autres appareils compatibles Qi, comme certains anciens iPhones et téléphones Android. Vous n’obtiendrez tout simplement pas l’adhérence magnétique.

Si vous avez également besoin d’un chargeur, notre liste de meilleurs chargeurs USB-C a beaucoup d’options. Bien sûr, cela fonctionnera également pour la charge filaire, qui sera toujours plus rapide que MagSafe ou d’autres options de charge sans fil.

Notez que j’ai personnellement, si anecdotique, utilisé tous les produits énumérés ci-dessous. Encore une fois, les offres non officielles d’appareils MagSafe conviennent si vous n’êtes pas préoccupé par la vitesse de charge, par exemple si vous chargez pendant la nuit.

Les meilleurs chargeurs magnétiques sans fil

Ceux-ci se fixeront magnétiquement aux modèles d’iPhone 13 compatibles MagSafe mais ne sont pas certifiés MagSafe. En tant que tels, ils ne chargeront les iPhones qu’à un maximum de 7,5 watts (et plusieurs ne chargeront qu’à 5 watts).

David Carnoy/CNET MyCharge appelle sa nouvelle gamme de banques d’alimentation magnétiques Superhero MagLock, ce qui implique qu’elles sont de véritables sauveurs. J’ai été impressionné par leur conception. Non seulement les batteries, qui existent en différentes capacités, ont des aimants puissants et collent très bien à l’arrière de votre iPhone 12 ou 13, mais elles ont des bobines surélevées, qui sont censées aider à réduire les niveaux de chaleur pendant la charge. Cela semble fonctionner. Je montre la batterie de 3 000 mAh sur la photo. Il est léger et mince et il est agréable de l’avoir à portée de main pour une charge d’urgence. Cependant, cela ne vous rapportera pas une charge complète, vous voudrez peut-être passer à l’une des options de plus grande capacité comme le modèle 6 000 mAh qui se vend 60 $. La version 9 000 mAh est costaud et donne l’impression que votre téléphone est attaché à une petite brique. La batterie et le téléphone tiennent bien dans votre main, mais le combo n’est certainement pas adapté à la poche. Toutes les batteries MagLock chargent les iPhones compatibles Qi à 5 watts, bien que vous puissiez obtenir une charge plus rapide si vous êtes câblé et utilisez un câble USB-C vers Lightning. J’ai aussi aimé la façon dont il y a un carillon lorsque la charge commence et votre téléphone vous indique combien de jus il reste dans la batterie (il est lié à iOS15). Le SuperHero MagLock est disponible en quelques options de couleur et a une belle finition brillante. C’est actuellement la banque d’alimentation magnétique la mieux conçue – même meilleure que celle d’Apple.

David Carnoy/CNET La banque d’alimentation magnétique de Mophie est similaire à celle d’Anker mais a un design plus raffiné. Comme l’Anker, ce n’est pas un accessoire officiel Apple MagSafe, mais il adhère magnétiquement à l’arrière de votre modèle d’iPhone 13 ou de votre étui MagSafe – oui, il adhère bien – et est svelte pour une batterie de 5 000 mAh. Il peut également être utilisé avec d’autres téléphones prenant en charge la charge sans fil car il est livré avec un aimant adhésif. Les vitesses de charge sans fil sont limitées à 7,5 W pour les iPhones, mais si vous avez besoin d’une charge plus rapide, vous pouvez connecter un câble USB-C vers Lightning pour augmenter la vitesse jusqu’à 12 W. Cela a assez de jus pour charger complètement un iPhone 13 ou 13 Pro une fois, mais il sera un peu en deçà d’une charge complète avec un iPhone 13 Max Pro. Je l’ai aimé.

Anker C’est la version d’Anker du chargeur sans fil MagSafe d’Apple. Cette rondelle MagSafe coûte environ la moitié du prix mais ne charge que jusqu’à 7,5 watts avec les iPhones (la version blanche coûte quelques dollars de plus que la version noire). Aucun adaptateur secteur n’est inclus.

Amazone Ce combo RAVPower comprend une rondelle de chargement magnétique sans fil avec un adaptateur d’alimentation mini PD de 20 watts. La rondelle de chargement sans fil et l’adaptateur mural coûtent 30 $, mais sont en vente maintenant pour 21 $ lorsque vous entrez le code RPC2 à la caisse.

Andrew Hoyle/Crumpe Le PowerCore Magnetic 5K d’Anker adhère magnétiquement à l’arrière de votre modèle d’iPhone 13 ou de votre étui MagSafe et charge votre téléphone sans fil. Hélas, il n’offre pas de charge sans fil rapide – il ne charge qu’à 5 watts, pas même à 7,5. Mais c’est pratique et assez compact. Il adhère également bien. Je préfère légèrement le modèle concurrent de chez Mophie car il est un peu plus fin.

David Carnoy/CNET iOttie a sorti un joli chargeur de voiture sans fil compatible MagSafe avec un support de ventilation pour voiture. Il est doté d’un aimant puissant, de sorte que votre iPhone reste sur le support, et il dispose également d’un câble USB-C intégré et d’un adaptateur d’alimentation pour allume-cigare afin que vous soyez prêt à commencer à charger dès la sortie de la boîte. Notez que la charge “rapide” de l’iPhone plafonne à 7,5 watts (ceci est conçu pour les iPhones et les étuis équipés de MagSafe).

Moko La plupart des chargeurs que vous verrez pour le dernier iPhone ont votre téléphone à plat, ce qui peut ne pas être idéal si vous chargez à votre bureau ou si vous chargez tout en regardant une vidéo sur votre téléphone. Le chargeur Armor de Moko comprend une petite béquille que vous pouvez utiliser pour garder votre téléphone assis sur le support de charge à un angle horizontal, et le fait à un prix relativement peu coûteux.

