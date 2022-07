Meilleurs berceaux de 2022 – Crumpe

La décoration d’une chambre de bébé est un moment passionnant pour les futurs parents, et l’élément central de la nouvelle chambre de votre bébé est le berceau. Et il est important de s’assurer que vous choisissez le bon. Les meilleurs berceaux allient fonctionnalité et mode et aideront votre bébé à mieux dormir la nuit. L’une des choses les plus importantes à considérer est les besoins de votre bébé. Nouveau-nés doivent dormir beaucoup, entre 14 et 17 heures par jour, ce qui diminuera lentement en vieillissant. Compte tenu du temps qu’ils passeront dans leur berceau, vous voudrez vous assurer d’en choisir un bon.

Un berceau doit être sûr, confortable et pratique pour les parents. Et puisque vous passerez sans aucun doute une grande partie de vos journées (et nuits) autour de lui, le berceau pourrait aussi être agréable à regarder. Le meilleur berceau pour vous et votre ou vos tout-petits dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment de l’espace dont vous disposez pour travailler et du montant que vous êtes prêt à dépenser. Ce sont nos meilleurs choix pour les meilleurs berceaux disponibles en ce moment. Nous avons inclus des berceaux pour chaque budget, et chacun vérifie un certain nombre de cases pour nous.

Babyletto Un lit de bébé doit être plus qu’une simple pièce maîtresse élégante qui relie votre chambre de bébé, mais vous n’avez pas à sacrifier le design pour en obtenir un avec de superbes fonctionnalités. Le trois-en-un Babyletto Hudson en est la preuve. Ce berceau convertible grandit avec votre enfant, passant d’un berceau à un lit de repos et finalement à un lit pour tout-petit, grâce à un kit de conversion inclus. En mode berceau, il y a trois positions de matelas afin que vous puissiez l’abaisser au fur et à mesure que votre bébé grandit. Le Hudson est certifié Greenguard Gold, ce qui signifie qu’il est exempt de produits chimiques qui pourraient être nocifs pour votre bébé, et est fabriqué à partir de bois de pin massif de Nouvelle-Zélande récolté à partir de sources durables. En plus de cela, c’est un superbe lit de bébé, avec des lignes épurées qui en font un bon choix pour toute chambre de bébé moderne.

Da Vinci Au prix d’environ 230 $, ce berceau est d’une grande valeur. Si vous recherchez un berceau qui permettra à votre bébé de passer la majeure partie de son enfance, le DaVinci Kalani est un choix remarquable. Le lit de bébé se transforme en lit de jour, en lit pour tout-petit et éventuellement en lit double. Les pièces pour ces conversions sont vendues séparément, mais même si vous n’utilisez le Kalani que comme berceau, vous obtiendrez un meuble bien fait et attrayant. Rompant avec la tendance du design moderne du milieu du siècle, ce lit de bébé est de style plus traditionnel mais suffisamment discret pour fonctionner dans à peu près n’importe quelle pièce. Le Kalani est certifié Greenguard Gold et fabriqué à partir de bois de pin issu de sources durables. Le berceau a quatre positions de matelas réglables et s’adapte à un matelas de taille standard.

Graco Graco est l’une des marques les plus connues en matière de produits pour bébés, il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait sa propre gamme de berceaux. Le Graco Remi est un excellent choix si vous recherchez un berceau convertible et une table à langer en un. Ce lit de bébé en composite de pin et de bois est livré avec une table à langer à trois tiroirs attachée, qui se transforme en une table de chevet haute lorsque vous transformez le lit de bébé en lit double. En mode berceau, il y a aussi un tiroir peu profond en dessous qui est parfait pour ranger des draps de lit supplémentaires ou des couvertures à emmailloter. Le berceau a trois positions de matelas. Bien que le Remi soit certifié JPMA et testé par des laboratoires indépendants pour garantir la sécurité, il n’est pas certifié Greenguard Gold.

