Meilleurs cadeaux de Noël 2022 : 53 idées pour effacer votre liste de courses

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Que vous soyez du genre à planifier à l’avance et à acheter tôt ou que vous préfériez attendre la dernière minute, vous êtes peut-être à la recherche de bonnes idées cadeaux. Nous sommes ici pour mettre en évidence de superbes cadeaux pour tout le monde sur votre liste à tous les budgets.

Certaines de ces choses dont vous avez peut-être entendu parler et que vous avez oubliées, et d’autres dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Les cadeaux sont répartis dans différentes sections ci-dessous pour faciliter votre processus de sélection.

Meilleures idées de cadeaux de Noël à moins de 25 $

Personne n’aime une bière chaude ou une eau de Seltz, n’est-ce pas ? BrüMate propose toute une gamme de coozies isothermes conçus pour garder vos boissons préférées au frais plus longtemps, de sorte que vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour les boire ou de risquer qu’elles se réchauffent. Vous pouvez en trouver qui fonctionnent pour les canettes minces (comme White Claw et Bud Light), les bouteilles, les boissons mélangées, les canettes de pinte et plus encore.

Plus d’idées de cadeaux de Noël à moins de 25 $

Meilleures idées de cadeaux de Noël à moins de 50 $

Amazone Que vous connaissiez quelqu’un qui vient d’emménager dans une nouvelle maison ou que vous ayez de nouveaux amis qui organisent toujours des fêtes, un plateau de charcuterie est un excellent cadeau. Celui-ci a des fentes pour les craquelins et les noix, et une zone pour les fruits et le fromage. Il est livré avec quatre couteaux en acier inoxydable qui se cachent lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Plus d’idées de cadeaux de Noël à moins de 50 $:

Meilleures idées de cadeaux de Noël à moins de 100 $

Instantané Les friteuses à air sont extrêmement populaires cette année et il existe une tonne de choix. Instant (la société qui fabrique l’Instant Pot) propose une friteuse à air de 56 litres dotée d’un panier antiadhésif et d’un écran tactile numérique pour moins de 100 $. C’est une capacité suffisante pour cuire facilement des frites, du poulet, des légumes et bien plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Instant Vortex 6-Quart Air Fryer

Plus d’idées de cadeaux de Noël à moins de 100 $:

Meilleures idées de cadeaux de Noël personnalisés

David Carnoy/CNET Casetify propose une grande variété d’étuis pour iPhone, téléphones Android, MacBook, écouteurs et plus encore. Vous pouvez choisir parmi l’un des nombreux modèles proposés par la société ou choisir de personnaliser votre propre coque avec un nom, des initiales, des couleurs préférées, etc.

Encore plus d’idées de cadeaux de Noël personnalisés:

Meilleures idées de cadeaux de Noël pour l’électronique

Grille Studio Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cadeau “électronique” traditionnel, tout passionné de technologie devrait aimer avoir l’un de ces gadgets encadrés sur son mur. Grid Studios démonte les anciens appareils et les encadre avec leurs intérieurs disposés pour que tout le monde puisse les voir. Il existe des modèles d’iPhone de la génération précédente, des téléphones Android et même des consoles de jeu portables rétro. Prenez-en un maintenant, avant qu’il ne soit trop tard.

Plus d’idées de cadeaux de Noël pour l’électronique:

Meilleures idées de cadeaux de Noël pour le service d’abonnement

KiwiCo KiwiCo a des “caisses” spécialisées conçues pour les enfants de différents âges. Vous voudrez choisir le kit le plus proche de l’âge de votre enfant pour vous assurer qu’il en a la meilleure expérience. L’entreprise a des arts, l’apprentissage précoce, la science, le design, la culture, le bricolage et plus impliqué dans les caisses, donc ils doivent absolument garder les enfants de votre famille s’amuser.

Plus d’excellentes idées de cadeaux de Noël pour le service d’abonnement: