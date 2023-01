Meilleurs cadeaux et cadeaux de la Saint-Valentin – Hollywood Life

Crédit image : Pixel-Shot/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. Pour notre politique d’affiliation, cliquez ici.

Suite Achats

En ce qui concerne les cadeaux de la Saint-Valentin, il peut être difficile de trouver le bon cadeau pour la personne spéciale dans votre vie, mais heureusement, nous avons ce qu’il vous faut ! En l’honneur de cette journée spéciale, nous avons rassemblé des cadeaux fabuleux et festifs que tout le monde adorera absolument ! Des parfums aux taies d’oreiller, baskets et bien plus encore, achetez l’une de ces idées géniales pour gâter votre meilleur ami, partenaire, membre de la famille préféré ou, bien sûr, vous-même. Achetez l’un de ces choix pour la Saint-Valentin ci-dessous et épatez vraiment vos personnes préférées le jour de l’amour cette année !

1. KISS Voguish Fantasy Ongles

Nous sommes obsédés par ces motifs d’ongles festifs dans un imprimé amusant de la Saint-Valentin. Cet ensemble s’appelle “Cute Date” et ce sont des ongles adhésifs qui ont de petits cœurs de conversation, du rose mat et des ongles brillants. Ils sont le moyen idéal pour habiller n’importe quel look de soirée. 9 $, kissusa.com

2. Duo de lèvres sans pression DIBS

Ce duo crayon à lèvres et définition est le cadeau parfait ou vous pouvez l’utiliser vous-même pour une soirée en amoureux. Le crayon est à double face, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez simplement le jeter dans votre sac à main et continuer à en réappliquer. Il est disponible en six couleurs différentes de crayons à lèvres et trois teintes de définition des lèvres et c’est définitivement un incontournable. 28 $, dibsbeauty.com

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





3. Kérastase L’Huile Original Hair Oil Rabbit Rouge

L’Huile Originale Hair Oil Rabbit Rouge de Kérastase est une huile miracle pour vos cheveux. Il donne à vos mèches une brillance soyeuse et lisse qui hydrate intensément. Il est infusé d’huile de camélia et d’huile de marula, donc quand il sera temps de vous coiffer pour votre rendez-vous amoureux, vous serez agréablement surpris des résultats. 52 $, kerastase-usa.com

Lien connexe

Lié:

Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

4. Dior BACKSTAGE Rosy Glow Blush

Il y a de fortes chances que vous ayez vu ce magnifique blush rose devenir viral sur TikTok et il y a une raison pour laquelle tout le monde en est obsédé. Disponible en deux couleurs différentes, le fard à joues vous donne une touche parfaite de joues roses qui seront fabuleuses avec n’importe quel look de la Saint-Valentin. 39 $, sephora.com

5. Bath & Body Works Gingham Love

Si vous êtes un fan du parfum Gingham classique de Bath & Body Works, alors vous allez adorer ce nouveau parfum Gingham Love. Il a une touche sucrée et la meilleure partie est qu’il est livré dans une boîte en forme de cœur, vous n’avez donc même pas besoin de l’emballer car il a déjà l’air magnifique. 60 $, bathandbodyworks.com

6. Lavage des mains CO Bigelow à West Village Rose

Nous sommes obsédés par ce nettoyant hydratant pour les mains car il se décline dans le délicieux parfum de rose. Que vous souhaitiez l’offrir en cadeau à quelqu’un ou l’acheter pour vous-même afin que vos amis puissent l’essayer lorsqu’ils viendront chez vous, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet incroyable parfum et lavage. 18 $, bigelowchemists.com

7. Shampooing volumisant et épaississant IGK Extra Love

C’est la saison de l’amour, alors pourquoi ne pas donner un peu d’amour à vos cheveux aussi ? Ce nouveau shampooing d’IGK donne à vos cheveux l’hydratation et le volume ultimes, en plus, il est rempli de riches minéraux d’eau volcanique, de vitamine C et de collagène, qui travaillent tous ensemble pour hydrater et renforcer vos cheveux. 32 $, igkhair.com

8. Taie d’oreiller 100% soie de mûrier ZIMASILK

Que vous fassiez un cadeau pour quelqu’un ou que vous souhaitiez simplement vous faire plaisir, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette taie d’oreiller 100% soie. Il existe en 40 couleurs différentes, mais le rose est définitivement parfait pour la saison. Les taies d’oreiller en soie sont super bénéfiques pour votre peau et vos cheveux, de plus, elles sont extrêmement douces et confortables, et il y a une raison pour laquelle plus de 34 000 personnes ont donné des critiques positives à cette taie d’oreiller. 26 $, amazon.com

9. Dior J’adore In Joy Eau De Toilette Vaporisateur

Un délicieux parfum est essentiel pour la Saint-Valentin. Que vous offriez un cadeau à quelqu’un ou que vous souhaitiez simplement sentir bon, vous allez adorer ce parfum Dior frais et vibrant. Mieux encore, il est présenté dans une magnifique bouteille pour qu’il soit encore plus beau lorsqu’il sera affiché sur votre vanité. 125 $, amazon.com

10. NARS Soft Matte Advanced Perfecting Powder

Cette poudre perfectrice est un must absolu dans votre routine de maquillage et à garder dans votre sac à main pour une soirée. Chaque fois que vous vous sentez grasse ou que vous souhaitez fixer votre maquillage, appuyez simplement une partie de cette poudre translucide sur votre peau et vous êtes prêt à partir. Il donne à votre visage un fini doux et mat qui maintient votre maquillage en place toute la nuit. 36 $, sephora.com

11. Ensemble de rouleau de jade Baimei et Gua Sha

Quelle est la beauté de cet ensemble rose qui comprend un rouleau de jade et un gua sha ? C’est le cadeau parfait à offrir à quelqu’un que vous aimez ou à garder pour vous. Les deux outils aident à dégonfler la peau et à réduire les signes du vieillissement. Il y a une raison pour laquelle plus de 35 700 personnes ont donné des critiques positives à cet ensemble et c’est parce que les gens ne jurent que par lui. 17 $, amazon.com

12. Le baume féminin au chanvre de Miss Bud

Préparez-vous pour votre rendez-vous amoureux avec ce baume à base d’huile de graines de chanvre et d’autres ingrédients pour aider à nourrir, apaiser et protéger la peau intime sensible. Le baume a une formule unique à libération prolongée qui assure une désodorisation longue durée et hydrate la peau sensible – que demander de plus ? 18 $, unclebudshemp.com

13. tarte maracuja lèvre juteuse dodue

Nous sommes sérieusement obsédés par ce baume repulpant, gloss, couleur et traitement tout-en-un. Il a du punch et se décline en trois magnifiques teintes roses qui sont toutes végétaliennes et fabriquées sans parabènes. Le brillant à lèvres pimentera n’importe quel look de la Saint-Valentin et vous pouvez le jeter dans votre sac à main et le réappliquer quand vous le souhaitez. 24 $, sephora.com

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.