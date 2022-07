Meilleurs cadeaux de remise en forme pour 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Cherchez-vous à gérer son stress, rester actif ou simplement garder le contrôle de votre santé cardiaque? Si oui, il existe une grande variété d’équipements de fitness qui peuvent vous aider. Mais vous devrez d’abord décider quel équipement vous fera transpirer et rester motivé, et quel équipement finira par encombrer votre garage.

Si vous êtes d’humeur à offrir des cadeaux, il existe une idée de cadeau de remise en forme bien pensée pour tous ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs d’entraînement. Les meilleurs cadeaux de remise en forme ne sont pas seulement destinés à un rat de gym ou à un fanatique de remise en forme – ils sont parfaits pour toutes sortes de personnes qui cherchent à bouger plus, à augmenter leur masse musculaire et à améliorer leur santé en général.

Nous avons une liste des meilleurs cadeaux de remise en forme pour vous aider, vous, vos amis et votre famille, à vous mettre sur la bonne voie. Que vous fassiez des emplettes pour votre sœur super sportive ou votre ami qui préfère l’heure de Netflix, ces cadeaux conviennent à tous les styles de vie ou niveaux d’activité.

ClassPass ClassPass est une application de fitness qui vous donne accès à des millions de cours de fitness dans plus de 2 500 villes du monde. Les membres peuvent s’inscrire à un abonnement mensuel à l’entraînement, mais vous pouvez également offrir à quelqu’un une carte-cadeau ClassPass qu’il peut utiliser à tout moment, ce qui en fait l’un des meilleurs cadeaux de remise en forme que vous puissiez offrir à quelqu’un, que le destinataire soit un fanatique de la remise en forme ou quelqu’un qui cherche pour commencer une routine de remise en forme. ClassPass vous permet de suivre des cours d’entraînement à la demande ou en direct et de payer au fur et à mesure pour chaque cours. Ce qui est formidable car cela permet à quiconque d’essayer une grande variété de cours et d’expériences de fitness sans s’engager dans une salle de sport ou un studio d’entraînement spécifique. C’est le cadeau d’entraînement parfait pour tous ceux qui veulent essayer le yoga, les haltères, la corde à sauter, la musculation, les bandes de résistance, les acrobaties, la boxe, la danse et bien plus encore avant de se consacrer à un programme. Lire la suite: Meilleurs abonnements d’entraînement en streaming

Scott Stein/Crumpe Apple Watch est depuis longtemps le meilleur accessoire de santé pour votre poignet si vous possédez un iPhone. En plus d’être un excellent outil de suivi de la condition physique, il offre des outils avancés de détection des chutes et de surveillance cardiaque pour aider ceux qui n’essaient pas de courir un marathon. Ce modèle n’est pas la plus grande mise à niveau jamais réalisée selon l’examen de Lisa Eadicicco, mais l’écran plus grand et la batterie légèrement améliorée sont un gros problème pour quiconque souhaite utiliser un tracker de fitness pour plus qu’un simple entraînement. Tant que vous avez un iPhone et que le prix de 399 $ ne vous dérange pas, c’est le meilleur que vous puissiez acheter.

Hydroflask La Flacon Hydro a marqué la première place de notre liste des meilleures bouteilles d’eau, et pour une bonne raison. Ils sont durables, colorés et la conception isolée garde les liquides chauds chauds et les liquides frais au frais pendant des heures. Ces bouteilles d’eau sont disponibles dans de nombreuses tailles et couleurs pour s’adapter au style et aux besoins de chacun, ce qui en fait un excellent ajout au sac de sport de tout amateur de fitness. Je peux attester que l’isolation dans la bouteille et le bouchon plat fonctionne vraiment. J’ai mis de l’eau glacée dans mon Hydro Flask, puis je l’ai laissée dans une voiture sous une chaleur de 105 degrés en Arizona pendant quatre heures. Quand je suis revenu, il faisait aussi froid que lorsque je l’ai mis dedans, glaçons et tout. Chaque flacon est livré avec un bouchon plat isotherme à visser, mais selon le modèle que vous achetez, vous pouvez également opter pour un casquette sport, bouchon torsadé ou couvercle en paille. Lire la suite: Les meilleures bouteilles d’eau en 2022

Cinq S Comme les spas sont fermés presque toute l’année, du moins là où j’habite, je n’ai pas pu me faire masser pour me débarrasser des nœuds persistants dans mon cou. Cela signifie que je compte sur ce masseur que je possède depuis plus d’un an pour obtenir un soulagement. Il dispose de deux têtes de massage, parfaitement espacées pour pétrir les muscles endoloris ou toute tension dans le cou, les épaules et même entre les omoplates. C’est un cadeau parfait pour les accros du fitness qui ont besoin d’un massage, et d’après mon expérience, ça vaut chaque centime.

