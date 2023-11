Meilleurs cadeaux technologiques approuvés par les célébrités à offrir pour Noël 2023

Achats



Boostez vos achats des Fêtes avec des choix de cadeaux technologiques inspirés par les stars.

Getty Images pour MTV ; Getty Images pour good.clean.goop ; Getty Images pour Atlantis Le Royal

Page Six peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et/ou lorsque vous effectuez un achat.

En matière de technologie, Hollywood est branché sur les dernières et meilleures technologies.

Alors, à l’approche des vacances, pourquoi ne pas vous inspirer du shopping auprès de personnes célèbres ?

Des écouteurs qui apparaissent toujours sur les pop stars aux gadgets cadeaux dont Oprah raffole, continuez à lire pour acheter 21 choix de cadeaux technologiques appréciés des célébrités

(Et pour des idées cadeaux plus économiques, n’oubliez pas de consulter nos guides des meilleurs cadeaux de Noël, butins de beauté et plus encore.)

QVC

Quoi de mieux que de déballer un nouveau gadget capillaire pour les vacances ? En déballer un qui pourrait bien remplacer un tiroir entier rempli d’autres outils. En plus de sécher les cheveux, le Dyson Airwrap, très apprécié des célébrités, est conçu pour boucler, lisser et augmenter le volume.

Le gadget a réussi à générer à la fois la renommée de TikTok et plus de 1 000 critiques largement élogieuses sur le site Web de QVC. Un critique a qualifié le phénomène Internet de « meilleur investissement », tandis qu’un autre a écrit : « Je n’ai jamais pu donner l’impression que mes cheveux venaient d’un salon quand je les faisais à la maison… jusqu’à ce que j’achète ceci. »

Pomme

Même les célébrités ne peuvent pas vivre sans leurs AirPod. Oprah a fait l’éloge d’une version précédente des écouteurs Bluetooth dans son célèbre tour d’horizon « Choses préférées », tandis que Jessica Alba, Irina Shayk et Jennifer Garner (pour n’en nommer que quelques-unes) ont toutes secoué les leurs lors de leurs déplacements.

Braise

Vous cherchez à rester au chaud et au chaud cette saison ? Pensez au-delà des bûches de Noël et des bas suspendus près du feu.

Utilisées par Reese Witherspoon et Kevin Jonas, les tasses Ember sont conçues pour garder le cacao (ou le café ou le thé) de vos proches à la température souhaitée tout au long de la saison.

Meilleur achat

Si vous choisissez un cadeau pour une fan d’Olivia Rodrigo, ces écouteurs violets sont à l’opposé d’un mauvaise idée. La pop star s’est associée à Sony pour le design, qui comporte même des égaliseurs spéciaux pour améliorer ses morceaux.

“J’aime la façon dont ces écouteurs captent les nuances de ma voix et certaines petites choses que vous n’entendrez peut-être pas en écoutant simplement dans votre voiture”, a déclaré le hitmaker de “Deja Vu”. dit à Refinery29.

Samsung

Apportez le grand écran à la maison avec ce projecteur intelligent, conçu pour transformer n’importe quel mur en votre propre cinéma personnel. Oprah l’a inclus sur sa liste de « Choses préférées » 2022écrivant qu ‘”il est doté de haut-parleurs puissants, tout comme une salle de cinéma”.

Pomme

Disponibles dans une multitude de teintes élégantes, les écouteurs les plus maximalistes d’Apple sont un méga succès auprès de célébrités comme Sarah Jessica Parker, Bella Hadid, Timothée Chalamet et Kristen Bell.

Amazone

Les liseuses Kindle sont un succès dans le livre d’Hollywood ; Oprah et Martha Stewart tous deux ont fait l’éloge de l’appareil lors de sa première sortie en 2008.

Parmi les autres utilisateurs célèbres figurent Cameron Diaz, Stephen King et Judd Apatow.

