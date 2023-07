Meilleurs casinos à retrait rapide pour les paiements instantanés en juillet 2023

Rien n’est plus frustrant que de décrocher un gros gain et d’attendre des jours pour qu’il apparaisse sur votre compte bancaire. Les temps changent, cependant, et les jours d’attente de 3 à 5 jours ouvrables pour voir votre retrait de casino sur votre compte sont de plus en plus derrière nous.

La plupart des meilleurs casinos en ligne du Royaume-Uni offrent désormais une variété de méthodes de paiement différentes qui prennent en charge les retraits rapides. Ces retraits peuvent être aussi rapides qu’une journée et, dans certains cas, même moins. Examinons quelles méthodes de paiement peuvent être utilisées, quels casinos les prennent en charge et comment ils peuvent vous aider dans ce guide des casinos à retrait rapide.

Casinos à paiement rapide

Qu’est-ce qu’un casino à retrait rapide ?

Un casino à retrait rapide ou un site de paris à retrait rapide est un site internet qui rémunère les joueurs instantanément une fois leur demande de paiement vérifiée. Cela signifie que les gains peuvent être de retour sur votre compte bancaire plus rapidement que jamais. Auparavant, les casinos faisaient attendre les joueurs entre 3 et 5 jours pour que les retraits soient traités, mais le processus dans les casinos à retraits rapides est beaucoup plus rapide, de nombreux retraits ayant lieu en moins de 24 heures et, dans certains cas, presque. immédiatement.

Comment choisir le meilleur casino à paiement rapide

Avec autant de casinos en ligne parmi lesquels choisir, il peut être difficile de choisir celui qui vous convient le mieux. Suivez ce guide pratique pour trouver celui qui correspond à vos besoins.

Vérifiez les informations de licence : La première chose que vous devez faire sur n’importe quel site Web est de vérifier les informations de licence fournies. Tout casino en ligne au Royaume-Uni doit être autorisé et réglementé par la United Kingdom Gambling Commission (UKGC). Découvrez la sélection de jeux : Vérifiez que le site propose les machines à sous ou les jeux auxquels vous souhaitez jouer et qu’il travaille avec les meilleurs développeurs. Dirigez-vous vers la caisse : Ensuite, jetez un œil aux méthodes de paiement du casino. Vous voudrez en trouver un qui offre une sélection de méthodes de paiement rapides pour vous assurer que vous pouvez facilement faire entrer et sortir vos fonds du casino. S’inscrire: Une fois que vous êtes satisfait de votre choix, inscrivez-vous et effectuez votre premier dépôt au casino. N’oubliez pas de réclamer votre bonus de bienvenue !

MrQ Bonus sans dépôt Obtenez des tours sans dépôt + 30 tours gratuits sur votre premier dépôt avec le code TALKSPORT35 18+ | 5 premiers tours : Les joueurs qui ont réussi la vérification de l’âge seront crédités de 5 tours gratuits sur Starburst 10p par tour, aucun dépôt requis, aucune exigence de mise. 30 tours suivants : dépôt minimum et dépensez 10 £. Max 30 tours sur Starburst à 10p par tour. Les tours sont crédités après avoir dépensé 10 £. Complet Les CG s’appliquent. S’INSCRIRE

Méthodes de paiement de casino les plus rapides

Voici les meilleures méthodes à utiliser dans les casinos à paiement rapide. Chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients, le meilleur étant simplement celui qui répond le mieux à vos besoins.

Skrill

Skrill est l’un des portefeuilles électroniques les plus sécurisés sur Internet et est un choix populaire pour les dépôts et les retraits dans les casinos en ligne. Il a des frais d’utilisation minimes et peut traiter les paiements dans les 24 heures.

Neteller

Neteller est un porte-monnaie électronique qui est devenu populaire parmi les joueurs de casino en ligne. La société fait partie du groupe Paysafe, qui possède également Skrill. L’inscription à Neteller est simple et offre un paiement rapide à la caisse et des retraits tout aussi rapides. De nombreux sites prennent en charge les services bancaires Neteller.

Pay Pal

Paypal est le porte-monnaie électronique le plus populaire sur le Web. Il offre des délais de retrait rapides, les paiements se retrouvant souvent sur votre compte en moins de 24 heures. PayPal est populaire en raison de sa facilité d’utilisation et il est souvent éligible à des promotions et à des bonus. Si vous êtes fan de paris sportifs, vous pouvez également trouver des sites de paris PayPal.

Cartes Visa/débit

Les cartes de débit Visa sont toujours la méthode de référence pour déposer et retirer des fonds avec la plupart des joueurs de casino en ligne. Afin de suivre le rythme des portefeuilles électroniques, Visa a développé sa propre méthode de paiement rapide appelée Visa Fast Funds. Cela apparaît dans de plus en plus de casinos en ligne et est susceptible de devenir la méthode de paiement rapide la plus populaire.

