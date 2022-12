S’il y a une chose que je sais, c’est que les photographes sont toujours heureux d’avoir plus de matériel. Du meilleures caméras de Canon, Sony ou Nikon à de nouveaux objectifs, sacs ou trépieds, il ne manque pas de choses qu’un photographe aimerait. Cela facilite l’achat de cadeaux pour eux. Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour trouver la bonne chose, voici les meilleurs cadeaux pour les photographes sérieux en 2022.

Mais avec un tel choix d’articles d’un grand nombre de marques à parcourir, trouver le cadeau qui leur convient n’est pas toujours simple. Pour vous aider à trouver le cadeau idéal pour le photographe de votre vie (ou pour vous-même), nous avons rassemblé nos meilleurs choix des meilleurs appareils photo, trépieds, drones, caméras d’action et accessoires de photographie. Qu’il s’agisse d’un photographe paysagiste passionné ou d’un YouTuber en herbe, nous avons des idées cadeaux pour tous les budgets.

Andrew Lanxon/Crumpe Le Z50 de Nikon intègre un capteur d’image de taille APS-C plus petit dans un boîtier petit et léger, ce qui le rend excellent pour se glisser dans un petit sac à dos et partir en voyage. Son capteur de 20,9 mégapixels prend de belles images, avec d’excellents détails et une plage dynamique suffisante dans les fichiers bruts pour réduire les hautes lumières ou lever les ombres. Il n’y a pas de stabilisation d’image dans le corps (vous aurez besoin de dépenser plus d’argent pour cela), mais sa cadence de prise de vue en rafale de 11 images par seconde devrait vous aider à obtenir une image nette. Il enregistre des vidéos 4K jusqu’à 30 images par seconde et son écran LCD arrière inclinable vous aidera à prendre des photos dans des angles plus difficiles. Nikon ne propose actuellement que trois objectifs conçus pour son appareil photo au format APS-C DX, ce qui n’est pas une large sélection – bien que les larges plages de zoom disponibles conviendront probablement bien aux débutants. Cependant, il utilise la même monture Z pour ses objectifs que les appareils photo au format FX de Nikon comme le Z7 II, vous pouvez donc toujours utiliser ces objectifs de qualité professionnelle sur cet appareil photo. Cela dit, les prix plus élevés de ces objectifs annuleront quelque peu l’abordabilité du Z50 lui-même. Vous recevez des alertes de prix pour Nikon Z50 + Z DX Kit appareil photo sans miroir 16-50 mm (AF hybride 209 points, traitement d’image haute vitesse, vidéos 4K UHD, écran LCD haute résolution) VOA050K001

Andrew Hoyle/Crumpe L’EOS R5 de Canon possède une multitude de fonctionnalités exceptionnelles, notamment son incroyable stabilisation d’image, sa mise au point automatique ultra-rapide et sa prise de vue en rafale rapide. Mais la caractéristique remarquable du R5 est sa capacité à enregistrer des vidéos en résolution 8K. Bien que tout le monde n’ait pas besoin d’autant de pixels, le 8K peut offrir beaucoup plus de possibilités de recadrage et de montage créatif, ce qui en fait un excellent choix pour le vidéaste dédié qui recherche le meilleur équipement photo. Vous recevez des alertes de prix pour Canon EOS R5 (boîtier uniquement)

Lori Grunin/Crumpe Le ZV-1 axé sur le vlogging de Sony est assez petit pour tenir dans une poche, contient un écran rabattable pour que vous puissiez voir si vous êtes dans le cadre lorsque vous parlez à votre public et peut être acheté avec une poignée pratique qui vous permet de démarrer et d’arrêter facilement les enregistrements. La qualité vidéo 4K est excellente et bien que la durée de vie de la batterie puisse certainement être améliorée, nous pensons que les YouTubers enthousiastes du monde entier apprécieront d’ajouter cette petite chose à leur gamme de production. Vous recevez des alertes de prix pour Sony ZV-1

Andrew Lanxon/Crumpe Avec des appareils photo comme le Canon R5 capables de filmer des séquences vidéo 8K incroyablement détaillées, vous avez besoin d’une carte de stockage capable de suivre le rythme. Même la prise de nombreuses rafales d’images fixes peut peser sur votre carte. La carte Cobalt CFexpress de ProGrade offre des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 500 Mo/s, ce qui répondra facilement à vos besoins d’enregistrement vidéo et dépasse de loin les vitesses offertes par les anciennes cartes SD. Et avec des capacités allant jusqu’à 650 Go, vous n’avez pas à vous soucier de manquer d’espace lorsque vous êtes sur le terrain. Vous recevez des alertes de prix pour Carte mémoire numérique ProGrade – CFexpress Type B pour appareils photo | Optimisé pour le transfert express de fichiers et le stockage volumineux | Série Cobalt 165 Go

Joshua Goldman/Crumpe Bien qu’il ne s’agisse pas du dernier modèle, le Hero 10 Black de GoPro offre toujours jusqu’à 120 images par seconde en résolution 4K, ce qui est idéal pour ralentir l’action. Sa stabilisation est superbe et la qualité vidéo globale est magnifique. Mais comme il s’agit d’un modèle de la génération précédente, vous pouvez généralement l’acheter pour beaucoup moins cher que le Hero 11 actuel. Lisez nos mains sur GoPro Hero 10 Black. Vous recevez des alertes de prix pour GoPro Hero10 Black