David Carnoy/CNET Le support de ventilation de charge sans fil Snap Plus 15W de Mophie est un support magnétique fourni avec un câble USB-C intégré (la rondelle de charge est amovible du support mais le câble est intégré dans la rondelle). Il est également livré avec un adaptateur allume-cigare et un anneau magnétique que vous pouvez coller à l’arrière des téléphones qui ne sont pas compatibles MagSafe, y compris les modèles Android. Je l’ai essayé avec un étui MagSafe sur mon iPhone et le téléphone a bien collé au support. Cela dit, l’aimant n’est pas très puissant et je ne le recommanderais pas pour les téléphones plus lourds comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. Mais dans l’ensemble, c’est un accessoire au design attrayant. Il peut charger sans fil des modèles Android à des vitesses allant jusqu’à 15 watts, mais avec la charge sans fil des iPhones, elle atteint 7,5 watts.

Tylt Pour la plupart, les chargeurs MagSafe prennent en quelque sorte de la place lorsqu’ils ne chargent rien. Tylt a décidé de changer un peu les choses avec son nouveau chargeur Bowl. Au centre d’un bol, il y a un socle avec un chargeur MagSafe sur le dessus, qui maintient magnétiquement votre téléphone en place. Partout ailleurs dans le bol est ouvert, et vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Les pièces de monnaie, les clés et autres objets métalliques peuvent entrer en toute sécurité sans interrompre la charge. Et, si nous sommes honnêtes, il est bien plus beau que la plupart des autres chargeurs.

Amazone En ce qui concerne les batteries externes, Anker a tendance à fabriquer des produits fiables. Mais si vous êtes prêt à opter pour une option plus générique, vous pouvez économiser de l’argent en optant pour la banque d’alimentation magnétique sans fil iWalk, qui coûte 30 $ à 35 $, soit environ 15 $ de moins que la banque d’alimentation magnétique d’Anker. Cet iWalk est un peu plus gros et plus lourd que l’option Anker. Il s’agit d’une batterie de 6 000 mAh (au lieu de 5 000 mAh), mais elle offre une charge un peu plus rapide – iWalk revendique jusqu’à 7,5 watts pour iPhone – et l’anneau offre une certaine sécurité lorsque vous tenez votre téléphone et convertit également dans une béquille de chargement pour regarder des vidéos, ce qui est agréable.

Meilleurs chargeurs MagSafe officiels

Ce sont la vraie affaire et chargeront les modèles d’iPhone 13 à 15 watts complets (lorsqu’ils sont associés à un chargeur USB-C de 20 watts ou supérieur compatible Power Delivery 3.0).

David Carnoy/CNET Comme son nom l’indique, le chargeur sans fil Belkin Boost Up Charge Pro 3-en-1 avec MagSafe remplit une triple fonction, chargeant sans fil votre iPhone, Apple Watch et AirPods en même temps (votre iPhone commencera à se charger à 15 watts même avec votre montre et chargement des AirPods). Le chargeur/support de charge n’est pas bon marché à 150 $, mais c’est l’un des rares chargeurs MagSafe trois-en-un disponibles actuellement. Belkin fabrique également un chargeur sans fil deux en un avec MagSafe pour 100 $ qui est conçu pour charger simultanément votre iPhone et vos AirPods.

Pomme Il s’agit du chargeur officiel MagSafe fabriqué directement par Apple. On ne sait pas si son câble de charge est meilleur que les options moins chères d’Aukey, RAVPower et autres, mais le chargeur sans fil est joli en argent et blanc. Aucun adaptateur secteur n’est inclus.

David Carnoy/CNET Le Car Vent Mount Pro de Belkin avec MagSafe n’est techniquement pas un chargeur. C’est juste un support d’évent de voiture certifié MagSafe. Belkin aura bientôt un version recharge sans fil de cela (il en coûte 60 $), mais vous devrez quand même y connecter un câble pour le recharger. L’avantage d’une version sans fil serait que, contrairement à ce support de ventilation, vous n’auriez pas à brancher un câble sur votre téléphone à chaque fois que vous souhaitez le charger (j’ai un câble USB-C vers éclairage installé dans le voiture pour une charge rapide, mais je n’aime pas l’étape supplémentaire consistant à devoir brancher le câble chaque fois que je veux charger le téléphone). Cela dit, ce qui distingue ce Belkin des autres supports génériques non certifiés MagSafe qui se ressemblent (et certains offrent même une charge sans fil), c’est que le Belkin a un aimant très puissant alors que beaucoup de ces autres supports d’aération ne le font pas. t. Si vous avez un étui MagSafe sur votre téléphone (ou juste un nouveau modèle d’iPhone nu), le téléphone adhère vraiment au support. Le clip maintient également le support en toute sécurité dans votre évent et vous pouvez faire pivoter le support du mode portrait au mode paysage selon vos besoins.

Patrick Hollande/Crumpe Le chargeur MagSafe Duo d’Apple est conçu pour charger votre iPhone et votre Apple Watch en même temps. Ce qui est bien, c’est que le chargeur se replie, réduisant son encombrement de moitié, ce qui en fait un joli chargeur de voyage pour votre iPhone et Apple Watch. Il n’est pas livré avec un adaptateur de charge – ce qui est assez ridicule à ce prix – bien qu’un câble USB-C-to-Lightning soit inclus. Vous devez l’associer à un adaptateur secteur USB-C de 20 watts pour des vitesses de charge plus rapides.

