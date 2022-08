Meilleurs cadeaux et gadgets pour un chef à domicile

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

En ce qui concerne les cadeaux, comptez-vous chanceux si vous magasinez pour quelqu’un qui aime vraiment la cuisine ou la nourriture (ou, très probablement, les deux). Il existe un énorme marché pour les gadgets de cuisine intelligents et les mises à niveau des ustensiles de cuisine qui sont aussi utiles que réfléchis, et ils ne manqueront pas de faire sourire n’importe quel chef à domicile. Et si leur cuisine est déjà entièrement équipée, vous ne pouvez pas vous tromper avec de délicieux nouveaux ingrédients. Le poisson, la viande et les épices exotiques sont d’excellentes alternatives au lancer de dés sur un matériel de cuisine coûteux.

Nous avons testé (et goûté) pour trouver de nouveaux ustensiles de cuisine passionnants ainsi que des ingrédients exceptionnels qui font tous des cadeaux particulièrement intéressants pour un chef à domicile. Nous avons donné un peu de contexte sur chacun, y compris pourquoi nous les aimons et pensons qu’ils méritent une place convoitée dans la cuisine, l’armoire, le garde-manger ou le réfrigérateur.

Vous trouverez ci-dessous des cadeaux pour ceux qui aiment tout mélanger dans la cuisine, y compris des gadgets de cuisine modernes ainsi que des versions finement conçues d’ustensiles de cuisine classiques. La plupart de ces cadeaux de cuisine et de cuisine devrait lisez un peu plus réfléchi que votre panier de fromages standard ou votre bouteille d’alcool (sans vouloir vous offenser). Alors rentrez votre serviette en lin et régalez-vous des meilleurs cadeaux de cuisine et de cuisine pour un gourmand sur votre liste cette année.

Le Creuset Le Creuset, qui fabrique certains des meilleurs ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine du marché, a lancé une gamme d’ustensiles de cuisine Harry Potter uniques. Attrapez le vif d’or sur l’un des fours hollandais émaillés emblématiques de la marque française. Il y a aussi un Seigneur Casserole Voldemort, spatules de lanceur de sorts et ensemble de tasse dans le cadre de la collection en édition limitée, bien que vous puissiez avoir du mal à les trouver en stock.

Si vous êtes un fan de Star Wars qui aime le fromage, cette planche à fromage et cet ensemble d’outils Death Star sont un incontournable pour votre prochain rassemblement. Le plateau de fromages Death Star est fabriqué à partir de bois d’hévéa respectueux de l’environnement avec plus de 81 pouces d’espace de service. Le dessus pivotant s’ouvre pour ranger quatre outils à fromage en acier inoxydable : un couperet pour le fromage friable ; rabot pour fromage à pâte dure; couteau à pointe de fourchette, et un couteau à fromage à pâte dure classique et un écarteur.

Aarké Faire de l’eau de Seltz à la maison est une bonne idée. Cela vous fera économiser de l’argent et empêchera des tas de canettes d’encombrer le système de recyclage. De plus, plus besoin de les traîner sur le trottoir. SodaStream est la marque la plus connue, mais Aarke a battu les fabricants de seltz en plastique en matière de style. Le carbonateur Aarke est fabriqué en acier inoxydable. Il utilise également les mêmes cartouches de CO2 SodaStream, qui sont faciles à trouver et ont une excellente politique d’échange qui ne vous coûtera que 15 $ par bouteille.

Éviter À moins que le gourmet de votre liste ne connaisse très bien les couteaux, il est probable qu’il ait un couteau de chef occidental par défaut. Ces couteaux plus lourds et plus volumineux sont parfaits pour hacher les bêtes de somme, mais un couteau de style japonais plus léger comme cette lame de chef Mac Classic — notre premier choix pour le meilleur couteau de chef japonais en 2021 — est meilleur pour les coupes complexes, les tranches fines, les dés et les chiffonnades . Je pense certainement qu’il vaut la peine d’avoir à la fois un couteau occidental et japonais dans votre collection.

Riviera Seafood Club Il y a les cadeaux que nous pensons que les gens veulent et les cadeaux qu’ils absolument vouloir. Un morceau absolument magnifique de ventre de thon de qualité sushi est ce dernier pour un gourmet, je le promets. Si vous cherchez à offrir un morceau vraiment spécial de ventre de thon, de hamachi ou de limande à queue jaune, je vous suggère ce fournisseur familial de fruits de mer en ligne basé à Los Angeles. La famille Ito se procure certains des meilleurs poissons haut de gamme de qualité sushi, ainsi que des prises plus courantes comme saumon sauvage, morue noirecrevettes et unagi. Riviera expédie du poisson frais ou surgelé dans les 50 États et à Washington, DC, et la plupart sont de qualité sashimi, ce qui signifie que vous pouvez trancher et manger – aucune cuisson nécessaire. C’est aussi un prix très raisonnable pour la qualité avec un filet de thon rouge à partir de 25$.

