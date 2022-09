Meilleurs câbles Thunderbolt 4 et USB4

Avec l’arrivée de Thunderbolt 4, choisir le bon câble pour les ordinateurs et appareils USB-C et Thunderbolt est devenu beaucoup plus facile.

La réponse courte, que je vais expliquer ici, est que si vous recherchez absolument le meilleur câble à acheter pour USB-C, Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, vous devez viser un câble Thunderbolt 4 certifié Intel. Il en va de même pour USB-C et USB4.

Si quelqu’un a besoin d’acheter un câble Thunderbolt 3 dès maintenant, il peut tout aussi bien acheter un câble Thunderbolt 4 universel car il est rétrocompatible avec tout, et il a l’avantage de pérenniser son câble.

Coup de foudre 4 ; Actif ou passif?

Les câbles USB-C et Thunderbolt peuvent être « Passifs » ou « Actifs ».

Un câble actif comprend de petits circuits électroniques (appelés resynchronisateurs) qui augmentent l’intensité des données transportées par le câble, ce qui peut arrêter la dégradation du signal due à la longueur du câble. C’est pourquoi ils coûtent plus cher que les câbles passifs plus simples qui transportent simplement les données qui sont transférées à travers eux, mais à un rythme de plus en plus lent plus la distance est longue.

Les données ne peuvent parcourir qu’une certaine distance avant que l’intégrité du signal ne commence à se dégrader, et plus les données s’exécutent rapidement, plus la dégradation se produit rapidement.

Dans la génération précédente, il était important de faire la distinction entre passif et actif pour la rétrocompatibilité, mais avec Thunderbolt 4, ce n’est pas aussi important puisque tous les câbles TB4 sont rétrocompatibles avec Thunderbolt 3, USB4, USB 3.0, USB 2.0, etc., contrairement à Câbles actifs Thunderbolt 3 rétrocompatibles uniquement avec USB 2.0 (à un débit plutôt pathétique de 480 Mbps).

Avec Thunderbolt 3, des câbles aussi longs que 2 m devaient être actifs pour atteindre une bande passante de 40 Gbps. La longueur maximale d’un câble Thunderbolt 3 passif n’est que de 0,8 m avec une bande passante complète de 40 Gbps ou de 2 m avec une bande passante de 20 Gbps.

• Explication des vitesses USB

USB-IF, le forum officiel des implémenteurs USB, dicte que les câbles passifs USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) doivent mesurer au plus 2 mètres, tandis que les câbles USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ne peuvent atteindre que 1 mètre s’ils doivent continuer à transférer données à sa vitesse maximale. Cependant, un câble USB-C 3.2 Gen 2 actif peut mesurer jusqu’à 3 m de long.

Qu’est-ce que Thunderbolt 4 ?

Thunderbolt 4 est la dernière version de la gamme Thunderbolt d’Intel. Il est rétrocompatible avec Thunderbolt 3 et USB-C et présente de nombreux avantages.

Tous les câbles Thunderbolt 4 certifiés fonctionnent avec tout, y compris USB4, USB 3.2, USB 3.1 et même USB 2.0, quelle que soit leur longueur.

Thunderbolt 4 permet un transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s, une alimentation électrique (PD) de 100 W et le chargement d’un ordinateur portable. C’était le cas de Thunderbolt 3, mais certains PC et ordinateurs portables Windows utilisaient des versions réduites. Pour être officiellement certifié Thunderbolt 4 par Intel, tous les fabricants doivent fournir les meilleures spécifications proposées par TB4.

C’est pourquoi nous recommandons les câbles Thunderbolt 4 même si vous ne possédez pas encore d’ordinateur TB4.

TB4 peut également prendre en charge des écrans haute résolution jusqu’à 8K (7 680 x 4 320) ou n’importe quel moniteur USB-C. L’achat d’un écran USB-C signifie que vous pouvez utiliser un câble Thunderbolt 4 beaucoup plus fin qu’un câble DisplayPort ou HDMI. Il peut également être utilisé avec de nombreux appareils autres que les écrans, contrairement aux câbles vidéo.

