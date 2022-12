Meilleurs cadeaux de remise en forme abordables à moins de 50 $

Si vous magasinez pour cadeaux liés au fitness cette saison des fêtes, et vous avez un budget limité, vous êtes au bon endroit. L’équipement de fitness peut devenir extrêmement cher (nous vous regardons, Peloton). Mais la bonne nouvelle est que tous les incontournables du fitness n’incluent pas les montres Apple ou les gymnases intelligents à domicile. Si le destinataire de votre cadeau essaie de rester actif ou passe son temps à la salle de sport, il lui suffit parfois d’avoir le bon équipement pour le motiver.

Qu’ils puissent utiliser une nouvelle paire de leggings élégants ou des accessoires qui amélioreront leur expérience d’entraînement, il existe de nombreux cadeaux de fitness bon marché parmi lesquels choisir qui coûtent moins de 50 $. Découvrez nos recommandations de cadeaux abordables pour vos amis et votre famille obsédés par le fitness en cette saison des fêtes.

Giselle Castro-Sloboda / CNET Il existe de nombreuses marques de vêtements de sport qui vous factureront bien plus de 100 $ pour une bonne paire de leggings. Alerte spoiler : vous n’avez pas besoin de faire des folies sur une paire solide. Ces leggings Old Navy sont un favori des fans et l’un de nos choix pour la série 84 Days of Holiday de Crumpe. Ces leggings sont disponibles dans une variété de couleurs et de longueurs et sont de taille incluse. Mais ce qui les distingue, c’est leur douceur, ainsi que la compression fournie qui vous maintient en place pendant toutes les activités. Un bonus est que ces leggings ont deux poches latérales, qui peuvent contenir des smartphones plus grands et des objets comme vos clés, vos écouteurs ou vos cartes de crédit. Ce sont mes leggings de choix lorsque je recherche une paire durable mais fonctionnelle qui peut tout supporter, des exercices intenses aux activités légères comme un cours de yoga ou une promenade décontractée. Ces leggings se vendent généralement au prix de 40 $, mais avec les ventes Old Navy et d’autres offres tout au long de l’année, je les ai trouvés aussi bas que 10 $.

Giselle Castro-Sloboda / CNET Le short de course Fly By 2.0 pour femmes d’Under Armour est abordable et constitue un choix idéal si la personne qui reçoit le cadeau aime courir sur une piste. Ces shorts font partie des shorts d’entraînement préférés de CNET pour les femmes en raison de leur prix abordable et de leur coupe confortable. Ils ont même des sous-vêtements intégrés. Notez simplement que nous vous conseillons de prendre une taille supérieure pour laisser plus d’espace au niveau de la taille. Le short UA Fly-By 2.0 est conçu pour être léger et aéré grâce à la conception en mesh sur le côté. Si le travail de vitesse fait partie de la routine d’entraînement de votre cadeau, vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire de ces shorts. Vous recevez des alertes de prix pour Under Armour Womens Fly By 2.0 Running Shorts , Pitch Grey (013)/Cerise , Small

Amazone L’ajout de certains curseurs de base à une routine d’entraînement rendra les exercices de tout le corps encore plus difficiles. L’avantage de cet équipement est qu’il est bon marché et portable, vous pouvez donc l’emporter à la salle de sport ou l’emporter avec vous en voyage. Les Core Sliders de Synergee coûtent moins de 10 $ et sont à double face afin que vous puissiez les utiliser sur des tapis ou sur des planchers de bois franc. L’utilisation d’une paire de curseurs de base facilite la transformation de vos alpinistes, genoux, fentes, planches et boucles des ischio-jambiers en un entraînement complet du corps. Ils sont également à faible impact, ils conviennent donc même si vous reprenez tout juste une routine d’exercice. Vous recevez des alertes de prix pour Synergee Core Sliders

Giselle Castro-Sloboda / CNET Si vous recherchez un shaker protéiné abordable, ne cherchez pas plus loin que le shaker Revive de Smartshake. CNET l’a nommé l’un des meilleurs shakers de protéines sur le marché – et pour une bonne raison. Le Smartshake Revive Shaker est composé d’un plastique sans BPA et sans phtalates et contient 25 onces de liquide. Il a également un compartiment autour de la base où vous pouvez stocker séparément la poudre de protéine pendant que vous êtes en déplacement. Cela permet de séparer vos ingrédients secs du liquide dans la bouteille au cas où vous ne prévoyez pas de le mélanger tout de suite. Contrairement aux shakers protéinés traditionnels, celui-ci n’a pas de boule de shaker. Au lieu de cela, il a un filet de mélange au bas du capuchon qui fournit une secousse silencieuse et douce à chaque fois. Si vous magasinez pour un ami qui vit de shakes protéinés, il appréciera le design et la fonctionnalité de ce shaker.

