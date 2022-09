Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Noël fait ressortir un large éventail de sentiments et d’excitation chez les gens, en particulier les enfants. Les calendriers de l’Avent sont un excellent moyen d’ajouter un peu de magie supplémentaire à la période des fêtes pendant que les enfants comptent anxieusement les jours jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Les calendriers de l’Avent ont parcouru un long chemin au fil des ans. Maintenant, ils regorgent de toutes sortes de jouets, de bonbons et de surprises amusantes qui facilitent un peu le processus d’attente de Noël. S’ils ne font pas encore partie de la tradition de votre foyer, l’idée est qu’à partir du 1er décembre, les enfants (ou adultes!) ouvrir une porte numérotée chaque jour. Selon le calendrier que vous choisissez, vous trouverez peut-être du chocolat, des jouets ou même des livres derrière chaque porte soigneusement conçue.

Nous avons compilé une liste des meilleurs calendriers de l’Avent pour enfants pour 2022. Que vos enfants aiment les Legos, les jouets fidget, la science ou autre chose, il existe un calendrier de l’Avent adapté à ces intérêts. Certaines de ces options populaires se vendent avant même que la saison des fêtes ne commence, alors assurez-vous d’obtenir la vôtre dès que possible.

Amazone Ce calendrier de l’Avent pour enfants est destiné aux lecteurs passionnés. Chaque jour, il y a un nouveau livre de poche à lire avec des aventures sur le thème des vacances et des histoires régulières de vos favoris Disney.

KiwiCo Ce calendrier de l’Avent permet aux enfants de construire leur propre mini village. Chaque jour offre une nouvelle partie du village à assembler, d’une maison à un arbre à feuilles persistantes à un renne. Avec 24 surprises, vos enfants auront beaucoup d’apprentissage basé sur le jeu tout en s’amusant.

Amazone Pour l’enfant scientifique qui aime collectionner les pierres précieuses, ce calendrier de l’Avent National Geographic est idéal pour explorer les merveilles du monde à travers les roches, les pierres précieuses et les fossiles. Du brillant au mat, il y a une surprise spéciale derrière 25 portes, y compris un quartz rose spécial le 25e jour que les enfants creuseront eux-mêmes.

Amazone Qui n’aime pas Pokémon ? Avec cette marque de longue date, les adultes et les enfants ont grandi dessus. Pour célébrer les fêtes, ce calendrier de l’Avent Pokémon compte 16 figurines dont des Pokémon populaires tels que Pikachu et Évoli. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Amazone Si vous avez un enfant obsédé par Roblox dans votre foyer, vous n’êtes pas seul. Ce calendrier de l’Avent a 24 portes qui révèlent des personnages et des accessoires Roblox sur le thème des fêtes. Les enfants peuvent mélanger et assortir ces accessoires pour créer leur propre personnage unique. Ce calendrier est également livré avec deux codes échangeables pour débloquer également du contenu Roblox exclusif.

Lego Le calendrier de l’Avent Lego est toujours populaire, mais nous pensons que cette version des Gardiens de la Galaxie sera très chaude. Idéal pour les 6 ans et plus, cet ensemble de calendrier de l’Avent Lego comprend 24 cadeaux composés de 298 pièces Lego. C’est une surprise absolue pour votre enfant de voir les sept mini figurines incluses ou les amis et accessoires Lego. Parmi les autres thèmes populaires du calendrier de l’Avent Lego, citons Star Wars et Lego Friends, ainsi qu’un calendrier de l’Avent Harry Potter.

Amazone Deux tendances se combinent dans ce calendrier de l’Avent cool. Les figurines Funko Pop sont des objets de collection populaires et les sorciers de Poudlard sont toujours aussi forts. 24 Pocket Pops en vinyle Harry Potter (mini figurines Funko Pop) sont inclus ici, créant toute la ménagerie. Les enfants vont adorer découvrir Harry, Hermione, Ron et les autres personnages et créatures magiques.

Amazone Les jouets sensoriels ne sont pas seulement pour le stress – les enfants sont tout au sujet de ces gadgets à la mode. Des pop-its, des squishies, des tubes, des boules koosh-y, des spinners fidget et toutes sortes de doo-dads sont cachés derrière les petites portes de ce calendrier de l’Avent amusant. Ce calendrier de compte à rebours de Noël est le cadeau de Noël parfait pour que les enfants comptent les jours jusqu’à la veille de Noël et reçoivent des surprises chaque jour.

Marchandises peu communes Cette saison des fêtes, les tout-petits de 3 ans et plus seront ravis d’ouvrir un morceau de Grand Station chaque jour jusqu’à ce que l’ensemble soit complet. Des voies ferrées, des trains en bois, des figurines (y compris le Père Noël) et d’autres pièces sur le thème des vacances sont incluses dans ce calendrier de l’Avent. Bonus : l’extérieur de la boîte se déplie pour compléter une scène d’hiver.

Amazone Les petits scientifiques adoreront compter jusqu’au Père Noël avec des activités STEM quotidiennes. Vingt-quatre petites boîtes contiennent des matériaux (à l’exception de quelques matériaux ménagers courants) pour des projets et des expériences. Le calendrier de l’Avent Crazy Scientist est recommandé pour les 8 ans et plus, mais les jeunes enfants qui s’intéressent à la science peuvent participer avec un peu d’aide. Bonus : Les boîtes vides se rassemblent après Noël pour former un jeu de société.

Amazone Les enfants qui aiment le jeu imaginatif vont adorer ce calendrier de l’Avent royal. Derrière chaque porte se cache l’une des 24 figurines et pièces Playmobil qui se combinent pour créer un pique-nique royal. L’ensemble de jouets détaillé durera bien au-delà de la période des fêtes, ce qui fait de ce calendrier de l’Avent un excellent rapport qualité-prix. Playmobil fait aussi un Calendrier de l’Avent Retour vers le futur 3 et un Calendrier de l’Avent Bathtime Fun, parmi d’autres offres de vacances du calendrier de l’Avent. A partir de 4 ans.

Amazone Mario et Luigi n’ont jamais été aussi chauds. Donc, ce calendrier de l’Avent Super Mario frappe la marque cette saison des fêtes. Ouvrez les petites portes et découvrez 17 figurines d’action sur le thème du jeu vidéo, ainsi que sept accessoires colorés. Les enfants de 3 ans et plus peuvent placer chaque prix autour de la scène en carton pendant qu’ils se préparent pour Noël.

Chant du foyer Ce calendrier de l’Avent en bois robuste n’est pas livré avec des jouets. Vous remplissez vous-même les 24 petits tiroirs. C’est peut-être un peu de travail supplémentaire, mais cette maison en pain d’épice colorée pourrait être le début d’une tradition familiale de calendrier de l’Avent bricolage. Ajoutez simplement des notes, du chocolat, de minuscules jouets, des ornements ou tout autre petit bijou de vacances.