Auparavant, les câbles de 2 m ne pouvaient pas être utilisés avec les moniteurs USB-C, une limitation corrigée par Thunderbolt 4.

Avantages de Thunderbolt 4

Prise en charge de deux écrans 4K ou d’un écran 8K

Bande passante 40Gbps

PCIe à 32 Gbit/s pour des vitesses de stockage de données allant jusqu’à 3 000 Mo/s

Prise en charge des stations d’accueil avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4

Jusqu’à 100 W de charge PD sur au moins un port d’ordinateur

Sortez l’ordinateur du mode veille en touchant le clavier ou la souris lorsqu’il est connecté à une station d’accueil Thunderbolt

Protection d’accès direct à la mémoire (DMA) Intel VT-d pour empêcher les attaques DMA physiques

Avec Thunderbolt 3, seuls les câbles passifs étaient rétrocompatibles, ce qui signifie que les câbles TB3 actifs plus longs ne fonctionnaient qu’avec les appareils Thunderbolt.

En comparaison, même les câbles Thunderbolt 4 de 3 m prennent en charge toutes les versions d’USB, donc l’achat de Thunderbolt 4 assurera l’avenir de votre achat de câble et offrira une rétrocompatibilité.

Avec un câble TB4, vous gagnez en polyvalence pour connecter des périphériques USB-C aux ports Thunderbolt.

De plus, comme Thunderbolt 4 prend en charge USB4, si quelqu’un a besoin d’un câble USB4, il peut utiliser un câble Thunderbolt 4.

L’un des avantages des câbles Thunderbolt 4 pour les utilisateurs USB4 est que les câbles Thunderbolt 4 prennent toujours en charge jusqu’à 40 Gbit/s. L’USB4 est évalué à 20 Gbit/s ou 40 Gbit/s, donc TB4 est prêt pour les deux.

Alors qu’un câble Thunderbolt 4 peut être passif même à 2 m, certains sont actifs, et nous l’avons indiqué dans les critiques ci-dessous, le cas échéant.

Vous pouvez connecter un chargeur mural puissant jusqu’à 100 W, mais notez que la fonctionnalité de charge Thunderbolt et USB-C dépend des capacités de charge de votre ordinateur hôte. Certains fabricants de PC Windows limitent la charge sur leurs ports. Quoi qu’il en soit, un câble TB4 est capable du maximum.

Comme Thunderbolt 3, les ports et câbles Thunderbolt 4 affichent le petit logo en forme d’éclair, ce qui permet de différencier le TB4 de l’USB4 et des anciens ports USB-C 3.2. Les câbles Thunderbolt 4 incluent un petit numéro 4 sous le logo de l’éclair.

Voici les meilleurs câbles Thunderbolt 4 disponibles aujourd’hui.