Ikéa Si vous ne cherchez pas à dépenser des centaines d’euros pour un berceau, alors l’Ikea ​​Sniglar est peut-être celui qu’il vous faut. Ce lit de bébé basique mais 100 % fonctionnel offre le strict nécessaire pour le sommeil de bébé dans un ensemble suédois moderne et bien rangé. Le Sniglar est en bois de hêtre massif et, comme la plupart des meubles Ikea, il s’assemble rapidement et facilement tant que vous pouvez suivre les pictogrammes. Un inconvénient est que le berceau n’a que deux positions de matelas, vous serez donc limité dans la façon dont vous pouvez le configurer à mesure que votre bébé grandit. Il n’est pas non plus certifié Greenguard Gold, bien qu’il ne soit disponible que dans une finition en bois naturel non peint. Lorsque votre bébé n’a plus besoin d’un berceau, vous pouvez retirer l’un des côtés pour convertir le Sniglar en lit pour tout-petit.

Babyletto Si l’espace est un problème ou si vous voulez un deuxième berceau que vous pouvez déplacer d’une pièce à l’autre, un mini berceau est une excellente option. Ces lits bébé compacts sont faciles à manœuvrer, grâce à leurs petites dimensions et leurs pieds avec roulettes verrouillables. Certains, comme le Babyletto Origami, se replient même pour faciliter le transport ou le stockage. Les côtés de l’Origami se replient pour le rendre presque plat. Il peut ensuite être roulé derrière une porte ou dans un placard pour le retirer lorsque votre bébé ne l’utilise pas. En plus de ne pas prendre beaucoup de place, l’Origami est également certifié Greenguard Gold, ce qui signifie qu’il s’agit d’un espace sûr et confortable pour que votre tout-petit puisse dormir. Le berceau s’adapte aux mini matelas de taille standard et dispose de deux positions de matelas, le réglage du bas étant adapté jusqu’à ce que votre bébé commence à grimper. Si vous recherchez une alternative à la nacelle que vous pourrez utiliser plus longtemps, ce mini berceau ultraportable est un pari solide.

Évoluer Une tendance pour les berceaux qui a explosé ces dernières années avec l’essor des lattes en acrylique transparent. Cette fonctionnalité a beaucoup de sens, car les lattes transparentes vous permettent de voir votre bébé plus facilement et ont l’avantage supplémentaire de montrer leurs draps de lit élégants. L’Evolur Acrylic Millenium quatre-en-un est l’un des plus beaux berceaux de cette catégorie, avec un design magnifique dégoulinant de saveur moderne du milieu du siècle. Le Millenium a trois positions de matelas en mode berceau et, avec les pièces optionnelles vendues séparément, peut se transformer en lit de jour, lit pour tout-petit et lit double lorsque votre enfant est prêt à passer à l’étape suivante. Bien que le berceau respecte ou dépasse les normes ASTM pour le plomb et d’autres éléments toxiques et soit certifié par la JPMA pour la sécurité, il n’est malheureusement pas certifié Greenguard Gold.

Travaux de pépinière Si l’argent n’est pas un objet et que vous voulez un beau meuble pour vraiment lier votre pépinière, ne cherchez pas plus loin que le Nursery Works Novella. Ce lit de bébé capture parfaitement l’essence du design moderne du milieu du siècle avec son corps en bois de frêne naturel, ses lattes de couleur claire d’épaisseur alternée et ses pieds minces en aluminium plaqué laiton. Le Novella a trois positions de matelas et se transforme en un lit de jour, un lit pour tout-petit et un coin lecture avec des rails et d’autres pièces vendues séparément. Ce berceau design vous coûtera 1 300 $, mais cela pourrait être un petit prix à payer pour avoir la chambre de bébé la plus pointue du quartier. Notez que cet article est actuellement en rupture de stock et sera expédié en septembre.

Comment choisir un berceau



Vos propres critères pour un lit bébé peuvent varier, mais en général, vous recherchez quelque chose qui correspond à votre budget et à vos besoins spécifiques. Cela ne fait pas de mal non plus si c’est esthétiquement agréable. Voici quelques autres choses à rechercher et à prendre en compte lors de votre voyage d’achat de crèche.

