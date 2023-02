Meilleurs chargeurs de téléphone 2023 : meilleurs chargeurs USB muraux et de bureau

2. Chargeur Ugreen AceCube 30W USB-C GaN – Meilleur chargeur iPhone

Ports: 1x 30W

Charge rapide: PD 3.0 (Apple) ; Charge rapide 4.0 ; Charge ultra rapide Samsung ; FCP/SCP

Ce chargeur GaN USB-C est petit et encore plus compact avec les modèles américains et britanniques dotés de broches pliables, ce qui les rend confortables à glisser dans votre poche.

Il pèse 82 g et mesure 32,5 x 31,5 x 39,6 mm, il est donc légèrement plus lourd et plus grand que l’Anker 711 examiné ci-dessous, mais rien que vous ne remarquiez vraiment.

Il prend en charge les protocoles de charge rapide PD 3.0/2.0 QC 4.0/3.0/2.0 PPS et BC 1.2, et prend en charge la charge ultra rapide Samsung 25 W.

Nous le recommandons spécifiquement aux utilisateurs d’iPhone, car il offre une charge aussi rapide que les iPhones le permettent à un prix légèrement inférieur à celui du chargeur Anker 313 Ace 45W examiné ci-dessus. C’est également un excellent choix pour les téléphones Android. Il offre Samsung Super Fast Charging mais pas Super Fast Charging 2.0 car il atteint un maximum de 30W.

La version américaine est disponible en noir ou en blanc. Le modèle britannique est proposé dans une jolie couleur gris argenté.