Meilleurs cadeaux pour les photographes sérieux en 2022

Maintenant que la plupart des smartphones sont équipés d’un appareil photo décent, la photographie devient une forme d’art un peu incomprise. Bien sûr, n’importe qui peut prendre une belle photo du coucher de soleil et la publier sur ses réseaux sociaux, mais rien ne se compare au travail d’un photographe sérieux qui sait ce qu’il fait. C’est pourquoi il y aura toujours un besoin de photographes professionnels pour capturer des événements importants comme les mariages et les remises de diplômes. Mais avec un vaste écosystème d’équipements, acheter le photographe de votre vie peut être assez intimidant.

Il existe différentes options d’appareils photo, des appareils photo compacts sans miroir aux reflex numériques, avec un choix infini d’accessoires, de trépieds et de sacs. Pour vous aider à trouver le cadeau idéal pour le photographe de votre vie (ou pour vous-même), nous avons rassemblé nos meilleurs choix des meilleurs appareils photo, trépieds, drones, caméras d’action et accessoires de photographie. Qu’il s’agisse d’un photographe paysagiste passionné ou d’un vlogger en herbe, nous avons des idées cadeaux pour tous les budgets.

Andrew Hoyle/Crumpe L’EOS R5 de Canon possède une multitude de fonctionnalités exceptionnelles, notamment son incroyable stabilisation d’image, sa mise au point automatique ultra-rapide et sa prise de vue en rafale rapide. Mais la caractéristique remarquable du R5 est sa capacité à enregistrer des vidéos en résolution 8K. Bien que tout le monde n’ait pas besoin d’autant de pixels, le 8K peut offrir beaucoup plus de possibilités de recadrage et de montage créatif, ce qui en fait un excellent choix pour le vidéaste dédié qui recherche le meilleur équipement photo.

Canon Avec un capteur de 24,1 mégapixels, un flash escamotable et une taille assez compacte, le Rebel T7 de Canon (également connu sous le nom de 2000D) est un excellent reflex numérique pour ceux qui cherchent à faire leurs premiers pas en photographie. Ce kit est livré avec un excellent objectif 18-55 mm polyvalent, ainsi qu’un objectif zoom 75-300 mm et un coffre-fort de transport, ce qui en fait le meilleur équipement photo pour débutant pour s’attaquer à tout, des paysages panoramiques aux images rapprochées de la faune.

Lori Grunin/Crumpe Le ZV-1 axé sur le vlogging de Sony est assez petit pour tenir dans une poche, contient un écran rabattable pour que vous puissiez voir si vous êtes dans le cadre lorsque vous parlez à votre public et peut être acheté avec une poignée pratique qui vous permet de démarrer et d’arrêter facilement les enregistrements. La qualité vidéo 4K est excellente et bien que la durée de vie de la batterie puisse certainement être améliorée, nous pensons que les YouTubers enthousiastes du monde entier apprécieront d’ajouter cette petite chose à leur gamme de production.

Sarah Tew / Crumpe C’est l’une des meilleures options d’équipement photo pour un photographe expérimenté qui souhaite la qualité photo et vidéo que seul un appareil photo plein format peut produire. Il est vieux d’une génération, mais il est relativement petit, contient un impressionnant capteur de 24,2 mégapixels, une stabilisation d’image à cinq axes et peut être acheté à un prix qui ne devrait pas être trop hors de portée pour les amateurs de photographie. Lisez notre aperçu du Sony A7 III.

Aloysius Low / Crumpe L’EOS RP d’entrée de gamme de Canon intègre un excellent capteur d’image plein format de 26,2 mégapixels dans un boîtier extrêmement compact qui le rend superbe pour les photographes de voyage débutants et passionnés. Il est également facile à utiliser, avec un écran rabattable et des boutons pratiques, tandis que la gamme de plus en plus large d’objectifs à monture RF de Canon signifie qu’il est facile de trouver l’objectif adapté à vos besoins. Lisez notre aperçu du Canon EOS RP.

