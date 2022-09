Meilleurs cadeaux de cuisine pour un chef à domicile en 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les grands cadeaux pour les chefs, les gourmets et les cuisiniers à domicile se présentent sous de nombreuses formes. Et le meilleur cadeau pour un type de fanatique de la nourriture peut ne pas être le même pour un autre. Les cuisiniers à domicile expérimentés ont souvent tout le ustensiles de cuisine et l’équipement de cuisine dont ils ont besoin, donc un ingrédient extra-spécial ou l’amélioration de la table du dîner pourrait être une plus grande victoire. Les chefs en herbe peuvent encore être dans la phase de collecte, et donc un superbe four hollandais ou un couteau de chef tranchant comme un rasoir les aidera.

La première étape pour trouver un cadeau alimentaire parfait est de considérer le destinataire. Et, hé, si vous pensez qu’ils sont tous cuits, une livraison de haute qualité préparé les repas pourraient être ce que le médecin a prescrit.

En organisant cette liste de nos meilleurs cadeaux alimentaires et de cuisine pour 2022, nous avons examiné tous les angles dans l’espoir de vous aider à trouver le cadeau parfait pour un cuisinier, un chef ou un amateur de cuisine sur votre liste.

Supermarché Italie La production de vinaigre balsamique DOP est à peu près aussi étroitement réglementé comme tout autre aliment. Fabriqué en petits lots à Modène, en Italie, à partir de raisins spéciaux, d’un processus de vieillissement méticuleux (12 ans minimum en fûts de bois), cet “or liquide” est aussi doux, complexe et savoureux que possible. Toute cette production soignée a un coût – c’est beaucoup moins cher si vous allez à la source – mais vous pouvez poser une petite bouteille sur quelqu’un pour moins de 65 $ et cela devrait durer un moment. Ne les laissez pas le gaspiller dans des sauces ou des vinaigrettes. Ce balsamique spécial est destiné à être utilisé avec parcimonie pour finir les pâtes, le risotto ou servi seul avec du pain et du fromage.

Friling Un moulin à épices est essentiel pour les grains de poivre entiers, les graines de coriandre et le piment de la Jamaïque entier, mais vous pouvez également l’utiliser pour faire macérer du gingembre, de l’ail, des piments et d’autres ingrédients essentiels. Ce petit numéro en fonte ne prend pas beaucoup de place et ils seront heureux de l’avoir quand une recette demande une bonne mouture.

Loge Faire de la paella à la maison est amusant et beaucoup plus facile que vous ne le pensez, mais vous avez besoin de la bonne poêle si vous prévoyez de servir un groupe. Cette excellente poêle en acier au carbone de 15 pouces de Lodge est réservée à ceux qui disposent d’un espace de cuisine pour la ranger, bien qu’elle ne soit pas aussi lourde qu’elle en a l’air (rappelez-vous, c’est de l’acier au carbone et non de la fonte). Il a également fière allure suspendu à un support de batterie de cuisine. Associez-le à l’excellent Rumi sel au safran, fils de safran ou mélange d’épices pour paella et attendez que votre invitation à la soirée paella arrive.

Aliments en mosaïque Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à un chef à domicile occupé est une nuit ou deux sans cuisiner. Si vous cherchez un super cadeau à envoyer de loin, les repas inventifs à base de plantes de Mosaic Foods sont mon choix. C’est l’un des meilleurs services de repas préparés que j’ai goûtés et la marque permet un cadeau facile. Vous pouvez envoyer six repas (quatre portions chacun) pour moins de 100 $ ou créer votre propre boîte personnalisée. Lisez mon examen complet de Mosaic Foods.

H&M Si vous soupçonnez que le chef à domicile pour lequel vous magasinez a couvert le matériel de cuisine, envisagez quelque chose pour ajouter de l’ambiance à la table du dîner. Ce bougeoir en grès moderne de H&M est exactement ce qu’il vous faut et peut être acheté pour seulement 25 $. Si cela ne correspond pas à l’ambiance, vous pouvez faire défiler des dizaines de chandeliers uniques sur Etsy jusqu’à ce que vous trouviez un ajustement parfait.

Le Creuset Si un chef sur votre liste de cadeaux manque d’un four hollandais, le hollandais rond de 3,5 pintes de Le Creuset est une évidence. Ils vous féliciteront chaque fois qu’ils sortiront cette casserole élégante et durable pour faire une sauce lente, braiser ou soupe. Ces marmites françaises de luxe peuvent coûter plus de 500 $, donc cette étiquette de 150 $ pour le 3,5 pintes (une bonne taille pour cuisiner pour deux ou trois) est un bon vol.

