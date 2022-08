Meilleurs casques de jeu PS5 pour 2022

Un contrôleur est peut-être indispensable, mais un bon casque de jeu est le meilleur accessoire que vous puissiez acheter pour votre PS5. Si vous jouez à des jeux multijoueurs, c’est essentiel pour communiquer avec votre équipe. Cependant, un casque de jeu est également idéal pour les jeux en solo, surtout si vous vivez avec d’autres personnes que vous ne voulez pas déranger. Ils sont parfaits pour les jeux de fin de soirée et pendant que vos colocataires font leur propre truc pendant la journée. Heureusement, les meilleurs casques de jeu PS4 sont compatibles avec la PS5 et vous pouvez brancher n’importe quel casque ou oreillette filaire de 3,5 mm sur le contrôleur DualSense de la PS5.

Côté technique, Sony a équipé la PS5 de son nouveau Tempest 3D AudioTech. Vous ne pouvez faire l’expérience de l’audio 3D sur la PS4 qu’avec certains casques, mais avec la PS5, n’importe quel casque ou casque fera l’affaire, bien que l’expérience soit meilleure avec certains casques qu’avec d’autres (consultez ceci liste de jeux qui prennent actuellement en charge Tempest 3D Audio).



Les prix des casques PS5 vont de 30 $ pour les modèles filaires d’entrée de gamme à plus de 400 $ pour les modèles sans fil qui peuvent également être utilisés avec des PC et offrent un son de haute qualité pour écouter de la musique. Comme vous vous en doutez, le niveau de confort d’un casque ainsi que la qualité du son et du microphone sont des facteurs clés dans nos évaluations. Avec les modèles haut de gamme, des fonctionnalités bonus ou des designs haut de gamme peuvent également aider certains modèles à se démarquer.

Au fur et à mesure que de nouveaux casques PS5 seront publiés, nous mettrons à jour cette liste. Et si vous rencontrez toujours des difficultés pour retrouver une console de nouvelle génération, assurez-vous de consulter notre Suivi de réapprovisionnement PS5 pour savoir où ils sont disponibles.

David Carnoy/CNET Lors du lancement de la PS5, Sony a également lancé le Pulse 3D, un nouveau casque de jeu sans fil conçu pour Tempest 3D AudioTech de Sony. Ce casque sans fil offre une très bonne expérience surround virtuelle avec les jeux PS5 prenant en charge l’audio 3D. Et bien qu’il ne semble pas si haut de gamme, il est relativement léger et confortable à porter. Pour le meilleur ou pour le pire, il n’y a pas de microphone à flèche rétractable, mais les performances globales du microphone sont bonnes. Comme je l’ai dit, la qualité de fabrication ne m’a pas époustouflé – j’aime mieux ce casque que les précédents casques Sony pour la PS5. C’est certainement un choix sûr.

AcierSérie SteelSeries a récemment lancé le 7P Plus (170 $), qui dispose d’un nouveau dongle USB-C sans fil multiplateforme, d’une autonomie de batterie améliorée, d’un chargement USB-C et d’un nouveau logiciel pour PC. Il offre une compatibilité “transparente” pour PC, PS5, PS4 et maintenant Switch et Android. Les casques SteelSeries offrent une bonne combinaison de confort de premier ordre, de qualité sonore élevée, d’excellentes performances de microphone et de qualité de construction solide. Le 7P Plus est un bon choix si vous recherchez quelque chose de bien meilleur que le niveau d’entrée mais pas trop cher. C’est l’un de mes modèles sans fil de milieu de gamme préférés en ce moment et dispose également d’une grande autonomie de batterie (jusqu’à 30 heures) pour les jeux sans fil.

HyperX Après avoir essayé un casque, je le passe souvent à mon fils de 15 ans, qui joue à peu près exclusivement sur PS5. J’ai plusieurs casques de jeu qui traînent, et il revient toujours à l’HyperX Cloud Alpha. Il est juste très solidement construit, a un bon son avec de bonnes performances de microphone et, plus important encore, il est confortable à porter pendant de longues sessions de jeu. Pour environ 30 $ de plus, vous pouvez obtenir le HyperX Cloud Alpha 7.1, qui a une conception presque identique mais prend en charge le son surround virtuel – uniquement pour les PC, cependant. Ce casque PS4/PS5 est stéréo uniquement pour PS5. Lisez notre aperçu HyperX Cloud Alpha.

