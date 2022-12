Meilleurs cadeaux de bar et d’alcool pour un mixologue à domicile

Le cadeau d’une bonne bouteille d’alcool ou d’un accessoire de bar accrocheur est particulièrement apprécié pendant les vacances. Si vous recherchez les meilleurs cadeaux de bar à offrir en 2022, nous avons secoué et remué pour trouver des idées de première classe pour l’amateur de cocktails ou le barman à domicile sur votre liste.

À la rigueur, j’ai toujours trouvé qu’une bouteille d’alcool haut de gamme ou spéciale avec des sels de rimming, de bons amers ou un ensemble de verres élégants peut être une véritable victoire en cadeau pour un barman amateur. Que ce soit pour une gorgée de whisky, un gobelet de tequila ou un chien de martini, cette liste couvre les bases pour tout type d’amateur de cocktails. Et il y a des cadeaux de bar de Noël pour tous les budgets, des bas de Noël aux folies appropriées.

Alors, que vous vous vouliez le Cosmopolite tapez ou c’est quelque chose d’un peu plus démodéce sont les meilleurs cadeaux bar, alcool et cocktail à offrir en 2022.

Verve Culture Je trouve que les presse-agrumes portables sont pour la plupart inefficaces et me tuent les poignets. Bref, le jus ne vaut pas la peine d’être pressé. Les centrifugeuses de comptoir dans lesquelles vous mettez plus de punch donnent de meilleurs résultats et moins de visites chez le physiothérapeute. J’adore le look et la convivialité du modèle rétro de Verve Culture, d’autant plus qu’il attrape les graines et la pulpe pour vous.

Camp élevé C’est rare qu’un shaker m’excite encore autant mais le Camp élevé le shaker est spécial. Il est vaguement conçu pour le camping ou la boisson en plein air puisque vous pouvez soit le secouer et le verser, soit le laisser et le shaker se transforme en un highball facile à boire. Il a également fière allure en cuivre, en acier inoxydable ou en bronze à canon et tout s’emboîte de manière sûre et compacte. Vous pouvez (et devriez) le faire graver pour 20 $ de plus.

Mains sur terre Les fleurs comestibles sont très présentes sur les réseaux sociaux ces jours-ci, et c’est parce qu’elles rehaussent l’apparence de n’importe quel aliment ou boisson. Pour les hôtes de l’happy hour, placez un sac de fleurs comestibles Hands on Earth sur eux pour injecter un peu de magie printanière à la prochaine tournée de cosmos ou de side-cars. Vous recevez des alertes de prix pour Fleurs comestibles

Frais Frères En tant qu’épice du monde de la mixologie, il n’y a probablement pas d’ingrédient plus amusant à expérimenter pour un barman à domicile que les amers. Fee Brothers prépare un pack de cinq avec des cocktails amers uniques comme la menthe et la pêche en plus des recettes plus traditionnelles. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble amer Fee Brothers

Libbey Une chose qu’un barman à domicile appréciera toujours, c’est une bonne verrerie. Ces coups Libbey sont assez robustes pour les faire glisser sur le bar mais assez délicats pour faire vraiment ressortir votre Sidecar ou Brandy Alexander. Vous recevez des alertes de prix pour Verres Coupe (lot de 4)

Etsy De bons sels de rimming peuvent faire passer un cocktail de 7 à 10 avec quelques tourbillons de verre. Cet ensemble comprend à la fois du sel de margarita épicé et aux agrumes et un pour Bloody Marys.

Verve Culture Ces verres marocains soufflés à la bouche sont disponibles en quatre choix de couleurs et en deux tailles. Les verres plus petits sont incroyablement polyvalents et parfaits pour une margarita à l’ancienne ou même juste du scotch on the rocks. Ils sont également durables et le cône intérieur empêche les déversements, ce qui les rend parfaits pour les fêtes,

Rosle Un ouvre-bouteille peut sembler un vieux chapeau et pas du tout un cadeau. Le modèle en acier inoxydable brillant et robuste de Rosle aimerait que vous reconsidériez. Associez-le à une belle grande bouteille de 4 packs de La Fin Du Monde et vous avez un très beau cadeau. Vous recevez des alertes de prix pour Ouvre-bouteille Rosle

Cuillère à mélanger Ce que j’aime à propos de Shaker Spoon, c’est que non seulement tous les ingrédients (moins l’alcool) sont emballés pour que vous puissiez faire des cocktails intéressants, mais ce qui est inclus serait vraiment difficile à trouver n’importe où localement. Nous parlons d’amers artisanaux à la cerise et à la vanille, d’arbustes d’ananas et d’une bouteille de spritz d’hydrolat de sauge blanche. Il existe des recettes pour chaque boîte thématique comme Fall for Mezcal ou All Eyes on Rye, mais vous pouvez également vous amuser à expérimenter avec les ingrédients. Chaque boîte coûte environ 50 $ (un mois coûte 59 $ mais c’est moins cher si vous vous abonnez). Quoi qu’il en soit, cela donnera beaucoup d’inspiration pour les cocktails au barman en herbe de votre liste.

