Meilleurs bracelets Apple Watch pour 2022

Chaque Apple Watch est livrée avec son propre groupe, mais pourquoi se contenter de la base alors qu’il existe des milliers d’options ? Le compagnon de votre téléphone dispose d’une large gamme de supports pour les accessoires. Un nouveau groupe est un moyen flashy de transformer votre Apple Watch en un accessoire personnel, plutôt qu’un simple élément de technologie, et il y en a qui conviennent à tous les styles de vie. Les meilleurs bracelets Apple Watch peuvent aller de robustes et durables à élégants et élégants. Cette liste vous aidera à trouver le meilleur groupe Apple Watch pour vos besoins. Sérieusement, si vous avez la dernière Apple Watch Série 8 ou un Apple Watch SEil y a un bracelet de montre parfait pour vous.

Il existe des tonnes de bracelets Apple Watch, avec une variété d’options pour répondre à différents besoins et tailles de montre. Alors, quel look essayez-vous d’obtenir ? Vous pouvez opter pour le bracelet en nylon ou la boucle en cuir acceptables au bureau avec une boucle moderne, un bracelet à maillons digne d’une salle de bal, un bracelet à boucle sport en silicone souple ou un bracelet en nylon tissé robuste. Heck, il existe même des options en cuir italien et en or rose si vous vous sentez chic. Différents bracelets de montre sont également livrés avec différentes fermetures, donc si vous êtes à la recherche d’une boucle en acier inoxydable ou d’un fermoir magnétique, il y a de fortes chances qu’ils existent. Voici quelques-uns des meilleurs groupes Apple Watch. Nous mettons à jour cette liste périodiquement au fur et à mesure que nous en testons davantage.

Amazone Un combo étui de protection et bracelet est une option intelligente pour tous ceux qui portent leur Apple Watch tout en effectuant tout type de travail manuel, d’exercices de haute intensité avec des poids, d’activités de plein air comme l’escalade ou de toute autre activité qui pourrait endommager votre montre. Ce bracelet de protection Apple Watch provient de Supcasequi a longtemps fait la qualité étuis de protection pour l’iPhone. Le Supcase Unicorn Beetle Pro sert également d’étui, qui s’enclenche sur votre Apple Watch pour absorber les chocs, et la conception de la lunette surélevée agit comme des protecteurs d’écran pour vous aider à éviter les dommages et les rayures sur l’écran.

Amazone Il existe de nombreux bracelets Apple Watch en silicone, mais il n’y en a pas beaucoup avec ce design épais et texturé. Le silicone de la bande de roulement de ce groupe Carterjett le rend parfait pour les personnes qui ont besoin de durabilité dans un groupe, et l’esthétique robuste est un bonus pour les amateurs de plein air ou les aventuriers. Ce bracelet de montre est disponible dans une variété de choix de couleurs avec des tailles allant du petit au très grand.

Nomade Apple fabrique sa propre suite de bracelets Apple Watch en cuir, mais les modèles de bracelets en cuir les moins chers commencent à 99 $, et les autres (en particulier les bracelets Hermès) ont un prix suffisamment élevé pour choquer la plupart des gens. Bien que je sois le dernier à dire que 70 $ ne coûtent pas cher pour un bracelet de montre, le bracelet Nomad Modern Strap, conçu pour le cuir Horween, vous permet toujours d’économiser par rapport aux bracelets en cuir Apple Watch. Et, cette option en cuir est toujours de haute qualité, très appréciée et offre un ajustement confortable. Lié ici est le véritable bracelet en cuir Apple Watch en marron rustique avec du matériel noir mat, mais ce bracelet en cuir vient dans d’autres couleursaussi.

Londres Si vous voulez qu’un bracelet Apple Watch aille avec vos looks formels, le bracelet Harber London Modern Leather ne vous décevra pas. Il est fait de cuir pleine fleur qui est censé vieillir magnifiquement, acquérant une patine unique au fil du temps. Le bracelet en cuir est compatible avec toutes les montres Apple et est disponible en trois couleurs : beige, noir et marron foncé.

