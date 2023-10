Meilleurs calendriers de l’Avent culinaires pour 2023

Pour ceux qui préfèrent la joie des Fêtes sous forme liquide plus forte, ce calendrier sert 24 coulées de whisky de 1,7 once du monde entier, plus un verre Glencairn, un sous-verre Flaviar et des notes de dégustation pour chaque coulée. Il existe un joli mélange d’offres de toutes les régions du monde producteur de whisky – Japon, Australie, Écosse, Irlande, États-Unis – le tout emballé dans le thème de cette année L’art perdu de la distillation : le royaume de l’ambre.

Ce n’est pas bon marché, mais l’alcool est pour la plupart haut de gamme, et je ne peux pas penser à un meilleur cadeau pour un amateur de spiritueux. Soyez averti, ce calendrier de l’Avent décadent se vend généralement plus rapidement que la plupart.