Meilleurs cardans de téléphone 2023 – Tech Advisor

Les téléphones modernes peuvent enregistrer des vidéos de grande qualité. Mais si vous voulez que vos vidéos YouTube, TikTok ou personnelles aient un aspect plus professionnel, vous aurez besoin d’un gadget supplémentaire : un cardan.

Certaines caméras de téléphone proposent déjà OIS, AIS, EIS et d’autres acronymes, mais elles ne peuvent pas faire grand-chose pour stabiliser les mains tremblantes. Ce qu’un cardan fait, c’est aider à isoler votre téléphone – et donc ses caméras – et vous permettre d’obtenir une vidéo fluide même si vous courez.

Vous n’avez pas besoin de courir, cependant : un cardan est utile même si vous êtes immobile, car vous pouvez effectuer un panoramique fluide à gauche et à droite ou incliner la caméra de haut en bas. Et vous serez surpris des résultats que vous pouvez obtenir même si vous dépensez moins de 100 $ / 100 £.

La plupart des cardans se stabilisent sur trois axes, souvent appelés tangage, roulis et lacet. Ou en termes de photographie, inclinaison, roulis et panoramique. De nombreux drones utilisent exactement le même type de cardan, bien qu’à une échelle réduite.

Le véritable avantage de l’utilisation d’un cardan est que vos téléspectateurs sont moins susceptibles de se sentir nauséeux lorsqu’ils regardent des vidéos que vous faites tout en vous déplaçant par rapport à simplement tenir votre téléphone dans vos mains et l’agiter.

Outre le matériel, il est également important de prendre en compte l’application compagnon. Pendant que tu pouvez utilisez un cardan avec l’application appareil photo habituelle de votre téléphone et certains des boutons physiques peuvent fonctionner, vous aurez besoin de l’application compagnon, telle que DJI Mimo, si vous souhaitez utiliser tous les boutons ainsi que des modes créatifs tels que la prise de vue en accéléré. La qualité des applications varie encore plus que le matériel, certaines applications étant brillantes et d’autres tout à fait horribles à utiliser.

Être obligé d’utiliser une application de qualité inférieure peut gâcher l’expérience, c’est pourquoi il est judicieux de lire des avis tels que ceux ci-dessous avant de faire votre choix.

Bien sûr, le matériel diffère également, et vous voudrez un cardan léger et confortable à utiliser avec tous les boutons et commandes à portée de main. Ne négligez pas non plus la durée de vie de la batterie.

La bonne nouvelle est que les prix ont considérablement baissé depuis l’apparition des cardans de téléphone il y a quelques années, donc même si votre budget est petit, vous devriez pouvoir en acheter un bon.

Quel cardan de téléphone est le meilleur?

Sans surprise, la liste ci-dessous présente de nombreux modèles DJI Osmo Mobile, ainsi que certains de Zhiyun. Ce sont les grands noms en matière de cardans, et ils proposent également de bonnes applications pour accompagner le matériel.

Bien qu’ils puissent tous être de bons choix, votre budget et vos exigences détermineront ce qui vous convient le mieux. Avez-vous besoin d’une perche télescopique “selfie” intégrée ? Voulez-vous un support magnétique qui permet de fixer et de retirer rapidement le téléphone du cardan ?

Les remises et les ventes saisonnières peuvent également affecter votre choix, car elles peuvent mettre à votre portée des modèles auparavant hors de votre budget : vous trouverez également les derniers prix ci-dessous.