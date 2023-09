Meilleurs cadeaux pour la maison intelligente pour 2023

La période des fêtes approche à grands pas et l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir est de rendre votre maison – ou celle de vos proches – plus intelligente. Les meilleurs cadeaux pour la maison intelligente sont de toutes formes et de toutes tailles, et ces cadeaux seront une surprise bienvenue pour votre famille et vos amis férus de technologie (ou même moins férus de technologie). Nous avons quelque chose pour tous les goûts, qu’ils soient fidèles à Apple, Amazon ou Google.

La meilleure partie? Il est relativement facile d’améliorer une maison et de simplifier la vie de quelqu’un avec des appareils intelligents sans se ruiner. Vous pouvez trouver des gadgets intelligents dans une large gamme de prix, notamment des haut-parleurs et des écrans intelligents pour assurer la diffusion de musique et des dispositifs de sécurité intelligents pour assurer la sécurité de votre maison ou de votre appartement. Voici tous nos cadeaux de maison intelligente préférés pour 2023.

Philips Hue/CNET L’un des moyens les plus simples d’améliorer votre espace de vie consiste à investir dans un éclairage intelligent. Philips Hue est l’une des marques d’éclairage intelligent les plus chères du marché, mais c’est la plus fiable. Bien que les ampoules Philips Hue individuelles soient compatibles avec n’importe quel appareil Amazon Echo ou Google Home, nous vous recommandons d’investir dans le kit de démarrage Philips Hue et de partir de là. De cette façon, il est plus facile de s’étendre dans différentes zones et vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités du système.

Installation Câblé, extérieur/intérieurRésolution 1536 x 1536 (2K)Stockage Stockage en ligneCompatibilité Google/Alexa Les deuxChamp de vision 180 degrés

Echo Dot d’Amazon est un excellent point d’entrée pour démarrer votre maison intelligente. Le Dot de cinquième génération offre un meilleur son que son prédécesseur et dispose d’un détecteur de mouvement et d’un capteur de température intégrés. Il peut même fonctionner comme un extenseur de maillage Wi-Fi pour les routeurs Eero. Comme avec les autres appareils Alexa, ce haut-parleur intelligent peut consulter la météo, diffuser de la musique, régler des alarmes et bien plus encore, le tout simplement en utilisant votre voix. Lisez notre revue Amazon Echo Dot (5e génération).

iRobot/CNET C’est l’un de mes achats de maison intelligente préférés de tous les temps. Le robot aspirateur Roomba i4 d’iRobot fonctionne comme un champion et me fait gagner des heures d’aspiration. Plusieurs autres aspirateurs Roomba figurent sur la liste de CNET des meilleurs aspirateurs robots de 2023. Ce modèle n’a pas toutes les fonctionnalités des modèles plus chers (vous devez vider le bac du i4 après chaque nettoyage), mais j’ai été attiré au prix abordable pour le portefeuille. J’ai subi plusieurs aspirateurs robots au fil des ans, et celui-ci aspire les poils et les squames d’animaux comme l’affaire de personne.

Ry Crist/CNET Il est fort probable que la plupart des nouveaux appareils Wi-Fi que vous ou un proche achèterez au cours de la prochaine année prendront en charge le Wi-Fi 6. Donc, si vous souhaitez profiter de ce niveau de performances plus rapide et plus efficace à la maison, vous aurez besoin d’un routeur correspondant. Le TP-Link Archer AX21 est un routeur Wi-Fi 6 d’entrée de gamme dont le prix catalogue est d’environ 100 $, mais vous pouvez généralement le trouver pour beaucoup moins cher. Parmi tous les choix budgétaires Wi-Fi 6 testés par CNET, ce routeur est le plus performant, avec des vitesses rapides et fiables et une application facile à utiliser qui facilite la configuration et la gestion des paramètres de votre réseau domestique. Tout cela en a fait un gagnant facile du choix des éditeurs ici sur CNET.

Chris Monroe/CNET Le Google Nest Hub de deuxième génération est l’un des meilleurs écrans intelligents que nous ayons testés. Il s’agit d’un appareil super intelligent qui apporte de la commodité à presque toutes les dimensions de la maison intelligente alimentée par Google Assistant. Que vous diffusiez de la musique, vérifiiez qui sonne à votre porte vidéo ou lisiez des vidéos YouTube, le Nest Hub est là pour vous. Lisez notre critique.

Chris Monroe/CNET Si votre ami ou membre de votre famille préfère Alexa à Google Assistant, l’Echo Show 5 – qui a fait l’objet d’une mise à jour plus tôt cette année – est un fantastique premier écran intelligent. Il apporte toute l’intelligence de l’assistant vocal d’Amazon, ainsi que la possibilité de discuter en vidéo, de regarder des vidéos de cuisine et de visionner des programmes sympas pour les enfants avec Amazon Kids Plus (surtout si vous obtenez l’édition pour enfants).

Chris Monroe/CNET Le thermostat intelligent d’Amazon établit une nouvelle norme pour la catégorie. Il a un design d’écran tactile épuré et moderne et il est facile à utiliser, que vous ajustiez la température au niveau du thermostat, via l’application Alexa ou avec les commandes vocales Alexa avec un haut-parleur ou un écran compatible Alexa. Il a remporté le prix CNET Editors’ Choice pour le thermostat intelligent au meilleur rapport qualité-prix. Lisez notre revue du thermostat intelligent Amazon.

Pomme Apple n’a pas lancé d’écran intelligent pour rivaliser avec les appareils Nest Hub ou Echo Show, mais il dispose d’un haut-parleur intelligent au look et au son superbes pour l’amateur de Siri dans votre vie. Bien que le HomePod ne dispose pas d’écran, il présente une conception sonore solide et fonctionne très bien avec d’autres appareils Apple, comme les iPhones, les Apple TV et les gadgets pour maison intelligente compatibles Homekit. De plus, il se décline en une poignée de nouvelles couleurs. Lisez notre critique.

Hobie Crase/CNET Installation Pose DIYContrat requis NonAssistant vocal Amazon Alexa, Assistant GoogleFrais supplémentaires Frais de surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7, frais d’enregistrementOffres groupées de services N / A Le Ring Alarm Pro est un système de sécurité domestique DIY, mais vous en tirerez le meilleur parti si vous souhaitez améliorer l’intelligence de toute votre maison. Il est livré avec un routeur Eero intégré, donc l’ajout d’un répéteur peut transformer votre réseau en un système maillé Wi-Fi 6. De plus, il offre une connexion Wi-Fi de secours compatible cellulaire, donc si vous perdez l’alimentation ou la connexion réseau, votre connexion Internet reste intacte. Enfin, vous bénéficiez d’un traitement et d’un stockage vidéo locaux – ainsi que d’intégrations intéressantes avec Alexa, si vous disposez d’un appareil Amazon Echo. En bref, il transformera une vieille maison ordinaire en une maison intelligente étonnamment robuste en un rien de temps. Lisez notre critique.

Amazone Les prises intelligentes sont un moyen simple de mettre à niveau vos appareils existants et peuvent être utilisées pour un certain nombre de choses, notamment l’automatisation de l’éclairage, des petits appareils électroménagers et bien plus encore. Leviton fabrique certaines des meilleures prises intelligentes du marché, et la D215P-2RW est notre choix pour la meilleure prise intelligente que vous puissiez acheter. David Anders de CNET apprécie le fait qu’il fonctionne bien avec les trois principaux écosystèmes de maison intelligente, y compris Apple HomeKit, qui est unique pour une prise intelligente, car la majorité d’entre eux ne fonctionnent qu’avec Alexa et Google.

Amazone C’est un choix un peu étrange, mais il sera très apprécié pendant les mois d’hiver, lorsque les germes atteignent un niveau record. Ce distributeur de savon automatique d’Amazon n’est pas seulement l’un de nos favoris, il est conçu dans un souci d’hygiène. Il dispose d’une minuterie de 20 secondes pour un lavage adéquat des mains, ce qui est particulièrement utile si vous recevez de jeunes invités. Nous avons constaté que ce distributeur de savon peut durer quelques mois avec une seule charge. Consultez notre revue du distributeur de savon intelligent Amazon.