Bandes Palmetto Ces bandes élastiques Apple Watch faites à la main sont courageuses et extensibles. Ils sont disponibles dans des couleurs vives et amusantes et se glissent facilement sur et hors de votre poignet sans avoir besoin de boucler et de déboucler. Si vous faites beaucoup de travail sur ordinateur et que vous constatez que les fermoirs métalliques dérangent votre poignet, un élastique pourrait éliminer ce problème, car ils sont doux et lisses partout.

États-Unis salés Pour ceux qui veulent s’en tenir au look classique et simple de la smartwatch, le nylon est la solution. Ce style tissé peut être extrêmement durable et durable si vous choisissez la bonne marque. Salty USA, une société basée dans l’Utah qui fabrique des accessoires Apple, propose des bracelets Apple Watch en nylon tissé économiques en deux tailles (38/40 mm et 42/44 mm) et ils sont disponibles dans plus de 20 couleurs.

Amazone De nombreuses personnes, en particulier celles qui ont des poignets plus petits, estiment que la plupart des bracelets de montre sont trop larges ou trop épais. Si vous cherchez à porter un bracelet fin, essayez ce bracelet de montre en cuir Secbolt qui a obtenu le label Amazon’s Choice. Ce bracelet en cuir est disponible dans plus de 20 couleurs et motifs, et la marque offre une garantie complète d’un an pour que vous puissiez acheter en toute confiance. Le bracelet en cuir véritable avec des coutures fines s’adapte facilement aux petits poignets, et le bracelet en cuir peut être ajusté à la taille du poignet, grâce à la boucle en acier inoxydable.

Bracelets de montre épiques Si vous avez de gros poignets ou des bras longs ou musclés, vous constaterez peut-être que de nombreux bracelets de montre vous semblent étrangement minuscules – ou qu’ils ne vous vont pas du tout. Epic Bands résout ce problème avec ses bracelets à maillons réglables en acier inoxydable, que vous pouvez personnaliser pour s’adapter à n’importe quelle taille de poignet. Le groupe lui-même est déjà assez lourd (Epic Bands précise même que les clients avec des poignets plus petits peuvent ne pas aimer ce groupe), et il s’adapte aux poignets jusqu’à 8,7 pouces (220 mm) tels quels. Si vous avez besoin que le bracelet s’adapte à un poignet plus large, vous pouvez acheter des maillons supplémentaires pour rendre le bracelet de la montre aussi long que vous en avez besoin.

Amazone Vous recherchez une mise à niveau en acier élégante du bracelet en silicone de base fourni avec votre Apple Watch ? Essayez un bracelet de montre en acier inoxydable – combiné à un cadran d’horloge analogique, votre montre intelligente pourrait avoir l’air aussi classique qu’une montre de créateur haut de gamme à votre poignet. Ce bracelet en acier inoxydable Kades est proposé dans une finition en métal brossé qui convient aussi bien à une tenue décontractée qu’à une tenue formelle.

Amazone Encore une fois, les bracelets d’accessoires officiels du modèle Apple Watch d’Apple ne sont pas bon marché, mais certains valent le prix. Le populaire bracelet Milanese Loop est un excellent choix lorsque vous voulez quelque chose de plus professionnel que le silicone, mais que vous n’êtes pas dans un bracelet en cuir. La boucle milanaise présente un design tissé. Ce bracelet Apple Watch est disponible en acier inoxydable, en or rose, argent ou noir, ce qui se traduit par un ajustement flexible et un bracelet confortable mais robuste que vous pouvez porter avec des vêtements professionnels. Vous recevez des alertes de prix pour Apple Milanese Loop Band

Pomme Vous pouvez sûrement trouver des bracelets de montre en caoutchouc sur Amazon pour moins de 49 $ (les bracelets Apple Watch officiels ne sont pas les plus abordables), mais j’exhorte les acheteurs à être prudents s’ils envisagent de porter un bracelet de montre à haute intensité, séances d’entraînement en sueur. Si vous aimez vous jeter dans la salle de musculation, pensez au bracelet de sport fabriqué en partenariat avec l’un des plus grands fabricants de vêtements de sport au monde.