Nikon Avec son capteur d’image de 24,3 mégapixels, son enregistrement vidéo 4K et sa stabilisation d’image intégrée à 5 axes, le Nikon Z5 intègre des spécifications impressionnantes dans un boîtier très compact et léger. Et il le fait à un prix qui en fait une excellente option pour le photographe qui cherche à passer d’un point-and-shoot de base et à prendre la photographie un peu plus au sérieux.

Joshua Goldman/Crumpe Lorsque vous vous déplacez à grande vitesse, rien ne vaut une caméra d’action pour partager les moments les plus haletants. La dernière version de cette excellente petite caméra d’action peut enregistrer des vidéos à une résolution allant jusqu’à 5,2K à 50 images par seconde ou jusqu’à 120 ips à 4K pour une action au ralenti soyeuse. Il a une stabilisation incroyable et la qualité vidéo globale est superbe. Lisez nos mains sur GoPro Hero 10 Black.

Le plus petit drone de DJI peut être confortablement inséré dans une poche de veste, mais son appareil photo est capable de prendre de belles vidéos et photos grâce à sa résolution 4K et sa capacité à prendre des images fixes au format brut. Il est également très facile à piloter, ce qui en fait une excellente option pour les débutants ou les photographes aériens plus enthousiastes qui souhaitent voyager le plus léger possible. Nous établissons un lien vers le Fly More Combo ci-dessous, qui comprend des batteries supplémentaires et d’autres subtilités, mais vous pouvez économiser en achetant le kit drone de base.

Lori Grunin/Crumpe Le Lumix G9 peut prendre de superbes images fixes grâce à son capteur d’image de 20,3 mégapixels, mais est également capable de filmer des vidéos 4K fluides grâce à sa stabilisation intégrée. Cela le rend idéal pour les photographes qui souhaitent obtenir de superbes photos lors de leur prochaine aventure en plein air, mais qui souhaitent également créer de belles vidéos pour leurs bobines Instagram ou TikTok. Lisez notre aperçu du Panasonic Lumix G9.

Amazon/Capture d’écran par CNET Le VideoMicro de Rode est peut-être petit, mais il est capable de capturer un son de niveau professionnel depuis le haut de votre caméra, sans avoir besoin de piles ou de source d’alimentation externe, ce qui le rend idéal pour le vlogging. En fait, c’est l’une des meilleures options d’équipement photo pour les vloggers. Il se branche directement sur le port microphone de votre appareil photo (comme celui de l’EOS M50 ci-dessus) et peut être acheté avec un câble compatible avec les smartphones, si c’est plus votre truc. Il est livré avec une suspension antichoc robuste ainsi qu’un grand pare-brise moelleux qui vous aidera à obtenir un son cristallin, même dans des conditions difficiles ou venteuses.

Amazon/Capture d’écran par CNET Avec des caméras prenant des photos et des vidéos à des résolutions toujours croissantes, il est plus facile que jamais de manquer de stockage lorsque vous êtes sur le terrain. Heureusement, le stockage n’a pas à casser la banque et cette carte SD de 256 Go de SanDisk contient une énorme quantité d’espace pour vos fichiers et est livrée avec un prix très raisonnable. C’est une option idéale pour les débutants qui veulent une carte qu’ils n’ont jamais à se soucier de remplir, tout en étant assez bon marché pour que les passionnés en achètent plusieurs pour s’assurer qu’ils peuvent toujours continuer à tirer. Assurez-vous simplement que l’appareil photo dans lequel il se trouve prend en charge les cartes SD jusqu’à 256 Go.

Andrew Hoyle/Crumpe LowePro est un incontournable du monde des sacs photo depuis des années et avec le ProTactic 450, il est facile de comprendre pourquoi. Ce sac à dos robuste s’ouvre complètement à l’arrière, bien qu’il existe également des points d’accès rapide latéraux et supérieurs. Il offre une multitude d’emplacements de stockage pour un reflex numérique, plusieurs objectifs, filtres, batteries et autres accessoires – j’ai même fourré un petit drone dans mon équipement. Si vous ne pouvez pas tout ranger à l’intérieur, vous pouvez obtenir des pochettes d’accessoires supplémentaires qui se fixent à l’extérieur de l’étui, où vous pouvez également fixer votre trépied. Il est confortable à porter grâce aux sangles de poitrine et de hanche, il est fait de matériaux durables et il possède un compartiment zippé pour les ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces.

