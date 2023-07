Meilleurs bureaux 2023 : bureaux debout, bureaux de jeu et tout le reste

195 $ sur Amazon Bureau Fenlo Un bureau économique avec des extras supplémentaires 409 $ sur Amazon Bureau debout électrique moderne du milieu du siècle Fezibo Un bureau d’écriture rencontre un bureau debout Afficher plus (1 article)



Avoir un bureau à la maison est une nécessité, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les étudiants, les artisans, les joueurs et à peu près tout le monde. Chaque maison devrait avoir au moins un bureau. Vous pouvez travailler à domicile ou avoir besoin d’un endroit pour faire vos devoirs. Peut-être êtes-vous un joueur et souhaitez-vous vous lancer dans le streaming Twitch. Toutes les ambitions ci-dessus nécessitent une surface de travail confortable pour réussir.

CNET a eu un « meilleurs bureaux debout » article depuis un moment maintenant, et nous savons ce que le meilleures chaises de bureau et chaises de jeu sont, alors il est temps de vous donner des options au-delà des bureaux debout. Cet article a tout ce dont vous avez besoin, des bureaux debout aux petits bureaux et au-delà.

J’ai passé des heures à construire des bureaux, à déplacer des bureaux et à m’asseoir sur des bureaux, tout cela pour vous donner les informations sur les meilleurs. J’en reçois toujours plus aussi, alors surveillez cet espace pour plus des meilleurs bureaux à mesure qu’ils arrivent.

Laboratoire secret J’ai utilisé beaucoup de bureaux au cours de ma carrière, mais je peux honnêtement dire que je n’ai jamais utilisé un bureau comme le Magnus Pro XL. C’est à la fois la table la plus industrielle, tout en dégageant une énorme énergie de joueur. Mesurant 70 pouces de long et composé presque exclusivement de pièces métalliques, ce bureau n’est pas destiné à être assemblé par une seule personne. Il a fallu près de deux heures pour tout assembler, mais une fois terminé, c’est une œuvre d’art.

Il a un système debout à cinq réglages et les moteurs sont parmi les plus silencieux que j’ai entendus lors de mes tests. Le mouvement est fluide et même si le bureau pèse beaucoup, il se lève rapidement et sans tracas. Je n’avais jamais pensé à utiliser un bureau debout pour jouer auparavant, mais cela aide vraiment à briser les heures d’assise. En savoir plus

Meubles de succursale À première vue, le bureau debout Branch semble assez générique, mais le niveau de savoir-faire est évident à y regarder de plus près. Tous les matériaux sont de qualité supérieure, avec un poids qui ne provient que d’une bonne ingénierie. En savoir plus

Fenlo Ce bureau léger ressemble beaucoup à beaucoup d’autres que j’ai testés. Les bureaux ont tendance à être faciles à assembler – celui-ci a pris 10 minutes – et sont de petite taille. Il peut contenir confortablement un moniteur et un ordinateur portable, mais pas grand-chose d’autre. En savoir plus Vous recevez des alertes de prix pour Bureau Fenlo

Fézibo La plupart des bureaux debout ont un aspect clinique, comme s’ils étaient conçus pour être dans un bureau terne plutôt que dans votre maison. Ce n’est pas le cas avec le bureau debout du milieu du siècle. Son design avec une surface en bois foncé, des façades de tiroirs noires et des poignées en or antique donne un air de sophistication des années 50.

La partie bureau debout fonctionne également bien avec quatre hauteurs programmables et une structure robuste qui se sent en sécurité même en pleine extension. J’aime particulièrement le tiroir central qui peut contenir votre clavier et votre souris sans fil pour les cacher de la vue et conserver l’esthétique du milieu du siècle. Vous recevez des alertes de prix pour Bureau debout électrique moderne du milieu du siècle Fezibo

Tous les bureaux que nous testons ne figurent pas sur la meilleure liste. Certains d’entre eux ne sont même pas assez bons pour obtenir une mention. Certains cependant sont près d’être assez bons et nous sommes disposés à les mentionner ici. Ces bureaux avaient quelque chose qui n’allait pas qui les éloignait de la première place, mais ils sont corrects si vous pouvez ignorer le problème spécifique.

