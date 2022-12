Meilleurs cadeaux pour mettre à niveau un cinéma maison

Vous pourriez avoir un tout nouveau Téléviseur 4K, mais vous avez besoin de bien plus que cela pour appeler la configuration de votre salon un “cinéma maison”. Il existe de nombreux appareils et accessoires différents nécessaires à l’expérience ultime de visionnage de films. Si vous avez un ami ou un membre de la famille qui aime regarder des films, ce sont les meilleurs cadeaux pour mettre à niveau un home cinéma. De plaque tournante et un barre de son à un nouvelle paire d’écouteurs ou un appareil de diffusion en continuvous n’avez pas à casser votre tirelire pour un beau cadeau.

Si vous recherchez plus de conseils sur le divertissement à domicile, consultez nos articles sur la rotation de vos services de streaming, les meilleures antennes et une comparaison des lecteurs multimédias.

Sarah Tew / Crumpe Il est possible de dépenser des centaines de dollars sur un appareil de streaming vidéo. Possible, mais pas nécessaire. Avec un prix catalogue de 40 $ (et actuellement 25 $ en vente), le Roku Express 4K Plus offre quelque chose pour tout le monde : une vaste gamme d’applications et une compatibilité avec les normes vidéo telles que Dolby Vision et une résolution 4K. Que cela fonctionne si bien pour l’argent est une bonne sorte de surprise. Vous recevez des alertes de prix pour Roku Express 4K Plus (Noir, 2021)

Sarah Tew / Crumpe Le dernier bâton de streaming de Google, le Chromecast avec Google TV, vous en donne beaucoup pour vos 50 $. Il offre une résolution 4K et une compatibilité Dolby Vision/HDR et il est livré avec une télécommande à commande vocale. Si vous avez un Nest Hub ou un autre haut-parleur Google Assistant, il s’intègre désormais mieux que jamais. Allumez votre téléviseur et regardez le dernier épisode de votre émission avec un simple “Hey Google, joue à House of the Dragon”. Le Chromecast avec Google TV est rapide, performant et facile à utiliser. Lisez notre critique de Chromecast avec Google TV. Vous recevez des alertes de prix pour Chromecast avec Google TV (Snow)

Sarah Tew / Crumpe Le Roku Streambar est une mise à niveau vidéo et audio instantanée dans une boîte. Il offre un excellent streamer Roku à bord et offre une qualité vocale améliorée via le haut-parleur intégré. Lisez notre revue Roku Streambar. Vous recevez des alertes de prix pour Roku Streambar

Ty Pendlebury/Crumpe L’Audio-Technica AT-LP60X est sans conteste la meilleure platine vinyle économique. Il offre un fonctionnement automatique simple et sa qualité sonore est supérieure à toute autre chose à ce prix. Parfait pour une chambre d’enfant ou un sanctuaire musical peu éclairé. Lisez notre revue Audio Technica AT-LP60X. Vous recevez des alertes de prix pour Audio Technica AT-LP60X

Sarah Tew / Crumpe Si vous cherchez une paire d’écouteurs pour apaiser l’audiophile en herbe dans votre famille, le HD6XX offre une valeur extraordinaire. Ils ont besoin d’un bon ampli – vous ne pouvez pas vraiment les faire fonctionner à partir d’un téléphone – mais la qualité sonore est imbattable. Je les utilise connectés à un récepteur pour une visualisation nocturne et ils fonctionnent à merveille. Lisez notre avis sur le Sennheiser HD6XX.

Avec un look amélioré et un son plus clair, le Debut 2.0 est encore meilleur pour les personnes qui cherchent à plonger dans le monde audiophile. À 400 $, l’Elac Debut 2.0 B6.2 est une excellente valeur. Vous recevez des alertes de prix pour ELAC Debut 2.0 Enceintes d’étagère (Frêne Noir)