Etsy J’ai sauté sur une belle paire de baguettes en bois la dernière fois que j’étais dans l’excellent Chinatown de San Francisco et je suis content de l’avoir fait. C’est beaucoup plus agréable que de manger avec ces bâtonnets à emporter bon marché. Ces jolies baguettes en érable spalted sont faites à la main et chacune est donc unique. Associez-les à un pot de chili croustillant et vous avez un super cadeau.

Airelle Le shaker à cocktail existe depuis longtemps mais il manque d’innovation. Cette élevé Le shaker de Huckberry est à double paroi pour que vos mains ne gèlent pas et a un couvercle antiadhésif pour que vous ne le marteliez pas dans la cuisine comme un maniaque pour entrer dans votre boisson. Il est également assez grand pour préparer quatre boissons à la fois. C’est peut-être le shaker parfait.

Pot instantané Je suis depuis longtemps un fan des friteuses à air, mais j’ai récemment mis la main sur le couvercle Rapid Crisp d’Instant Pot, qui transforme l’un des multicuiseurs de 6 pintes en une puissante friteuse à air en un seul clic de l’appareil robuste. Il a un peu moins de capacité que la plupart des friteuses à air, mais il fonctionne exceptionnellement bien et permet d’économiser beaucoup d’espace. Besoin d’une preuve? Découvrez ce poulet frit à l’air J’ai fait en 20 minutes avec exactement pas d’huile. S’ils ont aussi besoin du multicuiseur, vous pouvez obtenir le shebang : un Instant Pot Duo Crisp avec couvercle de friteuse à air pour 150 $.

Ferme de rêve Plus tôt cette année, je me suis amusé à jouer avec les ustensiles de cuisine innovants de Dreamfarm, dont la plupart m’ont fait penser: “Duh, pourquoi n’y ai-je pas pensé?” J’ai particulièrement aimé la cuillère de service en silicone qui se transforme en une louche et repose sur une charnière, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’un repose-cuillère pour éviter de salir le comptoir. J’ai aussi creusé le Chopula, une spatule avec un bord tranchant pour que vous puissiez hacher les choses qui sont déjà dans la casserole. Achetez un ensemble amusant et coloré de cinq ustensiles de cuisine Dreamfarm pour 70 $. Le gourmand sur votre liste vous remerciera certainement et se demandera pourquoi elles ou ils n’y ai pas pensé.

Voler par Jing C’est de loin ma plus grande obsession pour les condiments ces derniers temps et je ne suis pas la seule. Chili crisp est une bombe umami croquante, légèrement épicée et sucrée qui ajoute une dimension de saveur incroyable aux aliments vierges, y compris les œufs, le poulet, le poisson, les légumes et bien plus encore. Prenez quelques bocaux à distribuer à tous ceux que vous connaissez qui aiment cuisiner (ou manger, d’ailleurs). Ils vous aimeront totalement pour cela.

Fabriqué en Vous aurez peut-être besoin de différents types d’ustensiles de cuisine en fonction de ce que vous préparez et des résultats que vous recherchez. Pour saisir des steaks, des hamburgers, des côtelettes de porc et d’autres viandes, il est difficile de battre l’acier au carbone. D’une part, il retient bien la chaleur, devient et reste plus chaud que Hadès, mais il est également plus léger que la fonte, vous pouvez donc le manœuvrer facilement sur la cuisinière. Associez cette poêle élégante à une boîte de morceaux de viande de qualité provenant de l’un de nos bouchers en ligne préférés.

Santé des bêtes Un mélangeur peut sembler être un cadeau de mariage boiteux, mais jetez un œil à la Bête. Tout guerrier de la cuisine serait heureux de déballer cette puissante machine, qui ressemble à quelque chose qu’Apple a imaginé. J’utilise le mixeur personnel Beast depuis presque un an. C’est simple, intuitif, solidement construit et robuste. Plus important encore, il se mélange incroyablement bien. Il s’agit d’une mise à niveau élégante des nombreux NutriBullets et NutriNinjas qui l’ont précédé.