Homarie Ce bureau de Homary a l’air fantastique quand tout est assemblé. La finition blanche brillante et les accents dorés antiques lui confèrent la sensation luxueuse qu’un bureau de 1 500 $ devrait avoir. Toutes les pièces individuelles ont le poids que vous attendez d’un article de direction, et une fois que tout a été assemblé, il est absolument magnifique. En savoir plus

Monoprix Les bureaux de jeu peuvent souvent être extrêmement coûteux, surtout lorsque vous ajoutez des extras. Ce bureau de Monoprice est simple, bon marché et stable – toutes de bonnes choses – et possède également quelques extras soignés comme un crochet pour casque, un plateau de gestion des câbles et un porte-gobelet hors bureau. Avoir votre boisson sur le côté du bureau est une excellente idée. Si vous le renversez, il tombera sur le sol, pas sur les appareils électroniques coûteux de votre bureau. En savoir plus

Les bureaux de test sont en quelque sorte un jeu subjectif. Tout comme les chaises de bureau, les tests sont basés sur le confort, la fiabilité et la facilité d’installation plutôt que sur des éléments que vous pouvez tester en électronique tels que la puissance et l’utilisation de la batterie. Cependant, j’ai toujours testé chacun d’eux rigoureusement et je continuerai à les tester pour leur longévité dans les mois à venir.

J’ai testé ces bureaux en demandant à trois personnes d’essayer chacun. Chacun d’eux a utilisé le bureau pendant au moins 16 heures et m’a ensuite donné ses impressions. Les trois personnes mesuraient 6 pieds 1 pouce; 5 pieds 8 pouces; et 5 pieds, 4 pouces de hauteur, respectivement pour me donner une bonne coupe transversale de la taille moyenne de l’utilisateur.

Construire des bureaux peut souvent être difficile et prendre du temps. Pour chaque bureau, j’ai chronométré le temps qu’il a fallu pour déballer et assembler, et j’ai noté si le manuel était facile à suivre ou non. J’ai suivi les instructions au plus près afin que chaque build soit exécuté comme si je n’en avais jamais construit auparavant. J’ai aussi soigneusement vérifié l’emballage, pour m’assurer qu’il n’était pas endommagé et s’il était suffisamment solide pour transporter le bureau qu’il contenait. Tout dommage a été noté et des images ont été envoyées aux fabricants pour examen.

Les bureaux modernes doivent pouvoir supporter une bonne quantité de poids. Si vous êtes à un bureau, vous n’avez peut-être qu’un petit ordinateur portable, mais si vous utilisez un bureau de jeu, il a probablement aussi deux moniteurs et un PC de jeu géant. Pour chaque bureau, j’ai vérifié la spécification de charge maximale et j’ai essayé de faire correspondre cela avec les matériaux que nous utilisons réellement sur nos bureaux.

Une tour de PC de jeu lourde

Deux moniteurs de jeu de 27 pouces sur un bras à double moniteur

Un MacBook Pro

Deux claviers différents et souris et pavés tactiles assortis

Mon Oculus Quête 2

Mon support de téléphone et hub USB

Un micro et un casque de podcasting

En fonction de la longueur et de la capacité de poids du bureau, je mélange et j’associe ces éléments, puis je vérifie s’il y a une courbure du dessus ou des incohérences dans la sensation du bureau pendant que je travaillais.

C’est un peu un retour en arrière par rapport à l’époque où mon père fabriquait des meubles. Tout ce que mon père construisait serait critiqué par ma mère, et si cela ne passait pas, elle dirait « C’est un peu bancal, n’est-ce pas, mon cher? » Une fois que j’ai construit chaque bureau et que je l’ai chargé pour une utilisation normale, je le vérifierais pour les wibble-wobbles. Cela signifie le basculer d’un côté à l’autre et d’avant en arrière pour vérifier que toutes les vis, boulons et fixations maintiennent tout rigide.