Câble CalDigit Thunderbolt 4 / USB4 (passif, 0,8 m) Le câble Thunderbolt 4 / USB4 le plus court et le plus abordable de Caldigit mesure 0,8 m, soit environ 2,6 pieds. Il est certifié Intel et d’une qualité que vous pouvez attendre de l’un des principaux fabricants de stations d’accueil, de concentrateurs et d’accessoires Thunderbolt, construit avec des matériaux haut de gamme pour maintenir des performances constantes et réduire la chaleur. Il comprend des puces E-Marker à chaque extrémité du câble, qui communiquent avec les appareils connectés pour fournir la bonne quantité d’énergie afin d’éviter d’endommager vos appareils en raison d’un excès de puissance. Il est rétrocompatible avec Thunderbolt 3, USB4, USB 3.2, USB 3.0 et USB 2.0. Câble Apple Thunderbolt 4 Pro (actif, 3 m) Avec une longueur de 3 m (près de 10 pieds), Apple vend le câble Thunderbolt 4 le plus long que vous puissiez obtenir. En tant que tel, vous paierez une prime, mais si vous avez besoin du câble le plus long, c’est le seul spectacle en ville en ce moment. Il est joliment tressé et promet de ne pas s’emmêler lorsqu’il est enroulé. Qui a besoin d’un câble Thunderbolt de 3 m ? La plupart des ordinateurs se trouvent à moins d’un mètre ou deux de la station d’accueil, de l’écran ou d’autres appareils connectés, il est donc probablement destiné à un environnement de production professionnel où un appareil externe, tel qu’un stockage partagé, n’est pas à proximité, Câble CalDigit Thunderbolt 4 / USB4 (actif, 2 m) Si vous avez besoin d’un long câble Thunderbolt 4 ou USB4, recherchez une longueur de 2 m. Grâce à la magie de Thunderbolt 4, un câble aussi long n’a pas besoin d’être “actif” pour conserver sa pleine charge de données à cette longueur, mais ce câble dispose d’amplificateurs pour maintenir le signal fort d’un bout à l’autre. Comme son câble T4/USB4 de 0,8 m, le câble de 2 m est rétrocompatible, dispose de la technologie E-Marker et bénéficie d’une garantie de deux ans. Câble Apple Thunderbolt 4 Pro (1,8 m) Le câble Thunderbolt 4 Pro d’Apple est tressé dans un design qui, selon lui, s’enroulera sans s’emmêler, ce qui est une joie avec n’importe quel câble. C’est plus cher que la plupart, mais c’est Apple pour vous. Vous pouvez acheter des câbles de 2 m pour beaucoup moins cher auprès d’autres fabricants. Cable Matters Câble USB4 Thunderbolt 4 (passif, 0,8 m) Cable Matters, comme son nom l’indique, est en quelque sorte un spécialiste des câbles et propose un câble Thunderbolt 4 / USB4 de 0,8 m certifié Intel, rétrocompatible et capable de tous les avantages de la nouvelle norme T4. Ses câbles T4/USB4 sont dotés de puces de répéteur actives qui amplifient le signal, préservant les performances complètes de 40 Gbit/s. Cable Matters Câble USB4 Thunderbolt 4 (actif, 2 m) Une longueur de 0,8 m est probablement suffisante pour connecter votre ordinateur portable ou votre PC à une station d’accueil à proximité, mais elle peut être trop courte pour se connecter à ce deuxième ou troisième écran. Cable Matters vend un câble Thunderbolt 4 de 2 m certifié Intel qui est également compatible avec USB4. C’est un câble actif, il a donc un chipset qui amplifie le signal de données sur une si longue distance. 2 m devraient suffire si vous devez vous connecter à un appareil, tel qu’un moniteur, qui se trouve à une certaine distance de votre ordinateur portable ou de votre station d’accueil. Cable Matters Câble USB4 (passif, 0,8 m) Bien que les câbles Thunderbolt 4 soient compatibles avec USB4, tous les câbles USB4 ne fonctionnent pas avec Thunderbolt 4. Ce câble haut de gamme est certifié pour fonctionner avec USB4 à une bande passante complète de 40 Gbit/s. Câble OWC Thunderbolt 4 / USB-C (passif, 0,7 m) OWC fabrique des accessoires de qualité, destinés en particulier aux utilisateurs de produits Apple. Son câble Thunderbolt 4 et USB4 est universel et certifié par Intel, mais disponible à partir de 0,7 mètre de long. Un câble de 1 m est également disponible. Il a une garantie de trois ans et est compatible avec USB-C, Thunderbolt 3 et, bien sûr, Thunderbolt 4. Câble OWC Thunderbolt 4 / USB-C (passif, 2 m) Ce câble OWC Thunderbolt 4 mesure 2 m de long, fonctionne avec USB4 et est rétrocompatible avec Thunderbolt 3 et USB-C. Sa garantie de trois ans devrait vous donner confiance dans sa longévité. Câble Thunderbolt 4 enfichable (Passif, 1m) Le câble Thunderbolt 4 et USB4 enfichable de 1 m (3,2 pieds ou 1 m) est certifié Thunderbolt pour garantir une alimentation de 100 W 20 V/5 A, des vitesses de transfert de données de 40 Gbit/s et la prise en charge de deux écrans 4K ou d’un écran 8K. Il est livré avec une garantie de deux ans. Câble Thunderbolt 4 enfichable (Actif, 2m) Tout comme son frère demi-court, le câble Plugable Thunderbolt 4 et USB4 de 2 m (6,4 pieds) est entièrement certifié et suffisamment long pour s’étirer sur toute la longueur de votre bureau. C’est un câble actif, ce qui signifie que le signal de données est amplifié pour s’assurer qu’il ne se dégrade pas sur la longueur de 2 m. Câble Spigen USB 4 pour Thunderbolt 4 (Passif, 0,8 m) Spigen fabrique des câbles décents et possède son propre câble USB4 et Thunderbolt 4 de 0,8 m dans le noir obligatoire, bien que curieusement sans la marque à 4 icônes. La société affirme que sa technologie Durabend signifie que le câble a une “durée de vie de courbure” de plus de 10 000. Câble Anker Thunderbolt 4 (passif, 0,7 m) Le câble Thunderbolt 4 d’Anker est un peu plus court que la plupart à 0,7 m (2,3 pieds), mais il est entièrement certifié Intel et pourrait attirer les utilisateurs qui n’ont plus besoin d’un câble. Parfois, un câble plus court est simplement préférable pour éliminer l’encombrement des câbles.