Vermiculaire La poêle en fonte vermiculaire est une merveille à voir et peut-être le meilleur ustensile de cuisine que j’ai découvert cette année. La société japonaise d’ustensiles de cuisine a réussi à créer une poêle qui retient la chaleur à peu près aussi bien que la fonte épaisse mais pèse une fraction; une casserole de 10 pouces ne pèse que 2,4 livres. La poêle est également très agréable à regarder si ce n’est juste un peu plus difficile à entretenir que la fonte classique. Ce n’est pas un achat budgétaire – 170 $ pour la casserole et 45 $ supplémentaires pour le couvercle frappant – mais c’est l’une de ces folies de cuisine qui, à mon avis, en vaut vraiment la peine.

BrutÉpiceBar C’est un autre cadeau pour un gourmet ou un chef à domicile qui est à peu près aussi infaillible que possible. Chaque chef utilise des épices, mais parfois nous sommes limités par région ou par une maigre sélection à l’épicerie. RawSpiceBar ouvre un monde de mélanges d’épices passionnants pour moins de 12 $ par mois, en envoyant des mélanges d’épices mondiales fraîchement moulues à la maison de votre cadeau avec des idées de recettes pour les essayer. Vous pouvez offrir un abonnement d’un, trois, six, neuf ou 12 mois ou acheter une carte-cadeau pour la personne figurant sur votre liste.

Ooni Je suis un grand fan du four à pizza à domicile. Pas seulement pour la pizza, mais pour toutes sortes de préparations de repas lorsque vous ne voulez pas allumer le four. Vous pouvez cuire des hamburgers, du poisson, des légumes et bien plus encore en très peu de temps puisque ces fours atteignent 900 degrés. Et avec son design élégant et moderne, l’Ooni Koda ferait un ajout élégant et délicieux à l’espace de jardin de n’importe qui.

Stella Falone Le seul problème avec cette magnifique planche à découper Stella Falone est le sentiment de culpabilité que vous ressentirez lorsque vous déposerez pour la première fois une lame tranchante sur l’ébène d’Afrique de l’Ouest parfaitement traité. N’ayez crainte, il peut résister à l’usure de la cuisine quotidienne tout en restant un superbe récipient sur lequel servir votre fromage et votre charcuterie. Les magnifiques planches sombres sont fabriquées à la main à partir du même bois d’ébène camerounais utilisé pour fabriquer les guitares Taylor. Dans l’esprit de laisser la Terre meilleure qu’ils ne l’ont trouvée, le fondateur Bob Taylor et son équipe ont planté plus de 15 000 ébènes en Afrique de l’Ouest depuis 2016. C’est beaucoup plus qu’ils n’en ont utilisé pour fabriquer des guitares et des planches à découper. La planche réversible est disponible en deux tailles, à 129 $ pour le petit et 199 $ pour le grand. Les deux sont vendus directement via le site Stella Falonequi propose une expédition en deux jours pour seulement 25 $.

John Boos & Co. Si vous cherchez quelque chose à un prix plus abordable, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec un Boos. Ce bloc d’érable de 16 x 11 pouces est suffisamment léger pour être jeté dans la cuisine, mais l’érable durera un certain temps si vous en prenez bien soin. C’est peut-être plus un bourreau de travail qu’une pièce maîtresse, mais tout chef à domicile l’appréciera pour de nombreuses côtelettes à venir.

Jean Dubost Laguiole C’est un très beau cadeau pour un hôte de dîner en série. Vous seriez surpris du nombre de cuisiniers amateurs qui se passent d’un bon couteau à découper.

Amazone Sous vide n’a rien de nouveau, mais l’élégant Breville porte la technique à un autre niveau. Non seulement la cuisson des aliments gastronomiques avec cette configuration est plus rapide et plus efficace qu’avec des gadgets similaires, mais elle est également la moitié de la taille de la configuration typique. C’est un incontournable pour le chef à domicile avec un espace limité.

Marché aux poissons de Fulton À moins que vous ne viviez à proximité des quais, le moyen le plus simple d’obtenir des fruits de mer de qualité peut être via l’un de ces grands fournisseurs de poisson en ligne. Fulton Fish Market propose l’une des meilleures sélections du monde – sur le Web ou ailleurs – avec des tas de saumons sauvages, de truites, de pétoncles, de crustacés, de caviar et plus encore pour des cadeaux comestibles uniques qu’un amateur de nourriture appréciera. Prenez un lot et faites livrer ce cadeau unique directement au domicile de votre cadeau. Ils apprécieront certainement de faire un voyage de moins au marché. Attrapez les meilleurs services de livraison de fruits de mer de 2022.