Laguiole Bien que vous ne l’utilisiez peut-être pas à chaque repas et qu’un bon couteau de chef fonctionne à la rigueur, avoir un bon couteau à découper est un baiser de chef total lorsque vous en avez besoin. L’élégant ensemble couteau à découper et fourchette de Laguiole est prêt pour les fêtes de fin d’année et est logé dans un plateau en bois pour un rangement sûr.

Si vous êtes un fan de Star Wars qui aime le fromage, cette planche à fromage et cet ensemble d’outils Death Star sont un incontournable. Le plateau à fromage est fabriqué à partir de bois d’hévéa respectueux de l’environnement avec plus de 81 pouces d’espace de service. Le dessus pivotant s’ouvre pour ranger quatre outils à fromage en acier inoxydable : un couperet pour le fromage friable ; une raboteuse pour fromage à pâte dure; un couteau à pointe de fourchette et un couteau à fromage à pâte dure classique et un écarteur.

Riviera Seafood Club Il y a les cadeaux que nous pensons que les gens veulent et les cadeaux qu’ils absolument vouloir. Un morceau absolument magnifique de ventre de thon de qualité sushi est ce dernier pour un gourmet, je le promets. Si vous cherchez à donner un morceau spécial de ventre de thon, de hamachi ou de sériole, je vous suggère ce fournisseur familial de fruits de mer en ligne basé à Los Angeles. La famille Ito se procure certains des meilleurs poissons haut de gamme de qualité sushi, ainsi que des prises plus courantes comme saumon sauvagecrevettes et unagi. Riviera expédie du poisson frais ou surgelé dans les 50 États et à Washington, DC, et la plupart sont de qualité sashimi, ce qui signifie que vous pouvez trancher et manger – aucune cuisson nécessaire. C’est aussi un prix raisonnable pour la qualité avec un filet de thon rouge à partir de 25$.

Éviter À moins que le gourmet de votre liste ne connaisse très bien les couteaux, il est probable qu’il ait un couteau de chef occidental par défaut. Ces couteaux plus lourds et plus volumineux sont parfaits pour hacher les bêtes de somme, mais un couteau de style japonais plus léger comme cette lame de chef Mac Classic — notre premier choix pour le meilleur couteau de chef japonais en 2022 — est meilleur pour les coupes complexes, les tranches fines, les dés et les chiffonnades . Je pense certainement qu’il vaut la peine d’avoir à la fois un couteau occidental et un couteau japonais dans votre collection.

Aarké Faire de l’eau de Seltz à la maison est une bonne idée. Cela vous fera économiser de l’argent et empêchera des tas de canettes d’encombrer le système de recyclage. De plus, plus besoin de les traîner sur le trottoir. SodaStream est la marque la plus connue, mais Aarke a battu les fabricants de seltz en plastique en matière de style. Le carbonateur Aarke est fabriqué en acier inoxydable. Il utilise également les mêmes cartouches de CO2 SodaStream, qui sont faciles à trouver et ont une excellente politique d’échange qui ne vous coûtera que 15 $ par bouteille.

Etsy J’ai sauté sur une belle paire de baguettes en bois la dernière fois que j’étais dans l’excellent Chinatown de San Francisco et je suis content de l’avoir fait. C’est beaucoup plus agréable que de manger avec ces bâtonnets à emporter bon marché. Ces jolies baguettes en érable spalted sont faites à la main et chacune est donc unique. Associez-les à un pot de chili croustillant et vous avez un super cadeau.

Airelle Le shaker à cocktail existe depuis longtemps mais il manque d’innovation. Cette élevé Le shaker de Huckberry est à double paroi pour que vos mains ne gèlent pas et a un couvercle antiadhésif pour que vous ne le marteliez pas dans la cuisine comme un maniaque pour entrer dans votre boisson. Il est également assez grand pour préparer quatre boissons à la fois. C’est peut-être le shaker parfait.

Ferme de rêve Plus tôt cette année, je me suis amusé à jouer avec les ustensiles de cuisine innovants de Dreamfarm, dont la plupart m’ont fait penser: “Duh, pourquoi n’y ai-je pas pensé?” J’ai particulièrement aimé la cuillère de service en silicone qui se transforme en une louche et repose sur une charnière, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’un repose-cuillère pour éviter de salir le comptoir. J’ai aussi creusé le Chopula, une spatule avec un bord tranchant pour que vous puissiez hacher les choses qui sont déjà dans la casserole. Achetez un ensemble amusant et coloré de cinq ustensiles de cuisine Dreamfarm pour 70 $. Le gourmand sur votre liste vous remerciera certainement et se demandera pourquoi elles ou ils n’y ai pas pensé.