Qu’est-ce que l’USB4 ?

USB4 prend le relais de l’USB 3.0 à 3.2 souvent déroutant, offrant des vitesses de données de 20 Gbps ou 40 Gbps. Il utilise le même connecteur Type-C arrondi et réversible que USB-C, Thunderbolt 3 et 4.

Un câble Thunderbolt 4 est également un câble USB4, mais tous les câbles USB4 ne seront pas certifiés pour une utilisation avec Thunderbolt 4 ou même Thunderbolt 3, ce qui est une autre raison pour laquelle un câble TB4 est notre recommandation universelle.

L’USB4 est plus efficace que les anciennes variantes USB pour le partage entre les protocoles de données et d’affichage, car il peut surveiller de manière dynamique les besoins en bande passante pour les écrans connectés et économiser la bande passante restante pour le transfert de données. Les anciens USB divisent simplement la bande passante en deux pour l’affichage et les données.

USB4 peut prendre en charge la livraison d’alimentation jusqu’à 100 W.

Et, comme Thunderbolt 4, USB4 est rétrocompatible avec USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

Un câble USB4 certifié comportera le logo USB plus le numéro 20 ou 40 selon la vitesse (20 Gbps ou 40 Gbps) à laquelle il est évalué.

Plus de détails sont disponibles sur Thunderbolt 4 contre Thunderbolt 3 contre USB4.

Appareils Thunderbolt 4

Alors qu’un câble Thunderbolt 4 fonctionnera avec les anciens appareils Thunderbolt 3 et USB-C, de nouvelles stations d’accueil et concentrateurs Thunderbolt 4 sont disponibles pour tirer parti de la possibilité d’inclure plusieurs ports T4.

Le Caldigit Element Hub dispose de quatre ports Thunderbolt 4 (et de quatre ports USB-A 10 Gbit/s !). Le concentrateur OWC Thunderbolt et la station d’accueil Anker Apex Thunderbolt 4 incluent également quatre ports TB4 et des ports USB-A supplémentaires.

Lisez nos tests et critiques des meilleurs hubs et docks Thunderbolt 4 et USB4.