Xiaomi Les trackers de fitness sont d’excellents outils pour vous encourager à bouger votre corps et à suivre les statistiques de santé de base comme la fréquence cardiaque. Mais si vous n’avez pas le budget pour une Apple Watch ou un Fitbit, vous pouvez toujours vous procurer un bon tracker. À environ 40 $, le Xiaomi Mi Bande 5 est une excellente alternative peu coûteuse aux Fitbits et Garmin Vivofits. Il suit vos pas, votre sommeil, votre fréquence cardiaque, avec jusqu’à 11 types d’entraînement différents et plus encore pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. Le design est élégant, l’écran est lumineux et facile à lire et vous avez le choix entre différents cadrans de montres de fitness. La durée de vie de la batterie de ce groupe Xiaomi Mi peut durer jusqu’à 14 jours sur une seule charge ; l’Apple Watch ne peut même pas s’en approcher. Lire la suite: Meilleurs trackers de fitness en 2022

David Carnoy/CNET À moins que vous ne soyez un athlète professionnel, un Theragun est quelque chose que vous n’achèteriez probablement jamais vous-même. Ce pistolet de massage à percussion utilise un mouvement de frappe rapide pour réduire l’inflammation. Fondamentalement, cela vous donne l’expérience d’obtenir un massage des tissus profonds, mais quand et où vous le souhaitez. Parfait pour les haltérophiles ou les amateurs d’entraînement et de fitness dans votre vie. Malgré sa petite taille, le Theragun Mini offre un massage puissant que tout le monde apprécierait. Si vous ne voulez pas quelque chose d’aussi puissant, consultez nos autres choix de masseurs à percussion.

B-Yoga Le B Mat Everyday de 4 mm de B Yoga est un incontournable pour tous ceux qui aiment le yoga et un excellent accessoire de fitness à avoir sous la main. À 4 mm d’épaisseur, il offre un coussin et un soutien adéquats. La surface en caoutchouc entièrement naturel est légèrement texturée et adhérente. Au-delà du yoga, ce tapis constitue un excellent ajout à votre collection d’équipements d’exercice à utiliser pour le pilates, les étirements et tout autre type d’entraînement au sol, comme les redressements assis et les pompes. Lire la suite: Les meilleurs tapis de yoga que vous pouvez acheter

Lululemon Ces leggings Wunder Under sont un choix de vêtements d’entraînement préféré parmi l’équipe CNET Health and Wellness car ils sont durables et polyvalents. Vous pouvez les porter pour tout type d’entraînement sans vous sentir trop restreint ou trop chaud. Mieux encore, ils sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs, de tailles et de longueurs, comme cette paire tie-dye tendance. Lire la suite: Les meilleurs vêtements d’entraînement économiques

Scott Stein/Crumpe Il existe de nombreuses montres intelligentes basées sur Android, mais une seule d’entre elles offre une autonomie de batterie intéressante sans sacrifier les performances ou les fonctionnalités importantes. Et comme le souligne Scott Stein de CNET dans son examen, l’utilisation de WearOS par Samsung dans la Galaxy Watch 4 restaure de nombreuses fonctionnalités liées à la façon dont votre téléphone envoie des messages à votre poignet tout en offrant plusieurs options pour suivre les activités et la santé. Si vous mettez tout cela ensemble, cela vaut bien le prix de 280 $ (ou 250 $ pour le plus petit modèle de 40 mm).

Cycle de bureau Pour ceux d’entre nous qui ont un travail de bureau, rester assis trop longtemps au même endroit peut être très dur pour nos articulations, notre circulation et notre santé en général. Avoir une mini machine elliptique sous le bureau peut vous permettre de bouger même lorsque vous travaillez. Il suit les révolutions, le temps, les calories brûlées et plus encore. Vous pouvez également faire varier la résistance entre huit niveaux, ce qui la rend idéale pour tout le monde.

Dauphin Soleil Ce kayak de 10 pieds coûte normalement 280 $, mais vous pouvez parfois le trouver moins cher. Il mesure 10 pieds de longueur et 30 pouces de largeur, avec une capacité maximale de 250 livres. Il est équipé d’un gréement de pont à cordon de serrage, de poignées de transport, de repose-pieds réglables, de coussins de cuisse, d’un siège rembourré réglable, d’un compartiment de rangement et d’un porte-bouteille d’eau. Notez cependant que ce kayak n’est pas livré avec une pagaie, vous devrez donc l’acheter séparément.

Plus d’idées cadeaux

Trouvez le cadeau parfait ToutMoins de 10 $Moins de 20 $Moins de 50 $Moins de 100 $Moins de 250 $ toutmamanspapasgrands-parentsaptitudevoyageursles adolescentspréadolescentstechnologiejeu vidéoles gourmandsromantiquebijouxdomiciledes gamins 107 résultats

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.