Meilleurs cadeaux pour maman – Hollywood Life

Avec la fête des mères le dimanche 14 mai, c’est le moment d’offrir à maman un cadeau qui lui montrera à quel point vous tenez à elle ! Il est si important de doucher nos mamans en ce jour spécial. Que vous lui prépariez généralement un bon repas, que vous l’emmeniez voir des spectacles ou quelle que soit votre tradition, couronnez sa journée spéciale avec un cadeau sentimental dont elle se souviendra toujours. Comme toujours, nous à HollywoodLa Vie ont fait le travail pour vous et nous avons rassemblé 10 superbes idées de cadeaux que votre maman adorera cette année. Découvrez-les ci-dessous!

1. Masseur Shiatsu pour les épaules et le cou

Il est indéniable qu’être mère est stressant au possible ! Offrez à votre maman le cadeau de la détente avec cette machine de massage du cou de Wandwoo. Il fait des merveilles en apaisant les muscles raides, en aidant la circulation sanguine et en soulageant toutes les raideurs et crampes musculaires. Il propose également de la chaleur et 6 techniques de massage différentes – c’est littéralement comme avoir un spa à la maison ! 50 $, amazon.com

2. Kit découverte raffermissant et lissant TULA Skincare niveau 1

Si votre maman aime les soins de la peau, alors elle doit essayer le kit découverte anti-âge de Tula. En tant que fans personnels de la ligne de soins de la peau de Tula, nous pouvons totalement garantir que les 6 produits étonnants de ce kit changent vraiment la donne ! Ce kit comprend le nettoyant purifiant de Tula, un hydratant jour et nuit 24 heures, un sérum anti-rides profonds, une crème anti-poches pour les yeux, deux tampons instantanés pour le visage et une pochette de voyage bleue parfaite lorsque vous êtes en déplacement. Faites-nous confiance, maman va adorer ça ! 81 $, tula.com

3. Bougie personnalisée « Merci, maman » pour le mal du pays

Pour ceux d’entre nous qui vivent loin de maman, il est si facile d’avoir le mal du pays et de la manquer, peu importe votre âge ou votre jeunesse. La bougie « Merci, maman » de Homesick ne pourrait pas être une meilleure idée pour la fête des mères, surtout si vous n’êtes pas là tout le temps. Cette bougie a des notes de bois de santal, de jasmin et de lavande qui apportent une nostalgie intime des fleurs sur une table de cuisine ou des petits déjeuners lents du dimanche matin passés à la maison avec maman. Mieux encore, vous pouvez personnaliser cette bougie avec une note manuscrite sur l’emballage pour dire à maman combien vous l’appréciez. 38 $, mal du pays.com

4. Mini mixeur Nutribullet

Pour toutes les mamans en bonne santé (ou celles qui aiment faire des cocktails glacés), ce mini blender de Nutribullet est disponible dès maintenant à un prix si bas ! Ce mélangeur Amazon Choice est super pratique à avoir dans la cuisine. Préparez facilement des smoothies sains, des fruits et des légumes en purée ou mélangez votre margarita préférée en un rien de temps avec ce petit gadget génial. En tant qu’utilisateur personnel de Nutribullet, nous pouvons garantir qu’il s’agit d’un incontournable dans la maison de n’importe qui, donc si maman n’en a pas déjà un, nous pouvons vous assurer qu’elle va l’adorer ! 70 $, amazon.com

5. Kit de cocktails pour les amateurs de vodka Williams Sonoma

En parlant de cocktails, celui-ci s’adresse à toutes les mamans qui aiment l’happy hour ! Ce kit de cocktail très cool « vodka lover » de Williams Sonoma est totalement unique. Le kit comprend une bouteille d’infusion, trois mélanges de saveurs et une tonne de recettes de cocktails à essayer chez vous. Ajoutez simplement de la vodka et soyez aventureux en essayant l’une des recettes amusantes avec maman. Les mélanges de saveurs vont de l’hibiscus sucré aux agrumes, en passant par un «mélange sanglant» pour les fans de Bloody Mary. Nous ne pouvons pas penser à une façon plus amusante de passer du temps avec maman en cette fête des mères ! 75 $, williams-sonoma.com

