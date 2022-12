Meilleurs cadeaux technologiques de voyage : gadgets pour le voyage et la destination

Avec le retour à la normale des voyages, de nombreuses personnes planifient des vacances et ont hâte de partir. Si vous avez des amis ou de la famille qui ont un voyage à venir, alors ce pourrait être une bonne idée de leur offrir l’un des meilleurs cadeaux technologiques de voyage que vous puissiez trouver.

C’est là qu’intervient ce guide pratique. Nous avons dressé une liste actuelle des meilleurs cadeaux technologiques de voyage pour cette année, y compris les derniers casque antibruit, accessoires électriques, caméras d’action et plus encore. Que vous achetiez pour vous-même ou que vous recherchiez un cadeau pour un guerrier de la route de retour, vous trouverez de nombreuses bonnes options ci-dessous.

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu'à 32 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Oui Type de casque Casque sans fil supra-auriculaire Résistant à l'eau Pas d'indice IP Si vous recherchez le meilleur des meilleurs en matière d'écouteurs antibruit, les modèles Sony pleine grandeur actuels sont les rois de la colline. Sony a apporté des améliorations spectaculaires avec les performances des appels vocaux ainsi qu'une meilleure suppression du bruit et un son plus raffiné. Lisez notre avis sur le Sony WH-1000XM5.

David Carnoy/CNET L'ajout de ports USB et USB-C aux adaptateurs de voyage a été l'une des plus belles améliorations de ces dernières années. Nous avons personnellement testé et utilisé ce modèle, qui fonctionnera à peu près partout dans le monde, et comprend une prise passthrough pour que vous puissiez également brancher un ordinateur portable ou un autre appareil standard. (Notez que cela ne convertira pas la tension, mais cela signifie qu'il fonctionnera toujours avec pratiquement n'importe quel gadget, à l'exception des choses comme les sèche-cheveux et les fers à friser.)

David Carnoy/CNET Vie de la batterie Évalué jusqu'à 6 heures Annulation de bruit Oui (ANC) Multipoint Non Type de casque Écouteurs sans fil Résistant à l'eau Oui (IPX4 — Résistant aux éclaboussures Les derniers écouteurs de Bose élèvent vraiment la barre pour la suppression du bruit intra-auriculaire, et la qualité sonore globale est également excellente. Si vous préférez les écouteurs de style oreillette dans un avion (ou n'importe où ailleurs), ces modèles 2022 sont les champions actuels. Lisez notre avis sur les écouteurs Bose QuietComfort 2.

Andrew Hoyle/Crumpe La dernière itération de la batterie d'Anker charge un iPhone compatible MagSafe lorsqu'il est fixé à l'arrière, mais il charge également tout autre petit appareil (nonobstant les ordinateurs portables) via son port USB-C. La charge sans fil n'est pas aussi rapide que vous l'obtiendrez avec Batterie MagSafe officielle d'Apple, mais ce modèle est à moitié prix. Optez pour le Anker 633 version si vous voulez deux fois la capacité de la batterie et une béquille intégrée.

David Carnoy/CNET Vous ne pouvez pas demander un meilleur compagnon de voyage que le JBL Go 3. Il sonne bien pour sa (petite) taille, il est étanche et il se recharge via USB-C. Le Go 3 est également disponible dans une variété de couleurs amusantes. C'est un excellent moyen d'écouter de la musique dans votre chambre d'hôtel, lors d'un pique-nique ou n'importe où entre les deux. Conseil de pro : cela vaut la peine d'attendre que ce modèle tombe à 30 $, ce qu'il fait lors des ventes en ligne fréquentes.

Solgaard Un bon sac à dos avec beaucoup de poches est indispensable. Entre autres choses, les poches permettent d’organiser vos affaires techniques. Chez CNET, nous sommes fans du Solgaard Lifepack. Il est livré avec les éléments standard auxquels vous vous attendez – un compartiment rembourré pour votre ordinateur portable, des poches astucieuses pour votre téléphone et vos lunettes de soleil – mais il possède également quelques poches secrètes pour les objets de valeur et un verrou antivol à l’intérieur. L’une des fonctionnalités les plus pratiques est la banque d’alimentation intégrée avec un haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez le charger dans une prise murale ordinaire et il y a aussi un panneau solaire à l’avant pour qu’il puisse se recharger lentement lorsque vous êtes en déplacement. Oubliez le haut-parleur pour une banque d’alimentation plus fine et vous économiserez un peu.

Josh Goldman/Crumpe La nouvelle GoPro pour 2022 comprend un nouveau capteur d'image qui capture la vidéo dans un rapport d'aspect natif carré de 8: 7, ce qui lui permet d'être recadrée en versions grand écran standard ou verticales – parfaites pour tous ceux qui capturent des vidéos pour faites double emploi sur YouTube et TikTok, par exemple. Une meilleure stabilisation d'image et une meilleure profondeur de couleur sont également à bord. Vous pouvez réduire le prix de 100 $ si vous optez pour l'option d'abonnement via Gopro.com (qui comprend le téléchargement automatique dans le cloud).

Scott Stein/Crumpe Que vous regardiez un film sur un vol, que vous essayiez de distraire les enfants lors d'un long voyage en voiture ou que vous vous pelotonniez simplement sur le canapé, l'iPad est un excellent gadget adapté aux voyages. Ce modèle 2021 est compatible avec le crayon Apple de première génération et le clavier Apple Smart, il peut donc même servir d'ordinateur portable de fortune décent en un clin d'œil.

Pour quelque chose d'un peu différent de la caméra d'action standard, essayez l'Insta360 One X2. Cette petite caméra astucieuse vous permet de filmer des vidéos à 360 degrés et de les éditer facilement sur votre téléphone. Il dispose d'un "bâton selfie invisible" et d'une excellente stabilisation d'image pour que vous puissiez obtenir des photos de type drone sans le drone. Il y a aussi un mode bullet-time cool qui vous permet de le balancer autour de votre tête pour de superbes vidéos panoramiques aériennes. Les adultes et les enfants s'amuseront beaucoup avec cela.