Plus bon Toute forme d’exercice en plein air nécessite une bonne visibilité. Et lorsque le soleil est à son zénith, il est essentiel de protéger vos yeux. C’est pourquoi les lunettes de soleil A Ginger’s Soul de Goodr sont un cadeau idéal pour les amateurs de fitness en plein air dans votre vie. Qu’ils aiment courir, faire de la randonnée, du vélo ou de la marche, il est important d’avoir une bonne paire de lunettes de soleil à portée de main lorsqu’ils font de l’exercice à l’extérieur. Les lunettes de soleil Goodr sont non réfléchissantes et offrent une protection UV400 qui bloque 100 % des rayons UVA et UVB nocifs. De plus, ils n’ont pas de rebond, ils sont donc parfaits pour de nombreuses activités de haute intensité. Il existe également de nombreux styles parmi lesquels choisir, vous êtes donc sûr de trouver le bon look pour moins de 30 $.

Capture d’écran par Mercey Livingston/CNET Si un vélo Peloton est trop cher, vous pouvez toujours offrir à quelqu’un un article abordable lié au Peloton. L’adhésion à l’application numérique Peloton est parfaite pour l’ami qui cherche à goûter au Peloton avant de s’engager pleinement dans l’un de ses équipements. Pour 13 $ par mois, ils peuvent profiter de milliers de cours à la demande et en direct, allant des bootcamps aux séances de course à la barre et même en plein air. Vous pouvez accéder à l’application numérique Peloton via votre téléviseur, votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, afin que les cours soient toujours à portée de main. Peloton permet actuellement aux nouveaux clients d’essayer l’application gratuitement pendant les deux premiers mois avant de s’engager, ce qui en fait une offre encore meilleure.

Amazone Il existe de nombreux outils sur le marché qui peuvent aider à la récupération après l’entraînement, mais ils ont tendance à être coûteux. Parfois, il est préférable de revenir à l’essentiel et d’opter pour quelque chose d’aussi simple qu’un bain de sel d’Epsom. Muscle Rehab a créé ses bombes de bain pour les athlètes pour soulager les muscles endoloris et endoloris après un entraînement difficile. Ces bombes de bain au sel d’Epsom sont fabriquées à la main en petits lots et saturées d’huiles essentielles pures comme l’eucalyptus, la menthe poivrée et un extrait d’arnica pour aider à soulager la fatigue et réduire l’inflammation. Ceux-ci sont sûrs d’être un succès si votre destinataire passe toute la journée debout ou a frappé de lourds PR dans la salle de gym. Vous recevez des alertes de prix pour Muscle Rehab Bath Bombs for Athletes

Amazone Si vous avez un ami qui passe ses week-ends à courir des courses, il a probablement remporté de nombreuses médailles de finition. Pour les aider à montrer leurs réalisations, une idée cadeau bien pensée est le BibFolio Plus Race Display de Gone For a Run. Le destinataire de votre cadeau pourra fièrement montrer ses médailles et dossards de courses auxquelles il a participé au fil des ans. Ce présentoir peut contenir jusqu’à 24 médailles et 100 dossards, ce qui est suffisant si le destinataire de votre cadeau est un coureur récréatif. Mais si vous avez besoin d’espace pour des médailles supplémentaires, Gone For A Run vend également une barre d’extension qui peut être facilement ajouté à l’existant. Vous recevez des alertes de prix pour BibFolio Plus Race Dossard et Médaille

Amazone Faire du cardio ne signifie pas nécessairement que vous devez sauter sur un tapis roulant ou une machine elliptique. La corde à sauter peut vous aider à accélérer votre rythme cardiaque et constitue un moyen peu coûteux de vous entraîner rapidement. La corde à sauter intelligente de Renpho est le cadeau parfait pour quelqu’un sur votre liste qui n’aime pas le cardio traditionnel. Lorsque vous connectez la corde à sauter intelligente à l’application Renpho Fit (disponible pour iOS et Android), vous pouvez suivre vos répétitions, les calories brûlées et la durée de votre entraînement. Et l’écran LCD sur la poignée peut lire votre temps de saut et le nombre total de sauts même lorsque vous n’utilisez pas l’application. Cela en fait une forme d’exercice portable idéale, même en voyage. Vous recevez des alertes de prix pour Renpho Smart Jump Rope