Voler par Jing L’obsession du chili croustillant a atteint un véritable paroxysme chez moi, et je ne suis pas le seul. Le chili croustillant Lao Gan Ma existe depuis bien plus longtemps que la plupart des autres et cette bombe umami croustillante, légèrement épicée et sucrée ajoute une dimension de saveur incroyable aux aliments vierges, y compris les œufs, le poulet, le poisson, les légumes et bien plus encore. Prenez quelques pots à 5 $ à distribuer à tous ceux que vous connaissez qui aiment cuisiner (ou manger, d’ailleurs). Ou accrochez-en deux avec une adorable cuillère à cochon (yup, c’est incroyable sur le porc) pour servir pour 21 $ sur Amazon.

BrutÉpiceBar C’est un autre cadeau pour un gourmet ou un chef à domicile qui est à peu près aussi infaillible que possible. Chaque chef utilise des épices, mais parfois nous sommes limités par région ou par une maigre sélection à l’épicerie. RawSpiceBar ouvre un monde de mélanges d’épices passionnants pour moins de 12 $ par mois, en envoyant des mélanges d’épices mondiales fraîchement moulues à la maison de votre cadeau avec des idées de recettes pour les essayer. Vous pouvez offrir un abonnement d’un, trois, six, neuf ou douze mois ou acheter une carte-cadeau pour la personne figurant sur votre liste.

Fabriqué en Vous aurez peut-être besoin de différents types d’ustensiles de cuisine en fonction de ce que vous préparez et des résultats que vous recherchez. Pour saisir des steaks, des hamburgers, des côtelettes de porc et d’autres viandes, il est difficile de battre l’acier au carbone. D’une part, il retient bien la chaleur, devient et reste plus chaud que Hadès, mais il est également plus léger que la fonte, vous pouvez donc le manœuvrer facilement sur la cuisinière. Associez cette poêle élégante à une boîte de morceaux de viande de qualité provenant de l’un de nos bouchers en ligne préférés.

Ooni Je suis un grand fan du four à pizza à domicile. Pas seulement pour la pizza, mais pour toutes sortes de préparations de repas lorsque vous ne voulez pas allumer le four. Vous pouvez cuire des hamburgers, du poisson, des légumes et bien plus encore en très peu de temps puisque ces fours atteignent 900 degrés. Et avec son design élégant et moderne, l’Ooni Koda ferait un ajout élégant et délicieux à l’espace de jardin de n’importe qui.

Vermiculaire La poêle en fonte vermiculaire est une merveille à voir et peut-être le meilleur ustensile de cuisine que j’ai découvert cette année. La société japonaise d’ustensiles de cuisine a réussi à créer une poêle qui retient la chaleur à peu près aussi bien que la fonte épaisse mais pèse une fraction; une casserole de 10 pouces ne pèse que 2,4 livres. La poêle est également très agréable à regarder si ce n’est juste un peu plus difficile à entretenir que la fonte classique. Ce n’est pas un achat budgétaire – 170 $ pour la casserole et 45 $ supplémentaires pour le couvercle frappant – mais c’est l’une de ces folies de cuisine qui, à mon avis, en vaut vraiment la peine.

John Boos & Co. Si vous cherchez quelque chose à un prix plus abordable, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec un Boos. Ce bloc d’érable de 16 x 11 pouces est suffisamment léger pour être jeté dans la cuisine, mais l’érable durera un certain temps si vous en prenez bien soin. C’est peut-être plus un bourreau de travail qu’une pièce maîtresse, mais tout chef à domicile l’appréciera pour de nombreuses côtelettes à venir.

Amazone Sous vide n’a rien de nouveau, mais l’élégant Breville porte la technique à un autre niveau. Non seulement la cuisson des aliments gastronomiques avec cette configuration est plus rapide et plus efficace qu’avec des gadgets similaires, mais elle est également la moitié de la taille de la configuration typique. C’est un incontournable pour le chef à domicile avec un espace limité. Lisez notre revue Joule. Vous recevez des alertes de prix pour Joule

Marché aux poissons de Fulton À moins que vous ne viviez à proximité des quais, le moyen le plus simple d’obtenir des fruits de mer de qualité peut être via l’un de ces grands fournisseurs de poisson en ligne. Fulton Fish Market propose l’une des meilleures sélections du monde – sur le Web ou ailleurs – avec des tas de saumons sauvages, de truites, de pétoncles, de crustacés, de caviar et plus encore pour des cadeaux comestibles uniques qu’un amateur de nourriture appréciera. Prenez un lot et faites livrer ce cadeau unique directement au domicile de votre cadeau. Ils apprécieront certainement de faire un voyage de moins au marché. Attrapez les meilleurs services de livraison de fruits de mer de 2022.