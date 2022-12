Meilleurs buteurs d’Angleterre : Les 10 hommes avec le plus de buts pour les Three Lions, classés !

Alors que Harry Kane bat le record de tous les temps en Angleterre de Wayne Rooney, les fans des Three Lions se préparent à couronner un nouveau roi du banc des pénalités. Mais qui sont les meilleurs buteurs d’Angleterre et comment leurs records se comparent-ils à l’homme montant des Spurs?

FFT vous fait découvrir les plus grands frappeurs de l’histoire du football anglais…

10. Vivian Woodward – 29 buts

(Crédit image : Getty)

Casquettes : 23

Le seul homme de cette liste à avoir plus de buts que de matchs sous un maillot anglais. Woodward était un héros d’avant-guerre, marquant 29 attaquants entre 1903 et 1911. Son ratio de 1,26 buts par match est un exploit étonnant et éloigne Frank Lampard (qui a marqué 29 buts en 106 matchs) de cette liste.

9. Tom Finney – 30 buts

(Crédit image : Getty)

Caps : 76

Le héros de Preston North End des années 40 et 50 a le ratio buts-matchs le plus bas (0,39) de cette liste. Pourtant, cela n’est pas surprenant, étant donné que Finney était plus un ailier qu’un attaquant total.

8. Alan Shearer – 30 buts

(Crédit image : PA Images)

Caps : 63

Le record de 260 buts de Big Al en Premier League semble être sûr pour un bon moment encore, mais son statut de top 10 des buteurs de l’Angleterre pourrait ne pas durer aussi longtemps. Trente buts en 63 apparitions, c’est un excellent retour pour l’ancien skipper, dont l’héroïsme à l’Euro 96 a failli ramener le football à la maison.

7. Nat Lofthouse – 30 buts

(Crédit image : Getty)

Casquettes : 33

Bénéficiant de l’un des meilleurs ratios buts/matchs de l’histoire de l’Angleterre, Lofthouse était un mastodonte du football des années 1950. Ses 285 buts pour Bolton Wanderers font de lui le meilleur buteur de tous les temps des Trotters, tandis que son taux de frappe des Trois Lions le place à une confortable septième place sur la liste.

6. Michael Owen – 40 buts

(Crédit image : PA)

Caps : 89

Malgré une carrière blessée, les 10 années d’Owen dans l’équipe d’Angleterre sont plus que beaucoup de noms devant lui. Il a marqué lors de quatre tournois majeurs distincts, le plus mémorable à l’adolescence lors de la Coupe du monde de 1998 lorsque son but en solo contre l’Argentine a marqué son émergence sur la scène mondiale.

5. Jimmy Greaves – 44 buts

(Crédit image : PA)

Caps : 57

Le nom dans la ligne de mire de Kane au niveau du club, avec Tottenham de Greaves, quelque chose que l’actuel capitaine anglais a dit espérer surpasser à l’avenir. La moyenne de trois buts de Greaves tous les quatre matchs (0,77 buts par match) est la deuxième plus élevée de cette liste.

4. Gary Lineker – 48 buts

(Crédit image : PA)

Caps : 80

Le vainqueur de la Coupe du monde 1986 a marqué 10 buts en tournoi majeur pour l’Angleterre – un record depuis égalé par Kane – et a réussi cinq tours du chapeau internationaux, dont quatre buts contre l’Espagne en 1987 et la Malaisie en 1991. Un penalty manqué contre le Brésil en 1992 aurait égalé le record alors détenu par Charlton.

3. Bobby Charlton – 49 buts

(Crédit image : Getty)

Caps : 106

Le vainqueur de la Coupe du monde 1966 a marqué lors de ses débuts en 1958, deux mois seulement après avoir survécu à la catastrophe aérienne de Munich qui a tué huit de ses coéquipiers de Manchester United. Il a battu le record précédent de Sir Tom Finney et Nat Lofthouse de 30 en 1963 et a marqué deux fois en demi-finale de 1966, terminant un court d’un demi-siècle. Il a finalement vu ses records aux États-Unis et en Angleterre tous deux révisés par Rooney.

2. Harry Kane – 52 buts

(Crédit image : Getty)

Caps : 79

Kane a atteint 50 buts en seulement sept ans de football international, et à raison de 0,7 buts par match, ce qui le place au quatrième rang en termes de buts par match sur cette liste. Il a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde en 2018 et, à 29 ans, il semble certain de devenir le meilleur buteur de tous les temps en Angleterre dans un avenir très proche. Tout le monde peut deviner combien d’autres il peut en mettre pour protéger ce statut.

1.Wayne Rooney – 53 buts

(Crédit image : Getty)

Caps : 120

Également joueur de champ le plus capé d’Angleterre, Rooney n’a marqué qu’une seule fois lors d’une phase finale de Coupe du monde, contre l’Uruguay en 2014, mais ses six buts en Championnat d’Europe le placent au quatrième rang des buteurs anglais lors de tournois majeurs derrière Kane, Gary Lineker et Alan Shearer.