David Carnoy/CNET L’année dernière, Turtle Beach a mis à jour son populaire casque Stealth 700, améliorant à la fois ses performances et son confort. La qualité de construction est solide et j’ai aimé les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme “infusée de gel de refroidissement”, qui s’adaptent vraiment bien à ma tête et jouent bien avec des lunettes. Le bandeau est également solide et bien rembourré. Turtle Beach dit que ce modèle Gen 2 a amélioré les pilotes Nanoclear de 50 mm – le son est plus détaillé et « précis », – il y a un bandeau renforcé en métal redessiné et un micro flip-to-mute plus grand et haute sensibilité. Ses ingénieurs l’ont réglé pour offrir un “son encore plus détaillé et précis”. Je pensais que cela sonnait assez bien, et le casque se couple à votre téléphone et est bon à la fois pour écouter de la musique et prendre des appels pendant que vous jouez. Il existe une nouvelle application Turtle Beach Hub pour iOS et Android qui vous permet de modifier les boutons audio et de remappage. Cette version PS4/PS5 comprend un mini-émetteur USB sans fil pour une utilisation sans fil. La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures et le casque se recharge via USB-C.

David Carnoy/CNET Si vous ne pouvez pas vous permettre le nouveau Stealth 700 Gen 2 de Turtle Beach, le nouveau Stealth 600 Gen 2 est une bonne alternative à 80 $. Bien qu’il n’ait pas la qualité de construction supérieure du Stealth 700, c’est un casque très confortable avec un bon son et de bonnes performances. La qualité audio a été légèrement améliorée, et comme le Stealth 700, il est équipé d’un plus grand micro flip-to-mute haute sensibilité qui s’intègre parfaitement dans le casque lorsqu’il est rétracté (silencieux). Le casque est représenté en blanc mais est plus facilement disponible en noir. La version PlayStation comprend un dongle pour la connectivité sans fil avec la PS4 et la PS5. La durée de vie de la batterie est évaluée à 15 heures et le casque se recharge via USB-C. Un bouton de préréglage audio sur l’oreillette gauche vous permet également de personnaliser rapidement votre audio. Il existe également une version Xbox.

David Carnoy/CNET Beyerdynamic a quelques nouveaux casques de jeu filaires, le MMX 100 (100 $) et le MMX 150 (150 $). Ils sont à la fois solides et confortables à porter et ont de très bonnes performances de microphone avec une bonne réduction du bruit (ils sont équipés d’un microphone “Meta Voice” amovible). Le MMX 100 est un modèle filaire analogique simple tandis que le MMX 150, plus cher, qui offre un meilleur son – et j’ai préféré – a une option de connexion numérique USB. La plupart des gens connecteront toujours le câble du casque directement au contrôleur PS5, mais vous pouvez utiliser le câble USB pour vous connecter à la console elle-même ou à un PC. Il y a une molette de contrôle du volume avec élément de contrôle pour le volume, le mode muet et “augmenté” qui permet au son d’entrer et amplifie le monde extérieur (cependant, la fonction n’est disponible que lorsqu’elle est connectée à l’USB). Il s’agit d’un casque qui peut servir de casque filaire de tous les jours, grâce à son excellente qualité sonore pour les jeux et la musique. Il s’agit essentiellement d’un casque de studio avec un microphone amovible et quelques fonctionnalités de jeu supplémentaires.

David Carnoy/CNET Le casque Roccat Elo X n’a ​​rien d’extraordinaire, mais il est léger, relativement confortable (ne vous attendez pas à des coussinets d’oreille moelleux et chics, mais ils ne sont pas mauvais) et un son correct avec des performances de microphone acceptables. J’ai beaucoup de casques de jeu qui traînent, mais pour une raison quelconque, mon fils de 12 ans attrape toujours celui-ci lorsqu’il joue à Fortnite et FIFA 22 avec ses amis et a passé des heures avec sur ma Xbox Series X (puisqu’il est câblé, il fonctionne avec n’importe quelle console de jeu ou PC). Il tient bien.

David Carnoy/CNET Le Quantum 100 est le modèle d’entrée de gamme de la nouvelle gamme de casques de jeu Quantum de JBL, qui vont de 40 $ à 300 $. Il n’y a rien d’extraordinaire à propos de ce modèle, mais il est assez léger et confortable avec des oreillettes bien rembourrées, et il dispose d’un microphone à perche amovible. Sur l’oreillette gauche, il y a un cadran de contrôle du volume ainsi qu’un bouton de sourdine du microphone. Ce casque de jeu filaire fonctionne également avec d’autres consoles de jeu et est assez décent pour la musique, même s’il est un peu brillant. Alors que certains des modèles haut de gamme de JBL disposent d’une connectivité sans fil et même d’une suppression du bruit, le Quantum 100 n’est qu’un casque de jeu de base qui plaira aux joueurs plus occasionnels avec un budget serré.

Lori Grunin/Crumpe En plus d’être confortable et d’avoir un bon son, avec d’excellentes performances de microphone, la nouvelle caractéristique hors concours de Cloud Alpha Wireless d’HyperX est sa durée de vie impressionnante de la batterie. Bien que le casque ait une autonomie de batterie allant jusqu’à 300 heures, vous n’obtiendrez peut-être pas tout à fait cela, mais vous envisagez probablement encore environ 10 jours sans charge si vous l’utilisez beaucoup. La fonction DTS Headphone:X Spatial Audio ne fonctionne qu’avec les PC (avec la PS5, vous pouvez accéder à l’audio 3D de Sony) et comme les autres casques sans fil, celui-ci comprend un dongle USB 2,4 GHz qui se branche sur votre PS5. Hélas, il n’y a pas de cordon pour le rendre filaire, ni de Bluetooth pour le connecter à votre téléphone. Lisez notre revue HyperX Cloud Alpha Wireless.

