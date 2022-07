Meilleurs bureaux debout de 2022

Travailler à l’extérieur de la maison n’est pas un processus très actif. Il consiste principalement à rester assis à un bureau toute la journée sans détendre votre corps. Cependant, si vous souhaitez rester actif et alerte pendant la journée de travail, les bureaux debout peuvent être une excellente option. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais rester debout et taper sur votre ordinateur est bien mieux pour vous que de rester assis sur une chaise toute la journée. Les meilleurs bureaux debout sont réglables, vous pouvez donc les convertir en bureau assis et vice-versa. Ce niveau de réglage est agréable, surtout si vous travailliez vos jambes et que vous avez besoin de leur donner une pause.

Rester assis pendant de longues périodes n’est pas sain; il est associé aux maladies cardiovasculaires, à l’obésité et à d’autres risques potentiels pour la santé. C’est une mauvaise nouvelle pour les employés de bureau, mais échanger un bureau ordinaire contre une version debout peut faire la différence. Les scientifiques étudient encore l’étendue de la différence de santé entre la position assise et debout, mais certains Des études montrent qu’une personne moyenne brûle huit calories supplémentaires par heure en position debout au lieu d’être assise. D’autres estimations sont nettement plus élevées.

Alors que rester debout au lieu de s’asseoir peut ne pas entraîner de perte de poidsil est toujours démontré qu’il aide à modérer la glycémie plus rapidement après un repas et à réduire le risque de douleurs au dos ou aux épaules (bien que vous puissiez échanger cela contre des douleurs aux jambes ou aux pieds). Découvrez ces conseils sur la façon de positionner votre bureau pour confort maximalque vous soyez assis ou debout.

J’ai testé huit bureaux debout de différents prix, styles et options pour arriver à cette liste de favoris. Chaque modèle est un peu différent, mais ils partagent tous une caractéristique clé : la possibilité d’augmenter ou de diminuer à la demande pour s’adapter à vos besoins spécifiques. bureau à domicile Besoins.

Le Vari est trop grand pour ma maison, mais c’est toujours le meilleur bureau debout avec une installation facile, un design attrayant, des commandes simples et silencieuses et des tonnes d’espace. Pour le prix, je souhaite que celui-ci comprenne un tapis debout, mais c’est mon seul reproche.

L’affichage numérique sur le panneau de commande électrique permet de voir facilement la hauteur de votre bureau et fournit quatre boutons pour régler les hauteurs de bureau personnalisées. Le bureau debout réglable est également livré avec un support de rangement en option pour organiser vos câbles – et quelques crochets robustes pour contenir un sac ou des écouteurs. Et, il n’est pas bruyant lorsqu’il lève et abaisse la hauteur réglable.

Il était également étonnamment facile à installer, étant donné qu’il s’agit du bureau le plus lourd du groupe. J’avais besoin d’aide pour déplacer le haut du bureau sur une surface plane pour l’installation (assurez-vous que la surface est rembourrée pour éviter de la rayer) – et retourner le bureau fini à la fin, mais il y avait un minimum de matériel et quelques étapes impliquées globalement.

À 795 $, le Bureau debout électrique Vari est cher, mais c’est aussi le meilleur bureau debout que j’ai testé. Mesurant 60 pouces de large, avec une profondeur de 30 pouces, offrant un grand espace de bureau et une capacité de poids de 200 livres, le bureau électrique Vari peut facilement contenir une configuration de travail à double écran en utilisant des bras de moniteur et à peu près tous les autres accessoires de bureau ou options de bureau que vous besoin. Ce bureau debout stable est également joli. J’ai eu la finition “bois récupéré”, mais le dessus est vraiment en plastique (bien qu’il n’ait pas l’air bon marché). Les pieds en acier sont très robustes et vous pouvez ajuster les pieds en cas de vacillement.

Megan Wollerton/Crumpe

Tel que configuré, le Uplift Standing Desk V2 que j’ai testé a coûté 846 $. Oui, c’est cher. Mais si c’est dans votre budget, ce bureau haut de gamme vaut la peine d’être considéré. Non seulement ce modèle était plus facile à installer que prévu (vous n’avez besoin que de quelques outils et Uplift inclut des accessoires sans frais supplémentaires pour organiser tous ces câbles d’appareils embêtants), mais c’était de loin le bureau debout le plus personnalisable du groupe.

Vous avez les options de base, y compris cinq tailles de bureau, une poignée de couleurs de cadre (gris, gris foncé, blanc ou noir) et plus de deux douzaines de bureaux, allant du stratifié (le plus abordable) au bois massif. À partir de là, vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs accessoires supplémentaires, tels que des couvercles à œillets qui se vissent dans l’une ou l’autre taille du bureau pour un stockage supplémentaire, des prises et plus encore. Il existe également cinq claviers différents au choix dans une finition noire et trois options de clavier différentes en gris et blanc – et un accessoire de commutateur au pied sans fil si vous souhaitez monter et descendre votre bureau via une pédale à vos pieds (en plus au clavier).

J’ai testé le modèle 48 x 30 pouces avec un cadre blanc et un bureau en bois d’hévéa, avec un œillet porte-gobelet et un œillet d’alimentation (l’œillet d’alimentation apporte deux prises sur votre bureau afin que vous puissiez charger plus facilement votre téléphone ou d’autres appareils portables) et un clavier à palettes sur lequel vous pouvez appuyer vers le haut ou vers le bas pour monter/baisser votre bureau.

Dans l’ensemble, c’est un excellent bureau robuste qui semble suffisamment durable pour résister à des années d’utilisation. Encore une fois, si le prix ne vous effraie pas, pensez à ajouter le Uplift Standing Desk V2 à votre liste restreinte.