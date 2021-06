Meilleurs buts, meilleures passes décisives et meilleurs arrêts de l’Euro 2016

Revivez le meilleur de l’Euro 2016 alors que nous sommes à quelques jours du début de l’Euro 2020.

MEILLEURS OBJECTIFS

1. Robson Kanu

Robson-Kanu était un joueur clé pour le Pays de Galles à l’Euro 2016, où il a marqué un but époustouflant contre la Belgique en quart de finale, mais Kanu a été exclu de l’équipe de Page après avoir été exclu du camp d’entraînement de l’équipe au Portugal la semaine dernière. L’Euro 2016 a peut-être été la première expérience du Pays de Galles lors de l’événement international phare de l’UEFA, mais ils étaient qualifiés pour le prochain tournoi qui devrait avoir lieu dans quelques jours.

2. Antoine Griezmann

Vous souvenez-vous? Il reçoit le ballon près de la ligne médiane et effectue une belle course jusqu’à la surface de réparation de l’Islande et le frappe à la dernière seconde en marquant un but. Le prochain tournoi mettra en vedette Antoine Griezmann après avoir été nommé dans l’équipe de France par l’entraîneur de l’équipe nationale Didier Deschamps.

3. Éder

Nous savons tous que le but marqué par Eder contre la France en finale signifiait tellement pour le Portugal et plus important encore pour Ronaldo car il s’est blessé au milieu du match et n’a pas pu jouer. Eder était le remplaçant de Ronaldo et il savait que la pression était immense, mais il s’est frayé un chemin pour son équipe en marquant un beau but et en remportant la coupe UEFA.

4. Marek Hamsik

Le but de Marek hamsik contre la Russie était un but audacieux et confiant alors qu’il entrait à tapis avec son puissant tir visant le coin supérieur pour en marquer un pour l’équipe. Le milieu de terrain Marek Hamsik et sa coiffure mohawk distinctive figureront à l’Euro 2020 car il a été inclus dans l’entraîneur de la Slovaquie.

5. Xherdan Shaqiri

N’oubliez pas que le but à vélo de Xherdan Shaqiri contre la Pologne a laissé tomber tout le monde à cause de l’incroyable jeu qui s’est terminé par un but encore plus incroyable. De grands noms comme Tanguy N’Dombele, Dimitri Payet et Houssem Aouar ont tous été laissés de côté pour les équipes de l’EURO 2020.

TOP AIDE

1. zil

Ozil donnant un centre bas alors que Schweinsteiger le tapotait dans le filet contre l’Ukraine. Pour l’EURO 2020, Ozil a été exclu de l’équipe européenne après que Schweinsteiger a été transféré dans l’équipe provisoire d’Allemagne.

2. Léonard Bonucci

La brillante passe décisive de Leonardo Bonucci à Emanuele Giaccherini depuis la demi-ligne contre la Belgique a été un moment que tout le monde chérira et dont tout le monde se souviendra vivement alors que Giaccherini utilise son pied gauche pour faire passer le ballon directement à l’intérieur du poteau de but. Leonardo Bonucci sera vu avec l’équipe d’Italie et l’ancien footballeur italien Emanuele Gaiccherini ne fait pas partie de l’équipe d’Italie

3. Nolito

L’aide de Nolito à Morata était une belle alchimie que nous avons tous ressentie alors que Morata a instantanément lancé le ballon avec sa tête marquant un but magnifique. Alvaro Morata jouera avec l’Espagne

4. Nani

Nani donne une passe arrière au talon à Sanches et Sanches fait place au ballon pour traverser le gardien marquant un beau but. Nani faisait partie de l’équipe du Portugal de l’Euro 2016 qui a remporté le championnat d’Europe. Cependant, il a raté l’équipe pour l’EURO 2020 et enfin Sanches sera vu jouer avec le Portugal.

MEILLEURES ÉCONOMIES

1. Yann Sommer

Pendant un moment, nous avons tous pensé qu’il allait marquer ce but contre la Suisse lors du match de l’Euro en 2016 alors qu’il réalisait une belle course, mais Yann Sommer nous a pris toute ma surprise avec ce magnifique arrêt qu’il a fait, qui nous a juste montré à quel point il était concentré et il était rapide. Nous pourrons revivre tout cela dans les prochains matchs de l’Euro et Yann Sommer avec Switzerland Squad.

2. Igor Akinfeev

Igor Akinfeev est certainement l’un des meilleurs gardiens de but. Ses arrêts consécutifs contre l’Angleterre ont montré à quel point il est talentueux et rapide. Les deux tirs au but de l’Angleterre étaient si puissants mais Igor a réussi à sauver les deux tirs. Mais le grand nom est absent de la liste depuis 2018.

3. Hannes Halldorsson

En parlant de réactions si vous vous en souvenez tous, Ronaldo envoie le ballon à son coéquipier alors qu’il le dirige puissamment dans le poteau de but, mais la réaction intelligente de Hannes Halldorsson évite à l’équipe de cacher un but

4. Eidur Smari Gudjohnsen

Gudjohnsen fuyant l’aile gauche a inquiété les supporters portugais, mais Rui Patricio s’avance pour empêcher l’attaquant de tirer et empêche avec succès un but par son double arrêt.

Regardez l’UEFA EURO 2020 – EN DIRECT sur la chaîne Sony Ten 2 à partir du 11 juin

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici