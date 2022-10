Meilleurs cadeaux de vacances pour les beaux-parents en 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les cadeaux de vacances pour les beaux-parents peuvent être un peu délicats. Vous voulez dépenser le bon montant, mais vous voulez aussi trouver quelque chose qu’ils aimeront. Nous avons rassemblé une liste complète d’options de qualité et approuvées à tous les prix, que vous dépensiez 20 $ ou plus de 100 $. Tout ici est spécialement choisi pour la saison 2022, vous êtes donc au courant.

Faites défiler et décidez de votre approche de don. La sentimentalité ne fait jamais de mal, c’est pourquoi nous recommandons un cadre photo numérique que vous pouvez précharger avec des images. Jouez aux loisirs de vos beaux-parents et optez pour un puzzle ou un siège de jardin pliant de haute qualité. Un kit d’épices est idéal pour le cuisinier à domicile, ou une nappe élégante peut ravir l’animateur. Bien sûr, aller droit au petit luxe est aussi un plan solide, c’est pourquoi nous avons inclus un délicieux vin ainsi qu’un masseur pour le dos.

Découvrez nos choix ci-dessous et offrez un superbe cadeau pour impressionner vos beaux-parents cette année.

Aura Aura fabrique les cadres les mieux notés sur Amazon, avec plus de 6 000 avis positifs. Le nouveau style Carver est un cadeau merveilleux, en particulier pour les grands-parents qui aiment voir des photos. Le cadre Carver est doté d’une résolution d’affichage HD 1 280 x 800 de 10,1 pouces, il est connecté au Wi-Fi et il est facile de configurer le partage de photos avec l’application Aura. Vous pouvez même précharger les cadres d’Aura avec des photos avant de les offrir. Si tout cela ne vous vend pas, les cadres Aura ont fait la liste des “choses préférées” d’Oprah – deux fois.

Café en bouteille bleue Un abonnement au café est le cadeau qui continue de donner, un choix parfait pour les amateurs de café. Six onces de délicieux café biologique sont livrées par Blue Bottle toutes les deux semaines avec un abonnement cadeau. (Un abonnement de trois mois coûte 78 $, ou optez pour six mois pour 156 $.) Les destinataires recevront une sélection changeante de mélanges classiques de grains entiers.

Amazone Si votre belle-famille aime les puzzles, elle aimera probablement ce choix de Ravensburger. Le puzzle de 1 000 pièces est doté d’une surface antireflet et de la technologie Softclick pour un ajustement parfait. Une fois assemblée, la scène d’Amsterdam mesure 27 x 20 pouces. Bonus : un puzzle se double d’une activité familiale de vacances.

J Crew Si vos beaux-parents adorent recevoir ou simplement dresser une belle table, une nappe en coton de la collection capsule Liberty x J. Crew est un excellent cadeau. Disponible en quatre motifs Liberty classiques, la nappe mesure 108 x 70 pouces. Bonus : En ce moment c’est 40% de réduction avec le code SHOPFALL.

UGG Ugg fabrique de superbes pantoufles doublées de peau de mouton, parfaites pour traîner dans la maison en hiver. Et grâce à une semelle légère ultra-résistante, vous pouvez même emmener ces mauvais garçons à l’extérieur. Les pantoufles Tasman sont fabriquées en daim doux et sont dotées de la technologie exclusive Treadlite d’Ugg qui augmente l’amorti et la traction. Y a-t-il quelque chose que ces chaussures de maison ne peuvent pas faire ?

Petite tartinade Les beaux-parents qui font preuve de créativité dans la cuisine convoiteront cet ensemble de saveurs du Moyen-Orient. Les épices Shawarma, Za’atar, Poivre d’Alep et Sumac sont présentées dans des pots réutilisables à large ouverture de 1,75 once emballés dans une boîte digne d’un cadeau. La meilleure partie est que 100% du produit net va à des organisations à but non lucratif La liste de Miryqui aide les familles de réfugiés à se réinstaller aux États-Unis.

Étude Etude Winery 2018 Pinot Noir Héritage du Domaine Un vin rouge élégant pour les soirées spéciales Si vos beaux-parents aiment le vin, vous ne pouvez pas vous tromper avec une bonne bouteille. Ce pinot noir 2018 n’est pas écrasant, il se marie donc bien avec une gamme de plats de vacances allant de la bruschetta au rosbif. Des notes de cerise noire, d’épices et de framboise rouge impressionneront tout œnophile. Espérons qu’il sera partagé avec la famille immédiatement, mais sinon, vos beaux-parents peuvent conserver cette bouteille jusqu’à 10 ans.

Noël de l’ancien monde Commémorez les vacances avec un ornement en verre fabriqué à la main à ajouter à l’arbre de vos beaux-parents. Noël de l’Ancien Monde utilise des techniques datant des années 1800 pour fabriquer ses précieux ornements. Celui-ci présente un joyeux Père Noël dans un chapeau 2022 coloré. Une autre option 2022 est un joli couple de bonhommes de neigemais il existe des centaines d’ornements festifs parmi lesquels choisir.

Zyllion Ce masseur Shiatsu pratique et abordable a plus de 45 000 excellentes critiques sur Amazon. C’est probablement à cause des nœuds de massage tridimensionnels à pétrissage profond qui soulagent si efficacement les muscles. La fonction de chauffage peut être activée ou désactivée et s’éteint automatiquement après 20 minutes pour éviter la surchauffe. Un manchon est inclus, ainsi que des sangles pour attacher à une chaise et un adaptateur de voiture.

Cible Rassemblez la famille en cette saison des fêtes, lancez une connexion Internet et préparez-vous à rire. Steve Harvey anime cette nouvelle version du jeu télévisé classique, préparée avec plus de 300 questions d’enquête diffusées directement depuis votre téléviseur. Il comprend des tableaux blancs et des stylos pour que deux équipes s’affrontent. Un excellent cadeau pour les beaux-parents compétitifs.

Marchandises peu communes Laissez vos beaux-parents être un peu plus à l’aise pendant qu’ils s’occupent de leurs plantes avec un siège pour outil de jardinage. Ce siège pratique se replie et dispose d’un sac à outils amovible intégré pour les tondeuses, les râteaux, les truelles et plus encore. Le cadre en acier léger et le nylon résistant à l’eau peuvent supporter jusqu’à 250 livres.

Williams Sonoma Si vos beaux-parents apprécient un bon panini, cet appareil Cuisinart est fait pour eux. Des crêpes, des viandes grillées et bien plus encore sortiront des plaques de cuisson antiadhésives du Griddler. Ouvrez-le pour l’utiliser comme gril ou plaque chauffante, ou repliez-le pour presser ou utiliser comme gril de contact.

