Meilleurs calendriers de l’Avent beauté 2022 à acheter pour les fêtes – Hollywood Life

C’est la saison du compte à rebours des vacances ! Les calendriers de l’Avent sont une façon amusante d’apporter de la magie aux jours précédant les vacances, mais au lieu d’avoir une douce surprise derrière chaque porte, nous avons vos produits de beauté et de mode préférés ! Des produits de soin de la peau les mieux notés aux ensembles de maquillage bien-aimés en passant par vos sous-vêtements confortables préférés, nous avons quelque chose pour tout le monde ici !

Bien que les choses puissent sembler un peu chères au départ, rappelez-vous que vous obtenez 12 à 24 goodies individuels, donc une fois que vous avez additionné la valeur au détail de chaque produit (dont certains sont livrés en bouteilles pleine grandeur), cela en vaut la peine ! Quoi de mieux pour décompter les fêtes que d’être entouré des meilleurs produits du jeu ? Ci-dessous, découvrez quelques-uns des meilleurs calendriers de l’avent du marché et faites vos courses !

Ce calendrier de l’Avent Sabon de 24 jours comprend un assortiment luxueux de produits pour le bain et les soins du corps, notamment des exfoliants pour le corps, des huiles de douche, des masques pour le visage et des hydratants. Offrez-vous des soins personnels en cette saison des Fêtes (ou gardez-le pour vous) et évadez-vous vers la tranquillité pendant ces périodes à la fois excitantes et stressantes. (Acheter ici pour 99 $)

Offrez-vous 24 jours de bien-être avec le calendrier de l’avent en édition limitée d’alo. Créé consciemment avec l’amateur d’alo Yoga, les clients recevront des friandises alo plus une carte d’inspiration pour encourager la pleine conscience au quotidien ! Chaque tiroir quotidien contient tout, du Magic Multi-Balm à une jolie pince à cheveux, en passant par le Magnesium Reset Spray et le Radiance Serum, tous les minis compressibles, leur yoga à double usage, un abonnement alo Moves d’un an et une carte-cadeau alo de 25 $. (Acheter ici pour 250 $)

Prenez les choses au jour le jour avec le Calendrier de l’Avent Rituals 3D, parfaitement en forme de sapin de Noël, qui se fondra parfaitement dans votre décor de fêtes. Le calendrier comprend la barre de savon Jing Boutique Line de Rituals, l’huile corporelle riche The Ritual of Ayurveda, l’argile exfoliante douce pour le corps The Ritual of Karma et d’autres produits magnifiques pour un bien-être et des soins personnels ultimes. (Acheter ici pour 100 $)

Vraiment le cadeau qui continue à donner! Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer les fêtes que d’offrir à un être cher (ou à vous-même !) un calendrier de l’avent Original Rise Thong de 25 paquets ! (Acheter ici pour 660 $)

Le calendrier de l’avent Burt’s Bees est rempli de 12 saveurs festives et amusantes pour prendre soin de la sécheresse hivernale ! Le parfait cadeau de vacances non sexiste que tout le monde aimerait recevoir – ou se faire plaisir ! (Acheter ici pour 15,98 $)

Compte à rebours pour Noël avec 12 jours de ChapStick ! Avec des saveurs festives comme Candy Cane, Sugar Cookie, Pumpkin Pie, Holiday Cocoa, Vanilla Latte, Clover Honey, Vanilla Mint, Cake Batter, c’est le cadeau parfait pour tous ceux que vous connaissez. (Acheter ici pour 29,49 $)

