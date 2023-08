Meilleurs bureaux debout 2023 : meilleurs bureaux réglables en hauteur

De nos jours, les inconvénients d’une position assise trop longue sont bien documentés.

Un article de Yale Medicine met en lumière des recherches montrant des liens entre la position assise prolongée et le diabète, une mauvaise santé cardiaque, la prise de poids, la dépression, la démence et plusieurs types de cancer. Compte tenu de cette perspective négative, il est logique pour nous d’éviter autant que possible un mode de vie sédentaire.

Mais si vous faites partie des millions de personnes qui travaillent dans un bureau, que faites-vous ? Quitter votre emploi et travailler dans une autre industrie n’est pas réaliste ni même souhaitable pour beaucoup de gens.

Si vous travaillez à domicile, une solution potentielle consiste à remplacer votre bureau habituel par un bureau debout. Augmenter sa hauteur vous permet de travailler confortablement en position debout, ce qui est une bien meilleure option pour votre santé à long terme.

Les options les moins chères sont souvent placées au-dessus de votre bureau existant, mais toutes les entrées de cet article sont appelées bureaux assis-debout. Cela signifie que vous pouvez toujours l’utiliser en mode assis normal, puis passer en position debout quand vous le souhaitez.

Les options ci-dessous sont classées, mais le meilleur bureau debout pour vous dépendra de votre maison et de ce que vous recherchez. Pour vous aider à décider, la section FAQ au bas de cette page comprend des conseils d’achat détaillés.

Meilleur bureau debout 2023

1. SmartDesk Pro autonome – Meilleur dans l’ensemble Avantages Conception attrayante et solide

Réglage étendu de la hauteur

Facile à personnaliser Les inconvénients Configuration frustrante

Cher au Royaume-Uni Prix ​​lors de l’examen :

À partir de 499 $ Vous n’avez peut-être pas entendu parler de la société chinoise Autonomous, mais vous ne devriez pas ignorer le SmartDesk Pro. C’est un très bon bureau debout, combinant un design attrayant avec des matériaux haut de gamme et même un choix de tailles (si vous êtes aux États-Unis). Mais c’est le réglage en hauteur qui distingue ce bureau de ses rivaux. Il peut aller de 66,5 à 132 cm, ce qui en fait un bon choix pour les personnes de grande taille. Vous pouvez également définir quatre positions enregistrées et vous déplacer facilement entre elles. L’assemblage et l’installation du bureau s’avèrent être la plus grande frustration, mais vous n’aurez à le faire qu’une seule fois. Cependant, le prix de départ est beaucoup moins cher aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, avec seulement le milieu de trois tailles (135x74cm) disponibles dans ce dernier. Lisez notre avis complet sur Autonomous SmartDesk Pro 2. Maidesite S2 Pro – Meilleur rapport qualité-prix Avantages Qualité de construction solide

Grande valeur

De nombreuses fonctionnalités Les inconvénients Pas la meilleure gestion des câbles

Ne dépasse pas 120 cm Prix ​​lors de l’examen :

469,99 $ Si vous ne cherchez pas à dépenser autant, le Maidesite S2 Pro est une excellente alternative abordable. La qualité de construction n’a certainement pas été compromise, avec un mélange attrayant de bois et de métal disponible en plusieurs teintes différentes. Il est disponible en versions 120x60cm et 140x70cm, et cette dernière offre suffisamment d’espace pour une configuration à deux écrans. Un rappel discret pour se lever et des hauteurs enregistrées sont deux fonctionnalités intéressantes, mais la gestion des câbles n’est pas la meilleure. Une hauteur maximale de 120 cm pourrait également être améliorée. Mais si c’est la première fois que vous achetez un bureau debout, le S2 Pro est un excellent choix qui vous servira bien. Lisez notre revue complète du bureau debout Maidesite S2 Pro 3. FlexiSpot E1L – Meilleur en forme de L Avantages Conception en forme de L personnalisable

