Meilleurs cadeaux de jeu pour 2023

Pour des jeux exclusifs comme God of War : Ragnarök, The Last of Us Part 1 et Horizon : Forbidden West, la PS5 est la voie à suivre (bien que certains de ces jeux finissent par arriver sur PC beaucoup plus tard).

Comparablement puissante à la Xbox Series X, le gros avantage de la PS5 réside dans sa manette modernisée et repensée, qui offre un meilleur retour haptique. Un nouveau service d’abonnement PS Plus propose désormais un vaste catalogue de jeux mensuels de type Netflix, bien que pour la plupart des jeux plus anciens. Pour tous ceux qui s’intéressent à la réalité virtuelle, le PSVR 2 est un excellent module complémentaire, quoique coûteux.

Lisez notre revue PS5.