Comment retirer de l’argent dans un casino à retrait rapide

Si vous avez eu la chance de remporter un gain, rendez-vous dans la section caissier pour effectuer un retrait. Entrez le montant que vous souhaitez retirer et choisissez la méthode que vous souhaitez utiliser. Vous ne pourrez peut-être utiliser une méthode de retrait que si elle a déjà été utilisée pour effectuer un dépôt. Confirmez vos informations de paiement et terminez votre demande. Attendez que le casino vérifie le paiement. Une fois cela fait, le retrait sera effectué.

Casino rouge magique Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 25 £ + 25 tours +18 | Nouveaux joueurs uniquement, dépôt minimum de 20 £. offre valable 24h, condition de mise x35. Voir termes complets. S’INSCRIRE

Dois-je payer des frais dans les casinos à paiement rapide ?

Aucun des casinos à paiement rapide que nous avons répertoriés n’a de frais de retrait pour les joueurs. Cela dit, d’autres peuvent le faire, et les méthodes bancaires individuelles peuvent également avoir leurs frais, nous vous recommandons donc toujours de vérifier avant de vous inscrire à un casino.

Qu’est-ce que la vérification des paiements dans les casinos en ligne ?

Tous les casinos en ligne auront une politique Know Your Customer (KYC). Cela implique de vérifier votre identité et votre âge avant d’effectuer des dépôts ou des retraits sur le site. Vous pouvez également être invité à fournir une preuve de fonds. Ce sont toutes des mesures de jeu et de sécurité responsables conçues pour vous protéger, alors ne vous inquiétez pas si un casino demande plus d’informations.

Combien de temps faut-il généralement pour retirer de l’argent dans un casino en ligne ?

Cela dépendra de la méthode de retrait que vous choisissez d’utiliser. Si vous utilisez un casino à paiement rapide, le casino vous paiera une fois qu’il aura vérifié votre paiement. Selon la méthode choisie, cela prend généralement moins de 24 heures et, dans de nombreux cas, est presque instantané. Si vous n’utilisez pas un casino à paiement rapide, les paiements peuvent prendre entre 3 et 5 jours.

Casinos de retrait en moins d’une heure

Pour les casinos en ligne, un traitement efficace des transactions est crucial pour les joueurs à la recherche d’une expérience transparente et sans tracas. Heureusement, il existe plusieurs sites en ligne exceptionnels qui excellent à cet égard, garantissant que les dépôts et les retraits sont traités rapidement dans un délai remarquable de moins d’une heure. Voici quelques-uns de ces casinos exceptionnels connus pour leur traitement rapide des transactions :

Puis-je éviter les frais de retrait ?

Non. Si un opérateur a des frais de retrait, vous ne pourrez pas les supprimer. Bien sûr, la meilleure façon d’éviter les frais est d’utiliser les casinos qui ne les facturent pas. Vous devriez également vérifier si des frais sont facturés pour chaque type de mode de paiement, car cela peut ne pas être le cas, et vous pourrez peut-être en utiliser un qui ne vous facturera pas.

Si je n’ai pas de porte-monnaie électronique, puis-je quand même obtenir des retraits rapides dans un casino en ligne ?

Oui. Alors que c’était le cas auparavant, de nombreux casinos en ligne de premier plan au Royaume-Uni utiliseront des méthodes telles que Visa Fast Funds. Ceux-ci permettent aux joueurs d’effectuer des retraits rapides en utilisant leurs cartes de débit. Cette méthode devient de plus en plus populaire et sera sans aucun doute disponible dans plus de casinos plus tôt que tard.

Quel casino propose un retrait instantané ?

Aucun des casinos répertoriés ne peut offrir un retrait instantané car le casino devra vérifier le paiement. Une fois que cela s’est produit, le retrait se fera immédiatement. La plupart des casinos permettent aux clients d’utiliser PayPal et d’autres méthodes populaires pour effectuer des retraits rapides. Tous les casinos de notre liste proposent des retraits rapides. L’un de nos favoris est Duelz.

Casino Duelz Obtenez jusqu’à 100 £ de bonus + 100 tours bonus 18+ nouveaux joueurs seulement. Dépôt minimum : 20 £. Bonus maximum de 100 £. Pari maximum avec bonus actif : 2 €. Pari requis 100 % de bonus de match : 30 x dépôt + bonus. Gain maximum du bonus de bienvenue : 500 £. 100 tours gratuits sont distribués 20 par jour sur Book of Dead pendant 5 jours consécutifs. Gains maximum des tours gratuits : 100 £. Les gains des tours gratuits sont crédités sous forme d’argent bonus avec une mise de 45x et une expiration de 3 jours. Complet CGU appliquer. S’INSCRIRE

Quels casinos effectuent des paiements le jour même ?

