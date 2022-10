Meilleurs cadeaux de moins de 500 $ pour 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Beaucoup de gens ont un budget assez serré lorsqu’il s’agit d’acheter des cadeaux. Mais certaines personnes ne le sont pas, ce qui vous ouvre un plus large éventail d’options et vous permet d’accéder à un territoire plus premium, en particulier en ce qui concerne les produits mobiles et de jeux. Que vous magasiniez pour les fêtes, une occasion spéciale ou juste parce que, ce sont quelques-uns des meilleurs cadeaux dans la gamme de prix de 200 $ à 500 $.

Il convient de noter que l’année dernière, il était difficile de trouver des consoles de jeux telles que la PS5 (400 $ à 500 $) et Xbox série X (500 $) et Série S (300 $) en stock. Et même si vous devrez peut-être encore vous inscrire sur une liste d’attente pour la PS5, les consoles de Sony et de Microsoft sont plus faciles à trouver ces jours-ci et font de superbes cadeaux.

David Carnoy/CNET Lorsque vous avez un produit que beaucoup de gens aiment, le changement peut être risqué. C’est le cas du WH-1000XM5 de Sony, la cinquième génération des écouteurs de la série 1000X, qui a été lancé pour la première fois en 2016 sous le nom de MDR-1000X Wireless et est devenu de plus en plus populaire à mesure qu’il s’est amélioré à chaque génération. Au fil des ans, Sony a apporté quelques modifications à la conception, mais rien d’aussi spectaculaire que ce qu’il a fait avec le WH-1000XM5. Outre le prix plus élevé de 400 $ (50 $ de plus que le WH-1000XM4), la plupart de ces changements sont bons, et Sony a apporté des améliorations spectaculaires avec les performances d’appel vocal ainsi qu’une meilleure suppression du bruit et un son plus raffiné. Lisez notre avis sur le Sony WH-1000XM5. Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-1000XM5

David Carnoy/CNET Sorti en 2021, le PartyBox 110 a du punch et offre un son plus puissant que de nombreux haut-parleurs boombox portables, y compris le propre Boombox 3 de JBL. Il y a une poignée intégrée pour transporter le haut-parleur, mais le PartyBox 110 est assez lourd, pesant 23 livres et mesurant un peu plus de 22 pouces de hauteur. Vous pouvez placer ce boom box Bluetooth verticalement comme indiqué sur l’image ci-dessus ou le placer horizontalement, car il a des pieds en caoutchouc des deux côtés du haut-parleur. Il est évalué jusqu’à 12 heures de temps de lecture à des niveaux de volume modérés et dispose d’un spectacle de lumière repensé qui se synchronise au rythme de votre musique (vous pouvez personnaliser le spectacle de lumière à partir du haut-parleur lui-même ou utiliser l’application compagnon JBL PartyBox). Le haut-parleur dispose d’une connexion Bluetooth ou USB filaire et il y a des entrées guitare et micro. Il convient également de noter que le haut-parleur est étanche aux éclaboussures IPX4 et que vous pouvez relier sans fil deux haut-parleurs PartyBox 110 pour un son stéréo. Vous recevez des alertes de prix pour JBL PartyBox 110

Scott Stein/Crumpe Le prix de l’Oculus Quest 2 de Facebook a augmenté l’année dernière – il commençait à 300 $ pour la version 128 Go, mais il coûte maintenant 400 $, la version 256 Go coûte maintenant 500 $. Bien que ce ne soit plus tout à fait l’affaire qu’il était, c’est toujours le meilleur casque VR sans fil abordable et très amusant à jouer avec une grande collection de jeux impressionnants. Meta devrait sortir un modèle “pro” haut de gamme qui sera certainement meilleur mais qui coûtera aussi beaucoup plus cher. Lisez notre avis sur Oculus Quest 2.

Sonos La nouvelle barre de son d’entrée de gamme de Sonos intègre l’excellent système de musique multiroom de l’entreprise. Une barre de son à deux canaux avec décodage Dolby Digital, elle fait environ les deux tiers de la taille de l’excellent Sonos Beam (gen 2), mais offre une scène sonore étonnamment large grâce à l’utilisation de guides d’ondes propriétaires. Bien qu’il ne prenne pas en charge le son surround Dolby Atmos ou ne dispose pas d’un port HDMI pour se connecter à votre téléviseur (vous le connectez à votre téléviseur avec un câble optique inclus), nous avons été impressionnés par la qualité sonore de la musique et des films. Vous pouvez le coupler avec quelques autres haut-parleurs Sonos comme le Sonos One pour créer un système de son surround.

