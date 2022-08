Meilleurs casques VR de 2022

Le coût d’achat d’un nouveau casque VR semble monter. Le meilleur casque, cependant, est toujours le maintenant à 400 $ Quête 2. Facebook (alias Meta) a augmenté le coût du casque Quest 2 de 2 ans de 101 $, mais c’est toujours le casque VR le plus complet et le plus autonome disponible. Cela étant dit, en ce moment, vous voudrez peut-être aussi attendre quelques mois pour voir ce qui va arriver ensuite.

Une nouvelle vague de casques de nouvelle génération est prévu dans les six prochains mois environ. Meta a un nouveau casque de RV (probablement un Quest Pro) sur le chemin qui prendra en charge le suivi des visages et la réalité mixte – et viendra sans aucun doute avec un prix assez élevé (plus de 800 $). De même, Apple devrait disposer d’une certaine forme de Casque VR-AR que ce soit à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, cela pourrait également être très coûteux. Sony devrait également sortir le PlayStation VR 2, qui fonctionnera avec la PlayStation 5 et proposera de nouvelles manettes. Et en attendant, nous verrons peut-être plus de casques connectés au téléphone comme le HTC Vive Flow commencer à apparaître, aussi.

La VR en 2022 reste une proposition impressionnante mais encore limitée. Grâce à d’énormes progrès dans les visuels, le suivi et les performances globales du matériel VR, les meilleures options de casque VR sont devenues plus réalistes et immersives. Ces avancées ont fait de la réalité virtuelle une option viable pour de nombreuses applications et plus attrayante pour les entreprises, qui commencent à prendre note de la puissance de la technologie et de son potentiel pour devenir une grande partie de la vie quotidienne à l’avenir. Plus avancé plates-formes métavers et mondes sociaux ont également donné aux propriétaires de VR plus à explorer. Même ainsi, la réalité virtuelle n’est toujours pas devenue un produit nécessaire pour la plupart des gens.

Si vous recherchez le meilleur casque VR, le choix idéal dépendra de ce que vous aimez faire dans le monde virtuel. Les applications les plus puissantes de la réalité virtuelle ont tendance à être les jeux et le fitness. La Oculus Quête 2ce qui est un excellent console VR domestique, est toujours l’une de mes façons préférées de jouer à des jeux. Mais vous devez encore décider si vous voulez un casque qui se branche sur votre PC ou votre console, ou une option autonome comme le Quest 2 (qui peut également servir de casque PC).

Scott Stein/Crumpe



Des entreprises telles que Qualcomm (qui fabrique les puces à l’intérieur de la plupart des casques VR autonomes, y compris le Quest 2) construisent de nouvelles puces qui pointent vers une vague de meilleurs casques autonomes à des prix inférieurs – y compris ceux qui se branchent sur votre téléphone – – mais ceux-ci ne se sont pas encore pleinement matérialisés.

Si vous êtes un joueur sur PC, un casque VR connecté à un PC offre la collection de logiciels la plus polyvalente pour une expérience VR immersive, et vous permet également d’utiliser ce casque pour des outils créatifs et professionnels. Notez qu’un système VR plus puissant sera toujours largement attaché à un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et peut nécessiter des capteurs externes.

Et qu’en est-il des jeux sur console ? Le vieillissement PlayStationVR

est toujours amusant, mais vous feriez mieux d’attendre le PSVR 2 de nouvelle génération si vous avez une PS5.

Augmenté- et casques de réalité mixte ne sont pas encore prêts pour une utilisation quotidienne, bien que la prochaine génération de casques VR puisse commencer à intégrer la RA dans le mélange à l’aide de caméras passthrough. Nous mettons régulièrement à jour cette liste des meilleurs casques VR, mais notez que les prix sont sujets à changement.

Sarah Tew / Crumpe Bien: Autonome et sans fil ; excellents contrôleurs tactiles ; design confortable pour les jeux ; sert également de casque PC VR; beaucoup d’applications Mauvais : maintenant 101 $ plus cher Le Quest 2 coûtait 299 $, mais une augmentation surprise du prix à 400 $ (ou 500 $ pour la version avec plus de stockage) a rendu le casque VR autonome de Meta, vieux de près de deux ans, encore plus cher. Mais même avec l’augmentation du prix, le Quest 2 reste le meilleur et le plus polyvalent des casques VR du moment. C’est aussi, étant donné qu’il ne nécessite aucune console de jeu, téléphone ou PC, le plus abordable. Meta/Facebook devrait avoir un nouveau casque “pro” plus tard cette année, mais son suivi du visage et ses meilleurs écrans pourraient représenter un prix de 1 000 $. La quête 2 reste le choix recommandé jusqu’à l’arrivée d’une quête 3, ce qui pourrait ne pas arriver avant 2023. Les 128 Go de stockage du modèle de base sont suffisants pour stocker des dizaines de jeux et d’applications, mais gardez à l’esprit qu’il n’y a aucun moyen d’ajouter plus de stockage après l’achat. Meta permet également aux comptes de contourner les connexions Facebook, bien qu’un nouveau compte Meta soit toujours nécessaire. Le Quest 2 me rappelle le Nintendo Switch pour sa polyvalence et son plaisir, et il possède une bibliothèque croissante d’applications de fitness étonnamment efficaces. Le Quest 2 peut également se connecter à un PC pour exécuter des applications plus avancées à partir de la propre bibliothèque d’applications de Steam ou Meta, à l’aide d’un seul câble USB-C ou sans fil.

CV Le bon: Affichage haute résolution vraiment net, excellent son, design confortable Le mauvais: Contrôleurs médiocres Si votre idée du meilleur casque VR est d’avoir la meilleure qualité d’image en VR grand public, le casque VR de HP l’emporte. Pour les joueurs sérieux (ou les fans de simulation de course VR), c’est probablement votre meilleur choix. La résolution de 2 160 x 2 160 par œil et le champ de vision de 114 degrés sont les meilleurs dans cette gamme de prix, et le casque léger et confortable dispose également de fantastiques haut-parleurs déroulants conçus par Valve. Il s’agit techniquement d’un casque Microsoft Windows Mixed Reality qui préfère se lancer dans l’écosystème Windows 10 VR natif de Microsoft, mais il fait le pont avec Steam VR et fonctionne également avec ces jeux et applications. Le suivi de pièce basé sur une caméra intégrée est plus facile à configurer que les stations de base externes de Valve Index, mais est plus sujet aux erreurs de suivi. Les contrôleurs inclus, basés sur la conception du contrôleur VR de Microsoft, semblent plus maladroits que les contrôleurs Quest 2 ou les contrôleurs Valve Index. De plus, les haut-parleurs supra-auriculaires sont votre seul choix audio : il n’y a pas de prise casque. Il coûte généralement 599 $, mais il est souvent en vente à un prix inférieur. Lisez notre revue HP Reverb G2.

Sarah Tew / Crumpe Bien: manettes futuristes ; casque de haute qualité; fonctionne avec le matériel Vive Mal: Chere; nécessite une configuration de salle et un câble de connexion Le casque de Valve commence à vieillir, mais sa compatibilité matérielle Steam VR et Vive, son excellent son et ses contrôleurs sophistiqués en font toujours un matériel à considérer. Les contrôleurs “d’articulation” de Valve sont sensibles à la pression et peuvent suivre les cinq doigts, ce qui les rend presque comme des gants. Toutes les applications n’en tirent pas le meilleur parti, mais le matériel de Valve est compatible avec le HTC Vive, qui est également construit sur la plate-forme Steam VR. Le casque Index offre un excellent son et un affichage net et à large champ de vision. L’Index fonctionne avec des boîtiers « phares » externes similaires au HTC Vive, ce qui signifie que vous devez d’abord les configurer dans une pièce. Il n’est pas aussi autonome que le Quest 2 ou le HP Reverb G2, qui peuvent suivre la pièce avec des caméras intégrées au casque. Ce n’est certainement pas non plus sans fil, mais si vous avez déjà du matériel HTC Vive plus ancien, vous pouvez ajouter des parties de l’index pour mélanger et assortir. Lisez notre revue Valve Index.

Sarah Tew / Crumpe Bien: Beaucoup de jeux; Prix ​​inférieur; fonctionne avec de nombreux contrôleurs PS4 comme le DualShock et le Move Mal: La résolution n’est pas à la pointe de la technologie ; Sony n’a pas encore fabriqué de superbes contrôleurs VR qui correspondent à la concurrence, mais le PSVR 2 apportera de nombreuses mises à niveau Le casque PSVR de près de six ans de Sony est toujours le seul écran monté sur la tête pour les consoles de jeu, et il offre toujours une expérience étonnamment immersive. Mais avec le PSVR 2 qui devrait arriver plus tard cette année, quiconque possède une PS5 devrait attendre ce qui devrait être un matériel bien supérieur et une nouvelle bibliothèque de jeux pour l’accompagner. La PS5 fonctionne avec l’ancien PSVR, mais elle est maladroite et nécessite une boîte de dérivation pleine de fils pour se connecter. Il a également besoin de contrôleurs PlayStation Move obsolètes pour certains jeux, ou de vos anciens contrôleurs et caméra PS4, ainsi que d’un adaptateur de caméra, pour fonctionner. Le coût d’une PS5 et d’un PSVR 2 pourrait être très cher, bien au-delà du prix tout compris de 400 $ d’un Quest 2, mais il pourrait s’agir d’une plate-forme de jeu beaucoup plus avancée pour la réalité virtuelle. Jouer au PSVR sur une PS4 tient toujours, cependant. Sony a livré – et continue de livrer – de nombreux excellents jeux de réalité virtuelle, dont beaucoup sont exclusifs. (Quelques bons jeux pour commencer sont répertoriés ici.) Notez que ce casque PlayStation VR est de plus en plus difficile à obtenir, et cela peut continuer alors que Sony passe au PSVR 2.

FAQ sur la réalité virtuelle

Dois-je attendre pour acheter un casque VR ? Il y a beaucoup de casques attendus cette année et l’année prochaine, comme je l’ai mentionné ci-dessus : Project Cambria de Meta, PlayStation VR 2 et l’appareil mystère d’Apple. Il y en a forcément d’autres. La réalité virtuelle est une technologie qui est toujours en évolution, les entreprises visant des produits plus petits et plus capables d’être connectés à des appareils comme les téléphones. Il est probablement préférable de dépenser le moins possible pour éviter d’investir dans du matériel obsolète. Le Quest 2 est toujours le meilleur rapport qualité-prix et le casque le plus complet, même à son prix plus élevé, mais une véritable mise à niveau du Quest 3 pourrait arriver l’année prochaine et la concurrence devrait augmenter.

Que dois-je rechercher dans un casque VR ? Cela dépend, vraiment, si vous vous connectez à un PC ou non… et si vous envisagez de travailler avec lui. Il existe de nombreux casques compatibles avec Windows, mais leur résolution d’affichage varie. Plus c’est haut, mieux c’est, tout comme un champ de vision plus large. Les casques peuvent maintenant se rafraîchir jusqu’à 120 Hz, et plus ils peuvent se rafraîchir rapidement, plus le mouvement VR est naturel et fluide. La plupart des casques PC VR ont des conceptions de contrôleur similaires et peuvent se connecter aux outils de travail et aux applications. Pour la portabilité ou le confort autonome, le Quest 2 n’a pas de concurrence pour le moment. Pour les joueurs avec une console de jeu, la PlayStation VR est la seule option, mais vous voudrez probablement attendre le PSVR 2 si vous avez une PS5. Pensez également aux bibliothèques d’applications : le Quest propose de nombreux jeux exclusifs, les casques connectés à Windows sont largement compatibles avec les applications professionnelles et les outils expérimentaux, et la bibliothèque PlayStation de Sony propose également des jeux VR uniques.

Est-ce que l’un de ces casques fonctionne avec les téléphones ? L’ancien monde des casques VR basés sur le téléphone – comme le Samsung Gear VR et Google Daydream – est pratiquement mort. Un bon nombre des options d’application iPhone, Android et VR actuelles ne fonctionnent même pas avec les anciennes lunettes VR mobiles. Le Quest 2 dispose d’une application téléphonique pour diffuser du contenu à surveiller par un parent, et peut recevoir des notifications téléphoniques et synchroniser certaines données de santé pour les entraînements, mais il n’est toujours pas entièrement intégré aux téléphones. Si la réalité virtuelle sur smartphone revient, ce sera plus probablement sous la forme de petits casques qui se branchent sur les téléphones via USB-C pour le contenu VR, les jeux VR et d’autres utilisations.

Comment entretenir mon casque VR ? Les casques VR peuvent devenir poussiéreux et sales. Faites très attention avec les lentilles, qui doivent être nettoyées délicatement avec des chiffons en microfibre de la même manière que vous traiteriez des lunettes (n’utilisez pas de liquides). C’est une bonne idée d’investir dans une housse en silicone pour protéger la plaque frontale de la sueur et de la saleté, ou de rechercher des housses supplémentaires à remplacer au fil du temps. C’est une très bonne idée de garder votre casque couvert lorsqu’il n’est pas utilisé. Faites particulièrement attention à ne pas exposer votre casque VR à la lumière du soleil : le soleil peut endommager les écrans VR si les rayons frappent les lentilles du casque. (Pour être sûr, je garde les miens dans des étuis ou je détourne les lentilles des fenêtres.)