Katie Collins/Crumpe Sa taille compacte rend ce sac à dos confortable et léger à emporter en ville lorsque vous recherchez le meilleur café et la meilleure cuisine de rue, mais son espace interne offre beaucoup de place pour les appareils photo, les objectifs et même les drones compacts. Avec ses deux poches à accès latéral, il est facile d’accéder à votre appareil photo lorsque la créativité frappe, tandis que le matériau résistant aux intempéries gardera votre équipement coûteux en sécurité si la pluie commence à tomber.

Andrew Hoyle/Crumpe Le trépied de voyage de Peak Design, comme on l’appelle, est le meilleur pour exactement ce que son nom l’indique : voyager. C’est l’un des meilleurs choix d’équipement photo pour ceux qui veulent voyager léger. La version en fibre de carbone ne pèse que 1,27 kg (2,8 lb) et ne mesure que 39,1 cm (15,4 pouces) de long, ce qui la rend facile à ranger dans un sac à dos ou un sac photo. Le modèle de trépied en aluminium pèse 3,4 lb (1,5 kg). Sa rotule est rapide et facile à utiliser, elle est suffisamment robuste pour contenir un reflex numérique professionnel et elle est livrée avec sa propre poignée pour que vous puissiez monter votre téléphone sur le trépied qui se range à l’intérieur de la colonne centrale. Tout est extrêmement bien pensé et semble d’une solidité rassurante.

Andrew Hoyle/Crumpe Les filtres de photographie sont de toutes formes et de toutes tailles, mais peu sont aussi bien pensés ou d’aussi haute qualité que ceux de Polar Pro. Avec des cadres en aluminium, chaque filtre est robuste, facile à tenir et pratique à insérer dans le porte-filtre. L’ensemble paysage est livré avec un polariseur circulaire, deux filtres de densité neutre et un filtre de densité neutre gradué pour aider à équilibrer les ciels lumineux dans vos photos de paysage. C’est un ensemble essentiel pour le photographe de paysage passionné dans votre vie.

Andrew Hoyle/Crumpe Le 3 Legged Thing Bucky est un super trépied pour presque toutes les situations photographiques. Sa construction en fibre de carbone signifie qu’il est assez léger pour s’attacher confortablement à un sac à dos, il se replie petit mais sa hauteur maximale de plus de 6,2 pieds (191 cm) le rend également extrêmement grand. Je l’ai trouvé génial pour la photographie de paysage car il n’y a aucun problème à réaliser dans les collines, mais je peux toujours prendre des photos à hauteur des yeux. Sa rotule est suffisamment sécurisée pour contenir même les reflex numériques les plus lourds avec un gros objectif zoom attaché, ses pieds peuvent être détachés pour être utilisés comme monopodes, et sa construction solide signifie que vous n’avez pas à vous soucier de quelques coups sur la route. . Ce n’est pas bon marché, mais les amateurs de photographie de tous genres sont bien accueillis ici.

Andrew Hoyle/Crumpe Je n’ai jamais tourné avec un film auparavant, mais même moi, j’étais ravi de mettre la main sur le kit de bricolage Goodman Zone. Cet appareil photo argentique moyen format arrive dans une multitude de pièces imprimées en 3D, avec des instructions sur la façon de construire, de personnaliser et d’utiliser votre propre appareil photo. C’est un processus assez simple – et la sensation de sortir pour prendre des photos avec un appareil photo que vous avez littéralement assemblé vous-même est quelque chose d’assez spécial. Vous devrez vous procurer votre propre objectif et film (le site Web de Dora Goodman fournit de nombreux conseils à ce sujet), mais à 105 $, c’est un moyen très abordable de plonger dans le monde de la photographie argentique moyen format avec certains des meilleurs équipements photo. c’est économique. Malheureusement, il n’est actuellement pas disponible à l’achat, mais si vous avez accès à une imprimante 3D, vous pouvez télécharger les fichiers open source et imprimez le vôtre gratuitement.