Meilleurs cadeaux pour le fan de CrossFit dans votre vie

Obtenir le bon cadeau pour la plupart des sportifs peut être un défi, mais trouver le meilleur cadeau pour cela CrossFit-Une personne obsédée dans votre vie peut être très difficile. La plupart des gens qui sont plongés dans le jeu CrossFit ont déjà leur équipement d’entraînement idéal, potentiellement de marques dont vous n’avez jamais entendu parler. C’est bon. Nous sommes là pour vous aider à impressionner vos amis axés sur le fitness avec quelques bonnes idées issues de nos propres expériences de magasinage. De des articles économiques au plus haut de gamme aptitude équipement pour les tech-heads, cette liste est le rêve d’un CrossFitter. Nous avons pensé à tout, des outils de récupération d’entraînement aux équipements qui rendront vos entraînements encore plus difficiles qu’ils ne le sont déjà.

Équipement de mise au point / Amazon Eh bien, vous allez avoir besoin d’un sac isotherme pour ranger tout votre nouvel équipement, n’est-ce pas ? Chaque CrossFitter sérieux a besoin d’un sac de sport spacieux (ou de plusieurs sacs de plusieurs couleurs) avec de nombreuses poches pour contenir toutes ses affaires, en particulier les vêtements et les chaussettes en sueur, donc des points bonus si le sac a une poche dédiée comme ce sac de sport FocusGear Ultimate. .

Amazone Tous les shakers protéinés ne sont pas créés égaux. Beaucoup d’entre eux vous obligent à passer par tant d’étapes pour rester correctement scellés et faire une tonne de bruit avec une petite boule de shaker que vous devez déposer dans votre mélange. En plus d’avoir un grand nom, l’intérieur de ShakeSphere est en forme de pilule pour empêcher la poudre de se coincer dans les coins. Pas de boule de shaker bizarre à perdre, facile à jeter dans le porte-gobelet sur le côté de votre sac, et c’est joli. Pour 22 $, c’est une excellente option pour tous ceux qui ont besoin de protéines en déplacement.

Hyperice Il y a des rouleaux en mousse, puis il y a des rouleaux en mousse vibrants. Hyperice est connu pour sa technologie de vibration censée améliorer la flexibilité, la mobilité, les performances d’entraînement et la récupération d’entraînement après un exercice en salle de sport ou un bon WOD. Pour les CrossFitters qui se plaignent toujours de douleurs après l’entraînement, le Vyper 3 peut les aider dans leur programme de récupération d’entraînement.

Fit Radio Oubliez Pandore. Fit Radio a été conçu pour les amateurs de fitness. La meilleure chose à faire après un bon entraîneur ou un entraîneur personnel, il propose des listes de lecture rapides et percutantes conçues pour exciter les gens et améliorer les performances d’entraînement. De nouvelles listes de lecture sortent souvent dans une variété de genres, tels que la pop, le hip-hop, le rock classique et le hard rock, afin que chaque CrossFitter puisse profiter de sa propre version de la musique hype tout en s’entraînant. Vous pouvez acheter Fit Radio avec un abonnement mensuel pour 7,99 $ sur le site Web ou prépayer un an pour 59,99 $, ce qui est plus logique si vous offrez l’abonnement en cadeau.

Formation RPM Les double-under ne sont pas une blague. Ce mouvement de corde à sauter avancé (balancer la corde sous vos pieds deux fois au cours d’un seul saut) nécessite des heures de pratique pour se perfectionner, et la plupart des CrossFitters connaissent les trépointes et les marques de fouet qui accompagnent ladite pratique lors de l’entraînement avec une corde à sauter. Avoir votre propre corde à sauter en plus de ce qui est disponible au gymnase peut vraiment améliorer votre condition physique générale, car cela vous permet de bien maîtriser le poids, la vitesse et la sensation de la corde pendant l’entraînement.