Amazon/CNET Amazon a annoncé une liseuse E Ink grand format de 10,2 pouces qui comprend un stylet. On pourrait dire que c’est le successeur spirituel du défunt Kindle DX, qui avait un écran de 9,7 pouces. Il est disponible dès maintenant en précommande pour 340 $ avec un stylet standard ou 370 $ avec un stylet premium et “arrivera avant les vacances”, indique Amazon, avec une date de sortie provisoire le 30 novembre. Une poignée de lecteurs électroniques E Ink à écran tactile équipés d’un stylet concurrents qui servent également de bloc-notes numériques sont disponibles auprès d’autres sociétés, notamment Kobo et ReMarkable. Mais le Kindle Scribe est le seul lecteur électronique de 10,2 pouces à éclairage frontal doté d’un écran haute résolution de 300 ppi (pixels par pouce). Vous recevez des alertes de prix pour Amazon Kindle Scribe

Scott Stein/Crumpe La neuvième génération d’iPad d’entrée de gamme d’Apple est sortie l’automne dernier avec un processeur de puce A13 Bionic mis à jour qui lui donne une belle amélioration des performances (un clavier ou un étui n’est pas inclus). Alors que les prix commencent à 299 $ pour 64 Go de stockage, ils grimpent à 479 $ pour la version 256 Go, alors recherchez des offres spéciales car cet iPad bénéficie souvent du traitement flash. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad 10,2 pouces 2020 (gris, 32 Go)

David Carnoy/CNET Les écouteurs QuietComfort 2 de deuxième génération de Bose sont non seulement environ 30 % plus petits que leurs prédécesseurs, mais leur boîtier est environ 40 % plus petit et vraiment compact. Ils sont dotés de la meilleure suppression de bruit de leur catégorie et d’un son amélioré, grâce au nouveau système d’étalonnage du son CustomTune de Bose qui personnalise le son pour vos oreilles. Les performances d’appel vocal sont également nettement meilleures que celles des écouteurs QuietComfort d’origine. L’autre grand changement concerne les embouts auriculaires. Bose a abandonné ses embouts d’aile StayEar monobloc pour un système de kit d’ajustement en deux pièces qui comprend des embouts d’oreille séparés et des “bandes de stabilité” en trois options de taille, vous offrant plus de flexibilité pour obtenir un ajustement sûr et une étanchéité parfaite. Les bourgeons sont initialement livrés dans la couleur Triple Black avec la couleur Sandstone qui suivra plus tard dans l’année. Ils sont étanches aux éclaboussures IPX4 et adaptés aux activités sportives. Lisez notre avis sur les écouteurs Bose QuietComfort 2. Vous recevez des alertes de prix pour Bose QuietComfort Earbuds 2

Théragun Le Theragun Prime fait partie de la quatrième génération de pistolets de massage Theragun. Son équivalent précédent était le Theragun Liv, qui est examiné en profondeur ici. Comme le Theragun Pro haut de gamme (599 $), la principale caractéristique impressionnante du Theragun Prime est qu’il est beaucoup plus silencieux que son prédécesseur maintenant à la retraite. En fait, le Prime rivalise avec le célèbre Hypervolt Plus silencieux en termes de niveau de volume – c’est une amélioration massive par rapport au Liv. Les améliorations ne s’arrêtent pas là, cependant : là où le Theragun Liv n’avait que deux vitesses préprogrammées et était livré avec deux accessoires en mousse à cellules fermées, le Theragun Prime a cinq vitesses intégrées (de 1 750 tr/min à 2 400 tr/min) et est livré avec cinq attaches en mousse à cellules fermées.

Sarah Tew / Crumpe Non, vous ne pouvez pas obtenir un téléviseur vraiment hautes performances pour moins de 500 $, mais avec le 55S535 de 55 pouces de TCL, vous pouvez obtenir un superbe cadeau avec un écran de belle taille, une qualité d’image 4K très solide et le meilleur système de diffusion disponible (Roku ) pour moins de 500 $. Si vous voulez moins de 400 $, la dernière ligne 4K de la série 4 de TCL est également un choix respectable. Les meilleurs téléviseurs 4K de Crumpe en 2022.

Sarah Tew / Crumpe L’Hypervolt Hypervolt Pro 2 est le masseur à percussion phare actuel d’Hyperice et rivalise avec l’efficacité du Theragun légèrement plus connu. Ce nouveau modèle dispose d’un cadran de vitesse numérique qui vous permet de parcourir cinq niveaux de percussion et dispose du même moteur à couple élevé de 90 watts et d’un fonctionnement particulièrement silencieux (pour la quantité de force qu’il génère) de son prédécesseur. Vous pouvez obtenir jusqu’à trois heures d’autonomie et cinq têtes interchangeables avec un joli étui de transport. L’Hypervolt Pro abaisseur (250 $) a un moteur de 60 watts, trois vitesses et laisse le cadran de vitesse numérique.

Stephen Beacham/Crumpe Si la personne sur votre liste n’a pas déjà de Nintendo Switch ou a besoin d’une mise à niveau, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce système de jeu. Cette quatrième itération de l’ordinateur de poche hybride Switch de Nintendo ajoute un écran intégré plus grand et meilleur (maintenant un écran OLED), ainsi qu’une béquille et une station d’accueil TV repensées. C’est une folie, mais cela procure des heures et des heures de plaisir avec des jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Metroid Dread, Animal Crossing : New Horizons et Super Mario Odyssey. (Si vous recherchez le prochain jeu Zelda, cela n’arrivera qu’en mai 2023.) Découvrez d’autres suggestions de jeux ici. Vous recevez des alertes de prix pour Nintendo Switch OLED (Rouge/Bleu)