Sophistication urbaine

Une nouvelle coque de téléphone qui vous appelle ? Associez votre doudoune à votre technologie avec les housses populaires d’Urban Sophistication. Kendall Jenner et Bad Bunny possèdent des versions assorties des coques douillettes, qui ont également trouvé des fans chez Dua Lipa, Selena Gomez, Bebe Rexha et bien d’autres.

Phillips

Un autre choix pour faire sourire vos proches ? Un cadeau pour leurs blancs nacrés. Oprah a inclus cette brosse à dents high-tech sur sa « liste d’objets préférés » en 2021, en écrivant que « parfois, quelque chose de pratique est le cadeau parfait ».

Elle n’est pas la seule à glisser des gadgets dentaires dans des bas, comme Olivia Culpo et Vanessa Morgan l’ont toutes deux déclaré à Page Six Style qu’elles distribuaient des brosses à dents pour les vacances.

Casetifier

Miroir, miroir au mur, qui est le meilleur cadeau de tous ? Pour les amateurs de technologie, pensez à vous procurer un joli protecteur de téléphone comme cette option Casetify réfléchissante.

Olivia Rodrigo et Drake ont tous deux collaboré avec la marque, tandis que Gigi Hadid, Dua Lipa et Kylie Jenner possèdent toutes ses coques.

Sony

Jenna Ortega une fois dit au stratège c’est une « tête d’écouteur perpétuelle » qui ne peut pas vivre sans ce style Sony sans fil.

«Je les adore parce que je peux les contrôler sur le côté sans retirer mon téléphone», a-t-elle expliqué.

Pomme

Le compte à rebours jusqu’à Noël étant déjà lancé, achetez des cadeaux uniques comme les montres Apple. Les garde-temps high-tech sont apparus au fil des années aux poignets de stars comme Oprah, Beyoncé et Gwen Stefani.

De’Longhi

Offrez le cadeau d’une dose de caféine de luxe avec cette machine à expresso à domicile, autrefois l’une des « choses préférées » convoitées d’Oprah.

Bague Oura

Qu’ont en commun le prince Harry et Gwyneth Paltrow ? Les deux ont été liés aux anneaux de suivi du sommeil et de l’activité d’Oura.

B&H Photo Vidéo

Lorsqu’elles ne sont pas devant la caméra, de nombreuses célébrités adorent se mettre derrière un Leica. La marque est devenue une marque favorite au fil des années ; Dakota Fanning, Daniel Craig, Jude Law et Miley Cyrus (pour n’en nommer que quelques-uns) tous possèdent ses caméras.

Amazone

Rendez les vacances joyeuses et lumineuses, avec un écran HD, bien entendu. Les incontournables technologiques d’Oprah incluent également cet appareil domestique intelligent d’Amazon, qu’elle surnommé « favori » en 2021.

“L’écran HD 10,1″ de l’Alexa Show de troisième génération est conçu pour bouger avec vous – ce qui est très utile si vous discutez en vidéo ou si vous avez une recette pendant que vous cuisinez”, a-t-elle écrit à propos de l’appareil, qui permet également vous de « vérifier votre maison pendant votre absence ».

Loftie

Récupérer les cadeaux du guide de cadeaux de vacances Goop de Gwyneth Paltrow vous coûterait des milliers (voire des millions), mais ce réveil en vente ne le fera certainement pas. La marque lifestyle de l’actrice Souligné l’horloge appréciée sur Internet – qui propose de la musique, des méditations et des histoires au coucher – dans son guide de cadeaux pour la fête des pères 2023.

Paon/Apple App Store

Appelez cela simplement un cadeau qui continue à être offert. Aidez les cadeaux obsédés par Bravo à diffuser toutes leurs émissions de téléréalité préférées, à partir de 5,99 $ par mois.

Cours de maître

Les abonnements aux masterclass débloquent l’accès aux cours dispensés par Kris Jenner, Gordon Ramsay et bien d’autres.