6. Ensemble de philosophie « Tu es incroyable »

Nous ne pourrons jamais trop dire à nos mamans à quel point elles sont incroyables, et ce luxueux kit de lavage et de lotion pour le corps de Philosophy est ce symbole supplémentaire de gratitude que chaque mère mérite. L’ensemble « you’re amazing » comprend 2 produits indulgents – un shampoing et un gel bain et douche qui procurent un parfum agréable et une hydratation ultime aux cheveux et à la peau. La gamme de produits primée de Philosophy ne déçoit jamais, et maman ne manquera pas de se sentir comblée par ce duo de beauté décadent. 32 $, philosophie.com

7. Drybar Le kit Jackpot Double Shot

Gâtez maman cette fête des mères avec un peu de tout de la célèbre marque de soins capillaires Dry Bar. Le lot comprend leur brosse sèche-cheveux ovale signature, un scellant lissant Liquid Glass Miracle de 6,4 oz, un démêlant Prep Rally Prime & Prep de 5 oz et un shampooing sec Detox Original de 1,4 oz. Normalement, tous ces produits incluraient un prix élevé, mais ce kit vous offre tout cela pour seulement 150 $ ! Offrez à maman des cheveux dignes d’un salon avec ce coffret cadeau de soins capillaires extrêmement luxueux. 155 $, drybar.com

8. Ensemble d’ustensiles de cuisine en acier inoxydable Kalnus 24 pièces

Si maman est un peu démodée avec ses ustensiles de cuisine, ne cherchez pas plus loin que cet ensemble d’outils en acier inoxydable de 24 pièces de Kalnus. Disponible en noir ou rouge, cet ensemble de valeur comprend une louche à soupe, une cuillère solide, une cuillère à fentes, une spatule solide, une spatule à fentes, un poussoir à pommes de terre, un ouvre-boîte, un fouet, une râpe, une spatule, des pinces, une cuillère à crème glacée, un éplucheur à vin, des tasses à mesurer , et des cuillères à mesurer. Cet ensemble d’outils de cuisine de haute qualité est résistant à la chaleur, facile à nettoyer et conçu pour durer de nombreuses fêtes des mères. 14 $, amazon.com

9. Imprimante photo portable sans fil Kodak Mini 2 HD

Pour sauvegarder tous les souvenirs avec maman pour toujours, nous savons qu’elle adorerait cette imprimante photo portable de Kodak. Oui, tout est numérique de nos jours, mais il n’y a rien de plus sentimental que d’avoir des photos tangibles dans un album d’anniversaires, de vacances et d’événements familiaux spéciaux au fil des ans. Prenez simplement des photos directement depuis votre smartphone et imprimez-les instantanément, sans fil et efficacement. Vos photos préférées seront imprimées en quelques secondes dans des portraits détaillés de haute qualité. De plus, il dispose d’une cartouche tout-en-un pratique et innovante pour combiner les liens papier et couleur pour un entretien facile. 67 $, amazon.com

10. BrunoMD Royal Collagen Peptides

Conçu avec des peptides de collagène spécifiques cliniquement prouvés et d’autres ingrédients pour aider à stimuler le métabolisme du collagène et améliorer la santé de la peau, des cheveux, des ongles, des articulations et des os – maman va adorer ce supplément qu’elle peut mélanger dans ses smoothies et ses boissons. 59 $, brunomd.com

Pour garder maman inspirée dans la cuisine, ce livre de cuisine vital est exactement ce dont elle a besoin. Qu’elle ait besoin d’inspiration pour le petit-déjeuner, qu’elle ait une maison pleine d’enfants en pleine croissance pour lesquels elle prépare des déjeuners quotidiens ou qu’elle cherche des moyens de pimenter l’heure du dîner, ce livre a tout pour plaire. Des pizzas nutritives aux casseroles et plus encore, maman vous remerciera certainement de lui avoir donné la motivation de devenir la prochaine Rachel Ray à la maison. Ce livre contient 100 recettes pour maman et toute la famille ! 14 $, amazon.com