Aucun des casinos répertoriés ne garantit un paiement le jour même aux joueurs, mais beaucoup d’entre eux pourraient être en mesure de le faire. Pour qu’un paiement soit effectué le jour même, le casino doit le vérifier très rapidement. De nombreux portefeuilles électroniques offrent un délai de paiement de 24 heures, mais il n’y a jamais de garantie que ce sera le même jour.

Qu’est-ce qu’un montant minimum de retrait ?

Le montant minimum de retrait dans un casino est le plus petit montant que vous pouvez retirer. Cela variera d’un casino à l’autre, et certains auront également des retraits minimums différents selon la méthode que vous choisissez.

Qu’est-ce qu’un montant maximum de retrait ?

Un montant de retrait maximum est le maximum que vous pouvez retirer d’un casino en une seule fois. La plupart des opérateurs auront des retraits maximaux quotidiens et hebdomadaires. Le montant que vous pouvez retirer dépendra du casino dans lequel vous vous trouvez et de votre méthode bancaire.

Nos conseils pour obtenir des paiements rapides sur les sites de casino

Utilisez des portefeuilles électroniques : Généralement, les portefeuilles électroniques sont le moyen le plus rapide de retirer vos gains de votre compte de casino. La plupart des meilleurs casinos en ligne proposent des portefeuilles électroniques comme PayPal, Skrill et Neteller pour les paiements. Vous voudrez vous assurer d’effectuer votre dépôt initial avec cette méthode, sinon vous ne pourrez peut-être pas l’utiliser pour les retraits.

Généralement, les portefeuilles électroniques sont le moyen le plus rapide de retirer vos gains de votre compte de casino. La plupart des meilleurs casinos en ligne proposent des portefeuilles électroniques comme PayPal, Skrill et Neteller pour les paiements. Vous voudrez vous assurer d’effectuer votre dépôt initial avec cette méthode, sinon vous ne pourrez peut-être pas l’utiliser pour les retraits. Vérifiez les conditions du bonus : Une chose à laquelle vous devrez faire attention lorsque vous utilisez une méthode de retrait rapide, c’est que certaines méthodes de paiement ne sont pas éligibles pour les promotions et les bonus. En tant que tel, vous voudrez soit trouver un bonus qui les autorise, soit simplement ne pas réclamer le bonus. Bien sûr, le premier est préférable.

Une chose à laquelle vous devrez faire attention lorsque vous utilisez une méthode de retrait rapide, c’est que certaines méthodes de paiement ne sont pas éligibles pour les promotions et les bonus. En tant que tel, vous voudrez soit trouver un bonus qui les autorise, soit simplement ne pas réclamer le bonus. Bien sûr, le premier est préférable. Évitez les frais de retrait : Les casinos répertoriés ne facturent pas de frais de retrait, mais cela ne signifie pas que c’est le cas pour tous les casinos. Il existe de nombreux casinos qui ne facturent pas de frais, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire auprès d’un casino qui vous facture des retraits plus rapides.

Les casinos répertoriés ne facturent pas de frais de retrait, mais cela ne signifie pas que c’est le cas pour tous les casinos. Il existe de nombreux casinos qui ne facturent pas de frais, il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire auprès d’un casino qui vous facture des retraits plus rapides. Assurez-vous que votre compte est vérifié : Il ne sert à rien d’utiliser un site de retrait rapide si vous allez ralentir l’ensemble du processus avec des vérifications d’identité. Les meilleurs casinos vérifieront tout ce dont ils ont besoin lors de votre inscription, mais vous aurez parfois besoin d’une vérification supplémentaire pour utiliser certaines méthodes de paiement. Assurez-vous d’avoir tout à portée de main si vous avez besoin d’être vérifié pour accélérer le processus.

Il ne sert à rien d’utiliser un site de retrait rapide si vous allez ralentir l’ensemble du processus avec des vérifications d’identité. Les meilleurs casinos vérifieront tout ce dont ils ont besoin lors de votre inscription, mais vous aurez parfois besoin d’une vérification supplémentaire pour utiliser certaines méthodes de paiement. Assurez-vous d’avoir tout à portée de main si vous avez besoin d’être vérifié pour accélérer le processus. Vérifiez le retrait minimum : En plus des méthodes bancaires, vous voudrez également vérifier le montant minimum de retrait. Les casinos ont souvent des retraits minimums différents pour différentes méthodes bancaires, alors ne vous contentez pas de le regarder pour un seul et supposez qu’ils ont tous les mêmes limites.

A propos de l’auteur Liam Hoofe Liam est un journaliste expérimenté en iGaming et paris sportifs basé à Cardiff. Il travaille dans l’industrie des paris sportifs depuis 2017 et a fourni du contenu à certaines des plus grandes marques de casinos et de paris au Royaume-Uni. Il a également couvert le football et d’autres sports pour des journaux régionaux et nationaux. Retrouvez Liam sur Twitter : @LiamHoofe

Avis de contenu commercial : Prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est une personne qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide en cas de problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.