Tout berceau fabriqué après juin 2011 doit respecter normes fédérales strictes pour les berceaux fixé par la Consumer Product Safety Commission et l’American Society for Testing and Materials. Cela signifie que les nouveaux lits d’enfant ne peuvent pas avoir de caractéristiques dangereuses, telles que des côtés abaissables, et doivent respecter des directives de sécurité structurelle strictes.

Un berceau peut être certifié par la Juvenile Product Manufacturers Association, qui maintient les berceaux à un niveau de sécurité encore plus élevé. Bien que le sceau d’approbation de la JPMA signifie que vous obtenez un berceau extrêmement sûr, de nombreuses entreprises choisissent de renoncer à cette certification pour investir dans d’autres qui intéressent davantage les consommateurs, comme Greenguard Gold (plus à ce sujet dans une minute).

Tous les lits d’enfant vendus aux États-Unis doivent être conformes aux normes ASTM régissant l’utilisation de produits chimiques nocifs dans la colle, la finition du bois et les composites de bois. Un pas de plus que cela est Certification Greenguard Or , qui garantit qu’un crib produit des niveaux négligeables de composés organiques volatils. Cela aide à donner la tranquillité d’esprit que votre bébé respire de l’air sans produits chimiques.

La plupart des berceaux conviennent aux matelas de taille standard, mais tous les matelas ne sont pas de la même taille. Avant d'acheter, c'est une bonne idée de tester un matelas à l'intérieur du berceau avec lequel vous prévoyez de l'associer. Le matelas doit être bien ajusté, avec pas plus d'un écart de deux doigts entre le bord du matelas et le berceau.

Un berceau avec plusieurs positions de matelas vous assurera d’en tirer le meilleur parti. Lorsque votre bébé est petit, il est prudent de placer le matelas dans la position la plus haute afin de pouvoir facilement le prendre et le déposer. Au fur et à mesure qu’ils grandissent et commencent à se retourner et à se tenir debout, vous voudrez abaisser progressivement le matelas pour garder le haut du berceau hors de portée. Plus vous avez de positions entre les réglages du haut et du bas, moins vous devez vous pencher et atteindre votre bébé.

Le CPSC recommande que les lattes du lit de bébé ne soient pas espacées de plus de 2 3/8 pouces (environ la largeur d’une canette de soda). Cela empêchera votre bébé de se coincer les bras ou les jambes.

Si vous achetez un lit d’enfant convertible, envisagez d’acheter les pièces nécessaires pour le convertir dès maintenant. De cette façon, si le modèle est abandonné des années plus tard, vous n’aurez pas à retrouver les pièces sur Craigslist ou Facebook Marketplace.

Si vous envisagez d’acheter un lit d’enfant d’occasion ou de prendre un lit d’occasion, assurez-vous qu’il n’a pas été rappelé. Serrez tous les boulons et voyez comment le berceau se sent structurellement. Enfin, vérifiez l’ajustement du matelas pour les lacunes. Vous voudrez probablement acheter un nouveau matelas, car les modèles usagés s’usent de manière inégale et peuvent être souillés.

Berceau ou berceau : avez-vous besoin des deux ?

Lorsque j’ai commencé à acheter des articles pour bébé, je me suis posé cette question. La réponse est peut-être, selon votre situation de vie. Une chose est certaine, vous avez besoin d’un environnement de sommeil sécuritaire (soit un berceau ou un berceau) pour votre bébé, idéalement situé dans la pièce où vous dormez. La Académie américaine de pédiatrie recommande un environnement de sommeil sûr à l’extérieur lit des parents pour réduire le risque de mort subite du nourrisson et d’étouffement.

Cela dit, un berceau fonctionne très bien à cette fin. Mais si vous avez de la place dans votre chambre pour un lit de bébé pleine grandeur, vous pouvez sauter le berceau tous ensemble. Alternativement, si vous n’avez pas beaucoup d’espace, vous pouvez vous procurer un mini berceau qui roule et se plie. Vous utiliserez plus un mini berceau qu’un berceau, que vous n’utilisez généralement que pendant les six premiers mois, mais vous devrez quand même passer à un berceau pleine grandeur à un moment donné.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.