Grande qualité de construction

Grande surface Les inconvénients Réglage en hauteur relativement limité

Instructions de configuration peu claires

Non disponible aux États-Unis La plupart des bureaux debout ont une forme rectangulaire traditionnelle, mais que se passe-t-il si vous voulez le placer dans le coin de la pièce ? C’est là qu’intervient l’E1L de Flexispot. Comme son nom l’indique, sa conception en forme de L vous aide à maximiser l’espace disponible. Vous pouvez même changer le bord le plus long de l’autre côté si vous le souhaitez. Ce design signifie également qu’il a une surface totale plus grande que la plupart des bureaux : vous pouvez choisir entre 160x100cm et 180x120cm. La qualité de construction est également très bonne. Le réglage de la hauteur est légèrement inférieur à celui de certains rivaux à 71-120 cm, mais il peut supporter jusqu’à 100 kg de poids total. Une fois que vous avez terminé l’assemblage déroutant, c’est une excellente option pour la bonne pièce. Lisez notre revue complète du FlexiSpot E1L Avantages Conception élégante mais durable

Configuration très rapide

Ports USB intégrés

Tiroir de rangement dédié Les inconvénients Sujet aux traces de doigts

Ne supporte que 50 kg de poids

Pas la plus grande plage de hauteur Prix ​​lors de l’examen :

499,99 $ Le Flexispot EG8 n’est pas le meilleur bureau debout que vous puissiez acheter, mais il possède certaines fonctionnalités que vous ne trouverez pas ailleurs. Ils comprennent des ports USB intégrés (deux USB-A, un USB-C), vous permettant de charger facilement des appareils jusqu’à 18 W. Vous disposez également d’un tiroir de rangement séparé en dessous, ce qui évite d’encombrer le bureau. Avec un assemblage qui ne prend que 10 minutes et un résultat final attrayant mais robuste, il y a beaucoup à aimer dans le Flexispot EG8. Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant, avec le bureau relativement petit de 122 x 61 cm qui ne peut supporter que 50 kg de poids. Le réglage de la hauteur entre 72 et 121 cm est correct, mais ce serait quand même bien de voir une plus grande plage ici. Et vous devrez supporter quelques traces d’empreintes digitales. Lisez notre revue complète du bureau debout Flexispot EG8 5. Flexispot ED2 – Meilleur pour la facilité d’utilisation Avantages Facile à configurer et à utiliser

Construction de haute qualité

Solide et robuste Les inconvénients Pas beaucoup de réglage en hauteur

Bureau vendu séparément Prix ​​lors de l’examen :

299,99 $ La plupart des bureaux debout peuvent être difficiles à assembler, mais pas le Flexispot ED2. Si vous avez 30 minutes et une certaine expérience dans la construction de meubles en kit, c’est relativement simple. Le bureau continue également d’impressionner une fois entièrement construit. Une construction robuste en métal et en bois lui permet de résister à l’épreuve du temps, en particulier avec un support pouvant supporter jusqu’à 100 kg de poids. Cependant, vous devrez acheter le bureau séparément. Le réglage de la hauteur du bureau est également simple (avec trois préréglages disponibles), mais une plage de 71 à 119 cm est assez limitée. Si vous êtes particulièrement grand ou si vous utilisez une chaise près du sol, ce n’est pas le meilleur choix. En fin de compte, le coût du bureau et des extras optionnels (tels qu’un support de processeur et un plateau de clavier) peut rapidement augmenter, rendant le Flexispot ED2 moins abordable qu’il n’y paraît. Lisez notre revue complète du bureau debout FlexiSpot ED2W 6. Bakker Elkhuizen – Meilleur non électrique Avantages Aucune électricité requise

Facile à utiliser

Conception robuste Les inconvénients Le réglage de la hauteur est fastidieux

Cher

Non disponible aux États-Unis Le Bakker Elkhuizen n’en fait pas assez pour justifier son prix élevé, ce qui est la principale raison pour laquelle il se trouve au bas de cette liste. Cependant, ce bureau a une caractéristique que la plupart des rivaux ne peuvent égaler : la possibilité de régler la hauteur sans être connecté au secteur. Il est alimenté au gaz à la place, bien que se déplacer entre les hauteurs de 74 à 113 cm puisse être un défi. À 120x70cm, le bureau est l’un des plus petits bureaux debout que vous pouvez acheter. La finition blanche unique disponible est également plutôt sans intérêt, et il n’y a aucune des fonctionnalités supplémentaires que vous trouverez sur d’autres bureaux debout ici. En fin de compte, le Bakker Elkhuizen est trop cher pour que la plupart des gens l’envisagent sérieusement. À moins que vous ne vouliez vraiment pas dépendre de l’électricité, il existe de meilleures options (et plus abordables). Lisez notre avis complet sur Bakker Elkhuizen Work & Move Desk Home