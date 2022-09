Meilleurs cadeaux de jeu pour la saison des fêtes 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les consoles de jeu, le matériel de jeu et les nouveaux jeux et accessoires sont une victoire facile pour les vacances. Trouver exactement ce que vous voulez, cependant, peut être plus difficile. Oui le PS5 de Sony est plus facile à acheter qu’à n’importe quel moment de sa durée de vie de deux ans, mais vous devez encore chercher un peu. La Xbox série X et Série S sont généralement faciles à acheter maintenant, tout comme le Commutateur Nintendo OLED. Si vous recherchez le meilleur cadeau de jeu absolu, l’une de ces consoles est un succès assuré.

En allant un peu plus loin, La quête de Meta 2 est toujours le casque VR à battre, même si Meta/Facebook a récemment augmenté le prix. Les nouveaux casques VR comme le PSVR 2 (pour PS5) n’arrivera pas avant l’année prochaine, et le prochain nouveau casque VR de Meta sera un appareil de niveau professionnel beaucoup plus cher, plutôt qu’un système de jeu occasionnel.

Jeux portables connaît une renaissance en 2022, avec la Nintendo Switch rejointe par Analogue Pocket et Panic Playdate – deux mini-consoles rétro qui vous donneront des vibrations GameBoy classiques. À l’autre extrémité du spectre, le Steam Deck de Valve (également encore difficile à trouver) est un mini PC de jeu complet.

Pour un favori général, la PlayStation 5 à 499 $ est destinée aux joueurs qui veulent des jeux de haut niveau exclusifs à Sony comme God of War ou Horizon: Forbidden West. La Xbox Series X à 499 $ est idéale pour les joueurs qui souhaitent tout un écosystème de jeux Xbox Game Pass qui fonctionnent sur Xbox, PC et même sur tablettes et téléphones (via le cloud gaming).

Notre meilleur choix budgétaire pour une console de jeu est la Xbox Series S, qui fait presque tout ce que fait la plus grande série X, mais pour 299 $. Une autre idée de budget : pour 49 $, vous pouvez vous procurer une manette Microsoft Xbox, dans une variété de couleurs – c’est un excellent cadeau car elle fonctionne sur Xbox, PC de jeu, iPad et iPhone, même Apple TV.

Oliver Padilla/Crumpe La Xbox Series X est une puissante machine de jeu 4K qui fonctionne mieux avec un téléviseur 4K tout aussi avancé. La plate-forme propose des exclusivités comme Halo et Forza, ainsi que des jeux de Bethesda appartenant à Microsoft, y compris les jeux Fallout et Elder Scrolls, et le prochain Starfield. Le plus grand avantage de la Xbox est l’excellent service d’abonnement Xbox Game Pass, qui comprend bon nombre des plus grands nouveaux jeux, pour 15 $/mois, et comprend également les jeux sur PC et dans le cloud. Lisez notre avis sur la Xbox Series X.

Dan Ackerman/Crumpe La version plus petite et moins chère de la série S de la nouvelle Xbox joue tous les mêmes jeux, mais les produit à une résolution de 1440, qui se situe quelque part entre la HD traditionnelle et la 4K. Plus important encore, il est idéal pour télécharger et jouer à l’immense catalogue de jeux Xbox Game Pass, ou pour les jeux en ligne gratuits comme Fortnite. Lisez notre avis sur la Xbox Series S. Vous recevez des alertes de prix pour Microsoft Xbox Series S

Dan Ackerman/Crumpe La manette Xbox est devenue la norme non officielle de l’industrie. Il se connecte via Bluetooth, il fonctionne donc non seulement sur les consoles Xbox, mais aussi sur votre PC ou Mac, iPhone, téléphone Android ou iPad, et même sur l’Apple TV. Étant donné que presque tous les jeux PC et de nombreux jeux iOS sont déjà mappés pour fonctionner avec ce contrôleur, il est donc aussi proche du ramassage et du jeu qu’un accessoire de jeu peut l’être. Vous recevez des alertes de prix pour Manette sans fil Xbox Core

Lori Grunin/Crumpe Pour le prix abordable de 50 $, cela reste l’un des casques de jeu les plus confortables de moins de 100 $ que vous aurez jamais serrés sur vos oreilles. Parmi les mises à jour de la version précédente, le Cloud Stinger 2 dispose désormais d’une réponse en fréquence étendue aux deux extrémités, d’un bandeau mis à jour avec des oreillettes rotatives, d’une perche plus souple pour le micro et d’un meilleur cadran de volume sur l’oreille. Vous recevez des alertes de prix pour le casque de jeu HyperX Cloud Stinger 2

Dan Ackerman/Crumpe Cette quatrième itération de l’ordinateur de poche hybride Switch de Nintendo ajoute un écran intégré plus grand et meilleur (maintenant un écran OLED), ainsi qu’une béquille et une station d’accueil TV repensées. Pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans Switch ou à ajouter une deuxième unité pour le multijoueur domestique, c’est le modèle par défaut à considérer. Mais si vous recherchez le prochain jeu Zelda, cela n’arrivera qu’en mai 2023. Lisez la revue OLED Nintendo Switch. Vous recevez des alertes de prix pour Nintendo Switch OLED (Rouge/Bleu)

Dan Ackerman/Crumpe Prendre l’ouverture, la flexibilité et l’échelle du jeu sur PC et le mettre sous forme portable a longtemps été un Saint Graal pour un sous-ensemble dévoué de joueurs WASD. Le Steam Deck est plus proche que tout ce que j’ai vu pour clouer cette formule. Le Steam Deck est fabriqué par Valve, la société à l’origine de la boutique/plate-forme de jeux en ligne Steam, qui connaît un énorme succès, mais vous devez savoir ce que vous faites avant de vous engager sur l’appareil. Il s’agit d’un PC portable alimenté par AMD fonctionnant sous Linux (avec une superposition appelée Steam OS), et il joue à de nombreux jeux PC, mais pas à tous, sur la boutique en ligne Steam. Si vous êtes prêt à peaufiner et à expérimenter les paramètres, et que vous vous sentez à l’aise avec le dépannage général des jeux sur PC (par rapport à la facilité plug-and-play des consoles de salon), le Steam Deck est un appareil de jeu fantastique.

Scott Stein/Crumpe Pour tous ceux qui possèdent une pile de vieux jeux Game Boy, l’Analogue Pocket est un rêve de renaissance de Game Boy devenu réalité. Le Pocket lit les cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, et d’autres jeux portables rétro comme Sega Game Gear avec des adaptateurs vendus séparément. Un écran couleur net et une batterie avec recharge USB-C signifient que les jeux jouent et ont l’air fantastiques. Une station d’accueil vendue séparément peut également jouer à des jeux sur un écran de télévision. Lisez notre revue Analogique Pocket.

Scott Stein/Crumpe Le Panic Playdate est minuscule, jaune, possède un écran noir et blanc non rétroéclairé et joue à ses propres jeux indépendants uniques, dont 24 sont inclus dans le prix d’achat. Les jeux sont contrôlés avec des boutons, un D-pad et une manivelle loufoque qui est utilisée dans plusieurs jeux à bon escient. Le Playdate est adorable et bizarre, très expérimental, et nous n’avons aucune idée des futurs jeux qui arriveront. Mais il est destiné à être un objet de collection pour les amateurs de jeux portables et indépendants. Lisez notre revue Panic Playdate.

Sarah Tew / Crumpe Le Quest 2 est le casque VR le plus facile à utiliser, même si le prix de départ est passé de 299 $ à 399 $. Il est totalement autonome, n’a pas besoin de câbles ou de caméras de suivi externes, et joue à un ensemble assez diversifié de jeux, des tireurs aux jeux de puzzle en passant par les manèges de parcs à thème. Et ce n’est pas seulement pour les jeux ; il peut être utilisé pour l’entraînement physique, le théâtre virtuel et même les réunions VR. Attention parentis, cependant : l’utilisateur doit se connecter à Facebook, alors méfiez-vous si vous le donnez à un enfant. Lisez notre avis sur Oculus Quest 2.