Le plus petit drone de DJI peut être confortablement inséré dans une poche de veste, mais son appareil photo est capable de prendre de belles vidéos et photos grâce à sa résolution 4K et sa capacité à prendre des images fixes au format brut. Il est également très facile à piloter, ce qui en fait une excellente option pour les débutants ou les photographes aériens plus enthousiastes qui souhaitent voyager le plus léger possible. Nous établissons un lien vers le Fly More Combo ci-dessous, qui comprend des batteries supplémentaires et d’autres subtilités, mais vous pouvez économiser en achetant le kit drone de base. Vous recevez des alertes de prix pour DJI Mini 2

Andrew Lanxon/Crumpe Mieux connu pour ses drones, la configuration Mic de DJI est une superbe solution d’enregistrement audio sans fil dans un ensemble vraiment soigné. Le kit est livré avec un récepteur qui se place sur votre appareil photo et deux micros sans fil séparés – un pour vous, un pour votre ami, peut-être. D’après notre expérience, la connexion est solide et stable et la qualité audio est superbe, même par grand vent grâce aux pare-vent fournis. Les micros sont stockés de manière pratique dans un étui qui les recharge, offrant jusqu’à 15 heures de temps d’enregistrement total. La sortie peut se brancher directement sur la prise micro de votre appareil photo ou vous pouvez même l’utiliser avec votre iPhone ou votre téléphone Android à l’aide d’un adaptateur 3,5 mm.

Amazon/Capture d’écran par CNET Avec des caméras prenant des photos et des vidéos à des résolutions toujours croissantes, il est plus facile que jamais de manquer de stockage lorsque vous êtes sur le terrain. Heureusement, le stockage n’a pas à casser la banque et cette carte SD de 256 Go de SanDisk contient une énorme quantité d’espace pour vos fichiers et est livrée avec un prix très raisonnable. C’est une option idéale pour les débutants qui veulent une carte qu’ils n’ont jamais à se soucier de remplir, tout en étant assez bon marché pour que les passionnés en achètent plusieurs pour s’assurer qu’ils peuvent toujours continuer à tirer. Assurez-vous simplement que l’appareil photo dans lequel il se trouve prend en charge les cartes SD jusqu’à 256 Go. Vous recevez des alertes de prix pour SanDisk Extreme Pro 256 Go

Andrew Hoyle/Crumpe LowePro est un incontournable du monde des sacs photo depuis des années et avec le ProTactic 450, il est facile de comprendre pourquoi. Ce sac à dos robuste s’ouvre complètement à l’arrière, bien qu’il existe également des points d’accès rapide latéraux et supérieurs. Il offre une multitude d’emplacements de stockage pour un reflex numérique, plusieurs objectifs, filtres, batteries et autres accessoires – j’ai même fourré un petit drone dans mon équipement. Si vous ne pouvez pas tout ranger à l’intérieur, vous pouvez obtenir des pochettes d’accessoires supplémentaires qui se fixent à l’extérieur de l’étui, où vous pouvez également fixer votre trépied. Il est confortable à porter grâce aux sangles de poitrine et de hanche, il est fait de matériaux durables et il possède un compartiment zippé pour les ordinateurs portables jusqu’à 15 pouces. Vous recevez des alertes de prix pour LowePro ProTactic 450 AW II

Andrew Hoyle/Crumpe Le trépied de voyage de Peak Design, comme on l’appelle, est le meilleur pour exactement ce que son nom l’indique : voyager. C’est l’un des meilleurs choix d’équipement photo pour ceux qui veulent voyager léger. La version en fibre de carbone ne pèse que 1,27 kg (2,8 lb) et ne mesure que 39,1 cm (15,4 pouces) de long, ce qui la rend facile à ranger dans un sac à dos ou un sac photo. Le modèle de trépied en aluminium pèse 3,4 lb (1,5 kg). Sa rotule est rapide et facile à utiliser, elle est suffisamment robuste pour contenir un reflex numérique professionnel et elle est livrée avec sa propre poignée pour que vous puissiez monter votre téléphone sur le trépied qui se range à l’intérieur de la colonne centrale. Tout est extrêmement bien pensé et semble d’une solidité rassurante. Vous recevez des alertes de prix pour Trépied de voyage Peak Design

Andrew Hoyle/Crumpe Les filtres de photographie sont de toutes formes et de toutes tailles, mais peu sont aussi bien pensés ou d’aussi haute qualité que ceux de Polar Pro. Avec des cadres en aluminium, chaque filtre est robuste, facile à tenir et pratique à insérer dans le porte-filtre. L’ensemble paysage est livré avec un polariseur circulaire, deux filtres de densité neutre et un filtre de densité neutre gradué pour aider à équilibrer les ciels lumineux dans vos photos de paysage. C’est un ensemble essentiel pour le photographe de paysage passionné dans votre vie.

Andrew Hoyle/Crumpe L’iPhone 14 Pro, le Pixel 7 Pro et d’autres téléphones haut de gamme peuvent enregistrer de superbes vidéos de qualité professionnelle, mais si vous voulez passer au niveau supérieur, pensez à utiliser un cardan. Les cardans stabilisent vos poignées de main ou d’autres mouvements pour fournir des images fluides sans aucune des oscillations que vous pourriez attendre des vidéos amateurs. L’OM 5 de DJI est doté d’une perche à selfie intégrée qui vous permet d’obtenir des vidéos fluides de vous-même ou de l’utiliser pour obtenir des angles bas plus créatifs sans avoir à vous pencher. Il se replie également dans une taille compacte, il n’est donc pas difficile de le glisser dans un sac à dos.