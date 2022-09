Meilleurs câbles courts : USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Alimentation

Mis à part le fait indéniable que les câbles ne devraient pas exister dans ce qui est censé être un monde sans fil, l’une des choses les plus frustrantes à propos des câbles est leur longueur.

Les fabricants de câbles se délectent de la durée de fabrication de ces serpents numériques. Qui diable a besoin d’un câble USB de 10 mètres, ou même d’un câble HDMI de 2 m ?

Vous pouvez acheter un câble de charge Lightning de 3 m (10 pieds). Quel maniaque a besoin de ça ? Il y a un câble micro USB de 4,5 m (15 pieds), ce qui n’est acceptable que dans la mesure où la plupart d’entre nous veulent être aussi loin que possible de ce connecteur fastidieux.

Il y a des câbles qui viennent avec des gadgets que Tarzan aurait pu balancer dans la jungle. Ceux-ci existent uniquement pour faire trébucher les visiteurs sans méfiance et abuser de l’esthétique domestique.

Ces câbles apparemment sans fin forment de vilains nœuds de frustration derrière nos bureaux, téléviseurs et consoles de jeux.

Et plus le câble est long, plus les performances sont mauvaises – d’accord, il peut s’agir d’une légère réduction de la force du signal entre un câble de 1 m et un câble de 5 m, mais c’est toujours inutile.

Les câbles d’alimentation sont un autre câble qui se présente principalement en mètres de stupidité. Si vous avez besoin de 5 m de câble, pourquoi ne pas simplement installer une autre prise de courant là où vous en avez besoin ? Cachez plutôt les câbles électriques dans vos murs ou derrière des plinthes.

Ici, nous célébrons les câbles courts et exhortons tout le monde à adopter des bureaux, des téléviseurs et des PC plus rangés.