Jerkfit Pull-ups, toes-to-bar et muscle-ups – oh mon dieu. Les CrossFitters travaillent constamment sur des mouvements de gymnastique et des exercices de fitness qui nécessitent une grande force de préhension et des mains dures pour se perfectionner pendant l’entraînement. Si vous connaissez un CrossFitter qui lutte toujours contre les ampoules sur la paume et les doigts après l’entraînement au gymnase, offrez-lui le grand cadeau de la protection de la paume avec les WODies de JerkFit.

Levage nordique Entre les squats, les fentes, les box jumps, la course à pied, les soulevés de terre, les sprints et autres formes de fitness, les genoux d’un CrossFitter endurent décidément beaucoup à l’entraînement (ou même lors d’un WOD). Les manchons de compression pour les genoux aident à répartir uniformément la pression, offrent une absorption des chocs et soutiennent l’articulation pour prévenir la douleur, en particulier lors de levages lourds et d’entraînements de fitness à volume élevé.

Voyou En raison de tous les mouvements de levage au-dessus de la tête que l’on s’efforce de perfectionner en CrossFit – squats au-dessus de la tête, presses à haltères, wall-balls, etc. – les poignets endoloris sont courants. Les protège-poignets aident à maintenir la stabilité de vos poignets pendant les mouvements de musculation au-dessus de la tête et sont considérés comme un équipement de fitness nécessaire par de nombreux athlètes CrossFit.

Pas de taureau Il y a eu un flux constant de nouveaux équipements et vêtements depuis que CrossFit a commencé à prendre de l’ampleur au début des années 2000. Pas de taureau a revendiqué sa place parmi les marques de vêtements CrossFit les plus haut de gamme, parrainant des personnalités telles que Brooke Wells et Tia-Clair Toomey. Pas une chaussure montante mais pas une chaussure ordinaire, la Trainer est tout ce qu’un CrossFitter attend d’une chaussure : robuste, durable, bonne pour la course, disponible en différentes couleurs, confortable avec des chaussettes et belle.

GripTight / Amazon Les athlètes CrossFit adorent filmer et partager leur WOD, surtout lorsqu’ils visent un nouveau record personnel tout en soulevant ou en faisant du fitness. Et s’ils n’ont pas déjà de trépied pour téléphone, il y a de fortes chances qu’ils tentent de caler leur téléphone sur des piles de poids, des jerk blocks ou des supports d’haltères. Ou ils font une sorte de sandwich : haltère, téléphone, haltère. Ce petit gadget peu coûteux peut rendre tout cela beaucoup plus facile et pourrait s’avérer être l’un des meilleurs cadeaux CrossFit du moment. Vous recevez des alertes de prix pour Mini trépied pour téléphone

L’état prêt Lorsque vous vous accroupissez, vous fendez, soulevez, pressez, tirez, sautez et courez tous les jours, les muscles et les articulations deviennent très tendus. Aidez un CrossFitter à s’entraîner après la gym en lui offrant un kit d’équipement de mobilité. Ce kit de démarrage de haute qualité de L’état prêtanciennement MobilityWOD, comprend tout ce dont un CrossFitter a besoin pour devenir la définition de Kelly Starrett “léopard souple.”

Hyper gilet Les entraînements CrossFit sont difficiles. Pourtant, il y a toujours quelqu’un qui ajoute du poids, du kilométrage ou des répétitions supplémentaires pour rendre l’entraînement de la journée encore plus difficile, tout cela au nom de ses objectifs de forme physique et d’entraînement. Si vous connaissez l’un de ces CrossFitters, envisagez de lui offrir un gilet lesté, un excellent cadeau qui permet à quiconque s’entraîne de soulever plus et rend tout WOD au moins cinq fois plus difficile.

Théragun Les CrossFitters sont connus pour entrer et sortir de la salle de sport, se frotter les épaules et dire : « J’ai besoin d’un massage », mais sans jamais en recevoir. Eh bien, donnez à cet ami un pistolet de massage pour qu’il puisse le faire à son rythme. Pourquoi le Theragun Liv ? Parce que c’est un outil puissant d’une marque réputée qui fonctionnera probablement pour toujours, et il ne vient pas avec le choc autocollant des modèles Theragun plus complexes. C’est le cadeau parfait pour les muscles endoloris. Comparez d’autres pistolets de massage avec le Theragun.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.