David Carnoy/CNET Connu pour ses écouteurs magnifiquement conçus qui offrent un excellent son, Master & Dynamic est entré dans l’arène des casques de jeu avec son casque sans fil MG20 à 449 $, qui est compatible avec la PS5/PS4 ainsi qu’avec les PC. Disponible en blanc ou en noir, c’est un peu trop cher, mais c’est un casque beau et confortable à porter (mais pas plus confortable que plusieurs modèles moins chers de cette liste). Il comprend un émetteur USB sans fil pour les jeux sans fil sur la PS5 et les PC et dispose d’un son surround virtuel 7.1 pour les jeux sur PC. Vous obtenez une pochette de transport avec quelques câbles différents pour les jeux et l’écoute filaires, y compris un câble USB-C vers USB-A. De plus, il y a Bluetooth à bord pour que vous puissiez coupler sans fil le casque avec votre téléphone pour écouter de la musique. La durée de vie de la batterie est évaluée à 22 heures. Mis à part son design chic, la meilleure chose à propos du MG20 est sa qualité audio – et cela vaut pour les jeux et l’écoute de musique. Le microphone à flèche est détachable, il peut donc être utilisé comme un casque de tous les jours (il possède des microphones internes qui peuvent être utilisés pour les appels). Si vous pouvez vous le permettre, c’est la principale raison de l’obtenir par rapport à un autre casque de jeu haut de gamme. Bien qu’il manque des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, vous pouvez modifier son profil sonore à l’aide de l’application compagnon pour iOS et Android. Il y a un profil sonore eSports ainsi qu’un mode d’amplification des basses que j’ai choisi car le profil sonore par défaut est un peu trop neutre.

FAQ

Quelles sont les caractéristiques les plus importantes d’un bon casque de jeu ? La caractéristique la plus importante est sans doute le confort, car vous finirez probablement par porter un casque pendant de longues périodes. La qualité du son est la deuxième caractéristique la plus importante, avec la qualité du microphone juste derrière (il est important que les gens vous entendent clairement si vous jouez à des jeux multijoueurs). Si vous obtenez un casque de jeu sans fil, la durée de vie de la batterie est également une spécification importante. La durée de vie de la batterie de 12 à 15 heures est considérée comme correcte, et tout ce qui dépasse 20 heures est bon.

Pouvez-vous utiliser des écouteurs Bluetooth avec la PS5 ? Bien que vous puissiez utiliser n’importe quel casque filaire avec la PS5 (la plupart des nouveaux casques de nos jours ont des microphones intégrés, permettant la communication avec d’autres joueurs) en branchant simplement le cordon sur votre manette de jeu PS5, vous ne pouvez pas connecter un casque sans fil via Bluetooth au PS5. Les écouteurs sans fil conçus pour la PS5 (et la PS4) incluent un dongle sans fil USB. Ce dongle se connecte généralement également aux PC afin que vous puissiez utiliser le casque avec votre PC pour les jeux. En règle générale, les casques sans fil PS5 fonctionnent avec PS4/PS5 et les PC. Cependant, ils ne sont généralement pas compatibles avec les consoles Xbox en mode sans fil (la Xbox a sa propre configuration sans fil). Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022

Qu’est-ce que l’achat d’un casque de jeu plus cher m’apporte ? Avant tout, les casques de jeu haut de gamme sont généralement fabriqués à partir de matériaux de meilleure qualité et peuvent parfois être plus confortables. Ils disposent presque toujours d’une connectivité sans fil et devraient offrir de meilleures performances en termes de qualité du son et du microphone. Un son plus riche et plus détaillé peut certainement être un plus pour les jeux multijoueurs où les combattants vous surprennent régulièrement par derrière. Les casques de jeu peuvent également servir d’écouteurs de tous les jours, et des modèles plus haut de gamme peuvent sembler assez bons pour écouter de la musique. Beaucoup de gens utilisent également des casques de jeu comme casques de travail, car ils fonctionnent bien pour les vidéoconférences, en particulier parce qu’ils ont des microphones à perche qui captent bien votre voix. La plupart des casques de jeu, mais pas tous, ont des microphones à perche amovibles.

Les écouteurs offrant un son surround 7.1 fonctionnent-ils avec la PS5 ? Si vous voyez un casque qui offre un son surround 7.1, pour commencer, c’est un surround virtuel, pas un vrai surround. Mais cette fonctionnalité est vraiment conçue pour fonctionner avec les PC, pas avec la PS5. 3D AudioTech de Sony est une forme de son surround virtuel, et il est conçu pour fonctionner avec n’importe quel casque.

