Meilleurs cadeaux pour les lecteurs en 2022 : Kindle, iPad Mini, Kobo et plus

Si vous recherchez les meilleurs cadeaux pour les lecteurs, vous serez peut-être surpris d’apprendre que ce que vous recherchez n’est pas un seul livre. Pourquoi acheter un seul livre à quelqu’un pour les vacances alors que vous pourriez lui offrir toute une bibliothèque numérique à la place ?

Lorsque vous offrez à un ami ou à un être cher un appareil de lecture de livres, il a accès à presque tous les livres jamais publiés. J’apprécie particulièrement comment Encre E les lecteurs sont restés en grande partie des appareils à fonction unique, se concentrant sur la lecture (et parfois la prise de notes), plutôt que de se diversifier dans les jeux, les chats vidéo ou les applications professionnelles.

Le lecteur de livres numériques le plus connu est la gamme Kindle d’Amazon, qui utilise des écrans E Ink et prend en charge la vitrine de livres électroniques d’Amazon. Les modèles actuels offrent des écrans tactiles auto-éclairés, éliminant ainsi le besoin d’une lampe de lecture externe. Mais au-delà du matériel Kindle, l’application Kindle fonctionne sur les smartphones, iPads et autres appareils.

Si vous ne souhaitez pas acheter via Amazon, d’autres alternatives existent. Par exemple, les lecteurs de livres électroniques Kobo de Rakuten fonctionnent avec la plupart des fournisseurs tiers utilisant la norme de livre ePub. Et Kobo et Kindle vous laissent librement lisez des livres de prêt de votre bibliothèque locale.

Nous avons aussi rassemblé encore plus de lecteurs d’ebooks iciet testé plusieurs Appareils E Ink multifonctions grand écran qui ressemblent davantage à des tablettes et ajoutent la prise en charge du stylet.

Mon plus grand conseil d’achat global est que la plupart des appareils Kindle sont fréquemment en vente et proposent parfois des offres d’échange cumulées en plus de cela, de sorte que vous pouvez souvent vous attendre à payer moins que le prix de détail officiel.

Amazone Amazon a publié une nouvelle liseuse Kindle E Ink de base pour 100 $ qui ne semble plus si entrée de gamme. Alors que son écran de 6 pouces en fait un lecteur électronique plus petit et plus léger que le Kindle Paperwhite (140 $), son écran a la même résolution de 300 ppp que le Paperwhite. Cependant, le modèle Paperwhite ajoute une étanchéité et intègre un schéma d’éclairage avant plus sophistiqué, avec 17 LED par rapport aux quatre LED de base du Kindle 2022. Dans le passé, nous avons recommandé de passer au Paperwhite si vous pouviez vous le permettre, principalement parce qu’il avait un écran de résolution plus élevée que le Kindle d’entrée de gamme, ce qui permettait au texte d’apparaître plus net. Mais avec les deux modèles proposant désormais des écrans similaires (au moins en ce qui concerne la résolution), nous devrons peut-être réviser cette recommandation, en particulier lorsque le nouveau Kindle 2022 bénéficie potentiellement de remises de 20 à 30 dollars pendant la période des fêtes. Le Kindle (2022) est disponible en noir ou en bleu denim. Lisez notre revue Kindle (2022). Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Kindle (2022)

Dan Ackerman/Crumpe Oui, le Kindle haut de gamme d’Amazon est trop cher pour ce qu’il est, mais lorsque je suis passé d’un Kindle Paperwhite à l’Oasis il y a quelques années, j’ai été renversé par la qualité de l’Oasis en termes de lisibilité et de réactivité. Il a un écran plus grand et je trouve que les boutons physiques de changement de page sont bien meilleurs que de glisser. La dernière version permet de régler la température de couleur de l’écran (monochromatique), pour une meilleure lecture nocturne. Amazon propose de nombreuses offres à ce sujet et faites également attention aux bonus de reprise sur les anciens Kindles pour l’obtenir à un prix raisonnable. Lisez notre revue Kindle Oasis. Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Kindle Oasis (2019)

David Carnoy/CNET Le Paperwhite est le Kindle intermédiaire d’Amazon, entre le modèle de base et l’Oasis. L’année dernière, il a reçu une grande mise à niveau sous la forme d’un écran plus grand de 6,8 pouces et d’une meilleure autonomie de la batterie, ce qui en fait mon choix préféré, car il est presque aussi bon que le plus sophistiqué Oasis maintenant. Alors que le Paperwhite est étanche et peut ajuster sa température de couleur d’affichage, il manque les boutons physiques de changement de page de l’Oasis. Il y a aussi un modèle amélioré, l’édition Signature (190 $), avec 32 Go de stockage (contre 8 Go) et une lumière avant à réglage automatique. Plus important encore, il fonctionne également avec les mêmes pads Qi de chargement sans fil que votre téléphone. Encore une fois, attendez une vente ou une bonne affaire d’échange sur ceux-ci. Lisez notre revue Kindle Paperwhite (2021).

Scott Stein/Crumpe L’iPad Mini a fait peau neuve l’année dernière, avec un écran plus grand et meilleur (maintenant 8,3 pouces), un nouveau processeur, la 5G en option et un design plus fin et plus léger. C’est la taille parfaite pour les ebooks, et l’écran couleur en fait un excellent choix pour lire des bandes dessinées numériques (ahem, romans graphiques). À 500 $, c’est plus cher que le lecteur Kindle le plus sophistiqué, mais vous obtenez un appareil iPadOS à part entière qui peut également servir de lecteur vidéo en streaming ou de machine de jeu. Lisez notre avis sur l’iPad Mini (2021). Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad Mini 2021 (gris sidéral, 64 Go)

David Carnoy/CNET Amazon a longtemps (jusqu’à cette année) ignoré le besoin d’écrans à encre électronique plus grands, laissant les portes ouvertes à des marques comme Kobo. Cet écran de 10,3 pouces prend en charge le stylet pour la prise de notes et comprend 32 Go de stockage, une résolution de 227 dpi et un éclairage avant pour la lecture nocturne. Non, il ne prend pas officiellement en charge le format de livre Kindle d’Amazon, mais il lit les formats clés tels que PDF, ePub, MOBI et CBR, et il fonctionne avec OverDrive, qui est le service de prêt de livres électroniques que la plupart des bibliothèques utilisent. Nous avons également rassemblé ici quelques autres lecteurs E Ink grand écran. Vous recevez des alertes de prix pour Kobo Elipsa

Amazon/CNET Le dernier lecteur E Ink d’Amazon n’est pas encore en vente, mais il est précommandable pour un lancement prévu le 30 novembre. Je suis très intéressé par le Scribe car c’est le premier Kindle à grand écran depuis le Kindle DX abandonné. Il ajoute également la prise en charge du stylet et dispose d’un écran de 10,2 pouces à 300 dpi (qui est le même dpi que sur les autres Kindles). C’est un gros 329 $ pour commencer, ou jusqu’à 419 $ avec un stylet premium amélioré et des options de stockage plus grandes. C’est beaucoup pour un produit que nous n’avons pas encore testé ou examiné, mais c’est aussi – sur le papier – le Kindle à plus grand écran que j’espérais depuis des années. En savoir plus sur le Kindle Scribe. Vous recevez des alertes de prix pour Kindle Scribe

Et une fois que vous avez un lecteur d’ebook, pourquoi ne pas le remplir avec des livres écrits par des auteurs CNET ? En voici quelques-unes pour commencer :