Bloomingdale’s Je sais que Halloween est fini, mais ces moules à glace crâne sont amusants toute l’année. Ils sont faciles à utiliser et fonctionnent très bien (vous pouvez vraiment voir clairement le crâne). Pour un barman qui aime un peu le kitsch, associez-le à une bouteille de bon alcool à mélanger. Vous recevez des alertes de prix pour Moule à glace Skull

Bonne Maman Une bonne confiture ou gelée est mon hack de cocktail préféré de tous les temps : les conserves de fruits de haute qualité, comme celles-ci infusées avec de l’alcool de Brooklyn Preserves, sont des ingrédients de mixologie amusants et sous-estimés. Un peu de confiture d’abricot dans un whisky à l’ancienne ou de jalapeño à la framboise dans une margarita donnera de la douceur et une saveur de fruit distincte pour que vous puissiez renoncer à cette pression laborieuse et à la simple fabrication de sirop. Associez ces confitures à une belle bouteille de seigle ou de bourbon, et vous avez entre les mains un très excellent cadeau pour le mixologue en herbe.

Amazone Pimentez les choses avec cet ensemble mortier et pilon en fonte petit mais robuste. Cet outil de barre éliminera le besoin de sol épicespulvérisant des grains de poivre entiers et graines de fenouil pour assurer une saveur plus fraîche et des arômes plus forts dans votre boisson. Dans le processus, vous obtiendrez également une séance d’entraînement amusante et un soulagement du stress. Il y a une raison pour laquelle cet ancien robot culinaire a résisté à l’épreuve du temps. Vous recevez des alertes de prix pour Mortier et pilon en fonte

Macy’s Si vous recherchez un type Don Draper qui apprécie un peu le style vintage, ce seau à glace en a à revendre. Vous recevez des alertes de prix pour Seau à glace orbe Prince of Scots

Verve Culture Il s’agit essentiellement d’un ensemble de dégustation de tequila déguisé en infusion kit, mais c’est un ensemble de dégustation de tequila sacrément sympa. Les verres soufflés à la main sont juste assez grands pour contenir un petit cocktail de margarita ou de tequila. Vous recevez des alertes de prix pour Kit d’infusion et de dégustation Tequila

Sur la Table Une belle solution pour l’amateur de cocktails qui préfère les boissons agité et non secoué. Vous vous demandez pourquoi vous en auriez besoin ? Si vous demandez à un expert, il vous dira que la plupart des cocktails à base de liqueurs brunes comme le bourbon, le cognac et le rhum brun vieilli doivent être mélangés, et non secoués. Vous recevez des alertes de prix pour Verre à mélanger en cristal Viski

Amazone Vous pouvez équiper un chariot de bar pour environ 44 $ avec cet élégant noir mat métallique Ensemble de shaker Boston. Il contient tous les outils essentiels : shaker, passoire, doseur, pilon, cuillère de bar et pinces. Il est disponible en cuivre et en argent pour se coordonner avec votre décoration intérieure. Une autre option est celle-ci Accessoire cocktail 10 en 1, qui est essentiellement un couteau suisse pour l’happy hour. C’est une belle alternative si la personne sur votre liste travaille avec un espace limité, comme dans un petit appartement ou même un camping-car sillonnant le pays (en toute sécurité), un cocktail à la fois. J’en ai un moi-même et je m’en sers tout le temps. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble shaker à cocktail

JA Henckels Je pense qu’une belle planche de bar est un excellent cadeau pour le mixologue à domicile. Toutes les planches à découper ne sont pas créées de la même manière et si vous coupez beaucoup de citrons et de limes juteux, vous en voudrez une avec un réservoir pour récupérer le jus. Si vous êtes assez agile, vous pouvez même incliner la planche et la verser dans un shaker. Cette planche Henckel est vendue à un prix raisonnable de 16 $ et est livrée avec deux couteaux utilitaires – un à éplucher, un dentelé – pour couper les fruits et faire des garnitures délicates. Vous recevez des alertes de prix pour JA Henckels planche de bar et ensemble de couteaux

Lénox Ce kit est très chic et contient tous les indispensables du bar (sauf le shaker) dont un seau à glace au look vraiment rétro. Ce n’est pas bon marché, mais le mixologue à la maison élégant sur votre liste fera des flips pour cette collection. Vous recevez des alertes de prix pour Kit barre rétro Lenox

Amazone Pour un choix plus cher, cette petite planche Boos est parfaite pour trancher des citrons verts, d’autres agrumes ou de petites garnitures. Considérez cela comme la Cadillac des planches de bar avec un véritable bac d’égouttage pour recueillir le précieux jus d’agrumes à réutiliser pour la prochaine margarita. Brillant, non ? De plus, c’est un John Boos, vous pouvez donc être assuré qu’il s’agit d’un bois de première qualité. Vous recevez des alertes de prix pour Planche de bar John Boos & Co.

