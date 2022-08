Meilleurs cadeaux pour les cyclistes que Gearheads utilisera réellement

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous magasinez pour acheter un cadeau pour un cycliste, s’il vous plaît, n’achetez pas de tasses et de chaussettes ornées de vélos et de phrases idiotes. Si vous voulez vraiment faire tomber ces chaussettes des pieds de votre ami cycliste, vous voudrez lui procurer un équipement qui rendra sa conduite plus douce ou même un peu plus amusante. Pour les personnes qui parcourent jusqu’à 100 miles par semaine et au-delà, ce sont les meilleurs cadeaux que vous puissiez leur offrir.

Ce guide de cadeaux présente certains de mes articles préférés testés sur la route qui feraient un excellent ajout à la tas d’engrenage chaque cycliste possède.

Outil de vélo professionnel Chaque cycliste possède déjà un ensemble d’outils, mais lorsque vous rencontrez des problèmes lors d’un trajet, la portabilité est la clé. Il n’y a pas beaucoup d’espace sur la plupart des vélos, il est donc important de pouvoir garder vos outils dans le plus petit emballage possible. Le Pro Bike Tool Bike Multitool dispose de 17 outils qui fonctionnent avec presque tous les vélos, y compris des mini tournevis et une clé hexagonale. Il est si petit qu’il peut presque tenir dans un portefeuille (il se glisse facilement dans un sac à dos) et constitue un excellent ajout à toute boîte à outils existante pouvant être stockée sur le vélo lui-même.

Rick Broida / Crumpe Une chose dont chaque cycliste a absolument besoin après une bonne sortie, c’est un peu de temps pour récupérer. Cela signifie généralement boire beaucoup d’eau, manger quelque chose de riche en protéines et prendre soin de vos muscles. La plupart des cyclistes ont une routine après une sortie, mais un bon pistolet de massage est un cadeau formidable qui fait toute la différence dans le monde. Nous avons une grande collection des meilleurs pistolets de massage, mais le plus compact et portable que vous trouverez actuellement est le Theragun Mini. Si vous voulez un excellent pistolet de massage qui peut vous accompagner n’importe où, c’est le meilleur choix.

Brightz Les lumières de roue amusantes comme ces WheelBrightz sont fantastiques pour montrer du flair lors de sorties lors d’occasions spéciales, ou simplement pour s’assurer que vous êtes vu. Vous pouvez les utiliser pour vous démarquer lors de balades sombres en solo ou pour que vous et vos compagnons de route ayez l’impression de faire partie d’un peloton (surtout si vos copilotes sont des enfants ou des jeunes de cœur). Les lumières WheelBrightz fournissent de la lumière dans une tonne de couleurs différentes pour faire vraiment briller les roues.

Russel houx Les écouteurs sont des choses compliquées quand vous êtes sur un vélo. S’ils sont trop silencieux, le monde autour du vélo peut les noyer. S’ils sont trop bruyants ou bloquent les sons ambiants, vous risquez de ne pas pouvoir entendre les véhicules autour de vous. Le meilleur type d’écouteurs pour cyclistes offre un son de bonne qualité tout en vous permettant de garder un œil sur le trafic venant en sens inverse. Ces écouteurs à conduction osseuse Aftershokz Aeropex font vibrer le son dans vos tympans à travers des points sur votre crâne et font une énorme différence dans la façon dont vous appréciez la musique, les podcasts ou les livres audio lorsque vous roulez. Et si vous allez offrir le son à un cycliste, ce sont les meilleurs.

Polaire Les bouteilles polaires sont courantes chez les cyclistes, et pour cause. Ils sont d’un prix raisonnable, l’isolation fonctionne raisonnablement bien et l’anneau de préhension rapide permet de retirer facilement les bouteilles du porte-vélos lorsque vous avez besoin d’un verre rapide. Vous pouvez obtenir des bouteilles Polar presque n’importe où, mais pour un cadeau spécial, optez pour une bouteille personnalisée avec un logo ou un design totalement unique enveloppant la bouteille. Les prix varient en fonction de la taille que vous obtenez, mais la plupart des porte-bidons prennent en charge la plus grande bouteille de 24 onces sans problème et ceux-ci commencent à 10 $. Croyez-moi, vous obtiendrez un grand sourire de celui-ci.