12. Charlotte Tilbury Pillow Talk Embellissant Lip Set

Nous avons tous une diva du maquillage sur notre liste à acheter pendant les vacances. Cet ensemble super glam fera sourire n’importe quelle reine du maquillage ! Il est livré avec un Hyaluronic Happikiss pleine grandeur dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), un bain pour les lèvres au collagène de taille voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), un Lip Cheat de taille voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose), et un rouge à lèvres Matte Revolution en format voyage dans la teinte Pillow Talk (nude-rose). Gardez chaque composant de l’ensemble ensemble pour toujours avoir un ensemble de maquillage pour les yeux à portée de main et expérimentez toutes sortes de styles de maquillage et de tutoriels. 49 $, charlottetilbury.com

13. Coffret Trio de crèmes pour les mains La Châtelaine

Les vacances sont synonymes de plaisir – et pas seulement de nourriture et de boissons ! Ce délicieux ensemble de crèmes pour les mains est le cadeau le plus décadent pour tous ceux qui ont besoin de soins personnels de qualité à la maison. L’ensemble comprend trois crèmes pour les mains délicieuses et hydratantes aux parfums de gardénia, de fleur d’oranger et de rose acacia, en plus, elles sont toutes infusées de beurre de karité, de vitamine E et d’huile d’argan. Mieux encore, ils sont livrés dans une magnifique boîte, vous n’avez donc même pas besoin de l’emballer ! 29 $, amazon.com

14. Ensemble-cadeau de bain floral et épicé Molton Brown

Cet ensemble de soins de bain indulgent de Molton Brown comprend trois flacons de 10 fl. oz. flacons de gel douche et bain aux senteurs délicieusement uniques de Poivre Rose ardent, Jasmin & Rose du Soleil, et Orange & Bergamote. Ce coffret cadeau égayera la journée de n’importe qui car chaque gel douche est extrêmement parfumé, faisant de chaque douche ou bain une expérience de spa. 105 $, moltonbrown.com

15. Duo hydratant et crème de nuit Prevage d’Elizabeth Arden

Si votre maman est une amoureuse des soins de la peau, alors le duo Elizabeth Arden Prevage Anti Aging Day & Night Moisturizing est le cadeau parfait. La crème hydratante possède une technologie concentrée et avancée qui aide à nourrir la peau naturellement tout en la protégeant contre le dessèchement. Au fil du temps, il est prouvé qu’il inverse les signes du vieillissement et même les dommages causés par le soleil. Utilisez la crème de nuit pour aider à optimiser le processus de réparation de la peau pendant la nuit et inverser à nouveau les signes du vieillissement. 252 $, elizabetharden.com

16. Ensemble d’eye-liner et de mascara Eye Brag d’Anastasia Beverly Hills

C’est le cadeau parfait pour offrir à votre maman qui est une amoureuse de la beauté. L’ensemble comprend un crayon liquide et un mascara Lash Brag. Ce sont les tailles parfaites car maman peut simplement les jeter dans son sac à main et se maquiller de nouveau en déplacement, à la maison ou en voyage. 29 $, sephora.com

17. Kit pour les lèvres en édition limitée Jane Iredale

Parfait pour tous ceux qui souhaitent obtenir une boiterie époustouflante en seulement trois étapes simples, ce kit pour les lèvres est un incontournable. L’ensemble comprend un rouge à lèvres Triple Luxe Long Lasting Naturally Moist, un crayon à lèvres et un brillant à lèvres Crush PureGloss. C’est un excellent cadeau de Noël que tout amateur de maquillage dans votre vie serait heureux de recevoir. 60 $, ulta.com

